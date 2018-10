Todo lo que tienes que saber sobre el estado actual del programa de los F-35

A lo largo de los más de 25 años del programa de desarrollo, el novedoso avión ha sido el protagonista de muchos noticiarios que principalmente han hablado de los problemas técnicos o del exorbitante coste del proyecto y de cada unidad de la nave.

No obstante, las primeras misiones de combate, así como las primeras pérdidas de este caza demuestran que sí hay avances visibles hacia un uso real —y más amplio—, lo cual genera la pregunta, ¿en qué estado se encuentra el F-35 y qué cabe esperar en un futuro próximo?

Inicio difícil

El 28 de septiembre de 2018 se estrelló un F-35B del Cuerpo de Marines de EEUU en Carolina del Sur. Sin embargo, no fue el primer caza que pierden las Fuerzas Armadas de EEUU, puesto que hubo otro F-35 que se quemó después de que se le incendiase el motor.

Este último incidente fue comentado por el director del programa, el vicealmirante Matt Winter, quien dijo que el avión se estrelló por problemas técnicos no propios de todas las aeronaves de este tipo.

Los problemas técnicos no son algo nuevo para el programa de desarrollo del F-35, puesto que tenía muchos desde el principio. Debido a estos problemas, el programa tuvo una multitud de retrasos y costes adicionales.

Así, para prevenir más gastos imprevistos por estos retrasos incluso fueron canceladas algunas pruebas y reducidos algunos estándares de calidad.

No obstante, a pesar de los altos costes, dificultades y fallos técnicos no hay planes de cancelar el programa. Lo que es más, precisamente a favor del F-35 fue cancelado el programa de modernización del primer caza de quinta generación, el F-22 Raptor, hasta la fecha considerado el más sofisticado.

El F-35A de las Fuerzas Aéreas de Israel, conocido como el F-35I Adir, supuestamente vio combate real por primera vez en 2018, cuando se usó para llevar a cabo unos ataques aéreos en territorio sirio. Al menos así afirman los oficiales israelíes.

Más tarde, a finales de septiembre del mismo año, el Cuerpo de los Marines de EEUU usó un F-35B para bombardear unas instalaciones terroristas en Afganistán.

© REUTERS / Australian Defence Force "El F-35 no llegó a ser una estrella y nunca lo será"

No obstante, ambos casos dejaron interrogantes sobre el rendimiento de combate del caza de quinta generación. Así, no se informó exactamente cuántos cazas participaron en cada una de las misiones y se desconocen los resultados de los ataques. Además, en el caso de Israel no se informa ni siquiera la región dónde fueron empleados sus F-35.

También se destaca el carácter promocional que tuvo la misión en Afganistán, cuyo anuncio estaba acompañado de un vídeo donde el F-35B despega y aterriza sobre el portaviones Essex, algo característico de los materiales de carácter publicitario de los militares de EEUU y no de sus informes de operaciones exitosas.

De acuerdo con el redactor jefe de la revista militar rusa Arsenal Otechestva, Víktor Murajovski, el uso de un caza furtivo contra los talibanes, que no tienen ni aviones, no defensas aéreas, ni radares, solamente perseguía fines publicitarios.

"El primer uso en combate de este caza no fue más que publicidad: se empleó contra dos fusiles Kalashnikov un caza cuya hora de vuelo cuesta como cien fusiles", señaló el experto en una entrevista con Sputnik.

En cierta medida, el uso del caza más avanzado dotado de armas de precisión podría compararse con otra acción publicitaria de EEUU que tuvo lugar en Afganistán en 2017 : el uso de la bomba no nuclear más potente en servicio, la MOAB.

Solo que en aquella ocasión fue lanzada la bomba no nuclear más grande que pesa casi diez toneladas contra los talibanes. A pesar de los datos oficiales sobre la muerte de varias docenas de terroristas, muchos expertos militares se mostraron escépticos con estos resultados.

Proyección de potencia

Las principales expectativas del Pentágono en relación a los F-35B tienen que ver con lo que se conoce como la "proyección de potencia". Gracias a la capacidad de despegar y aterrizar verticalmente dichos cazas no necesitan estar ubicados sobre los grandes portaviones estadounidenses.

© REUTERS / Randy A. Crites Europa empieza a dar la espalda a los F-35

En vez de ello pueden emplazarse sobre buques anfibios que no necesitan estar acompañados por un grupo de barcos tan grande como los portaviones convencionales.

