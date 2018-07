Cuando los engaños no sirven para nada: por qué Turquía elige los S-400 rusos y no los F-35 de EEUU

De esta manera, Leónkov comentó la noticia de que el Congreso de EEUU decidió bloquear la entrega de los cazas estadounidenses al país otomano.

Según el director comercial de la revista rusa Arsenal Otechestva, esta historia que se llama "Comprad nuestros F-35 en vez de los rusos S-400" ya existe desde hace mucho tiempo. Washington ha tratado de presionar a Turquía utilizando diversos métodos. No obstante, Ankara dio una respuesta bastante categórica a EEUU: Ankara no rechazará su decisión de comprar armas rusas.

"Pensaron que al recibir un par de cazas estadounidenses el país otomano cambiaría de opinión. EEUU intrigó, engañó y chantajeó a Turquía. Sin embargo, no pudieron conseguir su objetivo y el Congreso tomó esta decisión [de congelar la entrega de los F-35 a Turquía] que no es un tipo de ultimátum categórico, es decir, no significa que en un futuro Ankara no pueda obtener estos aviones", recalcó el experto.

Leónkov considera que la elección hecha por Turquía a favor de la compra los sistemas de defensa aérea rusos parece lógica si se toman en cuenta las características técnicas del arma.

"El S-400 es un sistema que puede detectar y derribar blancos a una distancia de varias centenas de kilómetros y es capaz de aniquilar aviones que utilizan tecnologías furtivas: los F-35 y los F-22. Al mismo tiempo, el F-35 es un caza que tiene una vida llena de escándalos y que está lejos de poder calificarse de fácil. Tanto los medios rusos como los extranjeros lo han destacado en repetidas ocasiones. Al sopesar una opción con la otra resulta que es mejor comprar una división de los S-400 y garantizar que el espacio aéreo sea más seguro que adquirir los F-35 con una preparación para combates dudosa", recalcó el experto.

Además, Leonkov opina que el S-400 no es la única arma que el país otomano puede comprar a Rusia.

"En particular, los turcos tienen planes de entablar la cooperación militar-técnica con nuestros consorcios", señaló.

Recientemente los medios de comunicación estadounidenses informaron que el Congreso de EEUU decidió prohibir los suministros de los cazas F-35 a Turquía por sus planes de comprar los sistemas de defensa aérea S-400. Según el periódico The