Ello aumenta la movilidad y velocidad de despliegue operacional de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo operaciones militares. Esta movilidad es necesaria para poder mantener su presencia en el mar de China Meridional y en el golfo Pérsico.

Así, el columnista del medio The Washington Examiner Tom Rogan afirma que en caso de que el proyecto de los F-35B se realice según lo planeado, EEUU no tendrá que mantener las grandes agrupaciones navales en el golfo Pérsico. Además, al tener nueve buques anfibios dotados de estos cazas aumentará el potencial militar de EEUU, dijo el columnista.

No obstante, Murajovski se muestra escéptico en cuanto a las capacidades del F-35. De acuerdo con el analista, si se combinan en un solo avión la posibilidad de despegar verticalmente, furtividad y alto rendimiento de ataque, el avión no tendrá ventajas en ninguno de estos ámbitos.

Perspectivas de fabricación

Uno de los problemas con la venta de los cazas de quinta generación estadounidenses es el mantenimiento. Así, el medio Defence News informó que actualmente el tiempo de espera para las partes de repuesto de los F-35 ubicados en la base aérea de Carolina del Sur puede llegar a los dos años.

Otro problema que se ve superado poco a poco es el elevado precio por unidad de estos cazas. Ello se consigue de dos maneras: gracias a la cooperación con los aliados de EEUU y con la gradual reducción del precio gracias a la economía de escala.

© REUTERS / Amir Cohen El Reino Unido compra cuatro F-35 con más de 100 fallas críticas

El Departamento de Defensa de EEUU firmó un contrato con Lockheed Martin para un nuevo lote de 141 F-35 que se entregarán a partir de 2019. De estas aeronaves, 28 serán dirigidas a los socios del programa de desarrollo del F-35 y otros 22 se pondrán a la venta.

En cuanto al precio, el único modelo que logró bajar de los 100 millones de dólares por unidad es el F-35A. Sin embargo, a pesar de una gradual reducción del precio, los F-35B y C siguen costando más de 100 millones de dólares por unidad.

A día de hoy se han fabricado un total de más de 320 F-35 en todos sus modelos y EEUU prevé tener en servicio más de 2.000 de estos cazas.

¿Quién más usa los F-35?

Aparte de EEUU los siguientes países disponen de estos cazas de la quinta generación: Reino Unido, Australia, Israel, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega y Corea del Sur.

© Sputnik / Aleksey Danichev El Pentágono pasa al chantaje directo para detener la venta de los S-400 rusos

Además, Dinamarca y Turquía planeaban adquirir los F-35, y el país otomano incluso hizo un pedido para las primeras 30 aeronaves con planes de comprar un total de 100. No obstante, EEUU está dispuesto a suspender este trato por la determinación de Turquía por comprar los sistemas de defensa aérea rusos S-400

Por su parte, Murajovski opina que EEUU logrará exportar sus F-35, pero eso será gracias a factores militares y políticos. De acuerdo con el experto, el Gobierno estadounidense promueve la venta de los F-35 entre sus aliados y socios cercanos.

De hecho, cuenta el especialista, querían convertir al F-35 en el estándar de la aviación de combate de la OTAN, pero Alemania y Francia lo rechazaron en favor de sus propios proyectos en este ámbito. Italia también pone en duda la futura cooperación con el programa.

"Creo que Washington podrá vender suficientes F-35, pero no será debido a las cualidades de este caza, sino por la influencia militar y política de EEUU en el mundo", concluye.

Al mismo tiempo, el editor jefe de la revista militar rusa, Ígor Korotchenko, destaca otro factor que pondrá trabas a la venta de los cazas F-35 a clientes como la India: el rechazo de EEUU a transferir sus tecnologías a otros países.

© AP Photo / Michael Sohn Otros F-35: las opciones de Turquía de restaurar sus 'alas cortadas'

"EEUU nunca accederá a tal transferencia de tecnologías iniciales del F-35, al que intentan promover en el mercado indio", explica.

El experto agrega que en el caso de Rusia la situación es diferente, puesto que Moscú está dispuesto a cooperar con la India u otros socios en el desarrollo del caza de la quinta generación.

Sin importar que esta disposición venga de la necesidad de atraer inversiones adicionales, el experto concluye que en cuanto a la transferencia de estas tecnologías, apenas algún país pueda igualar las propuestas de Rusia.

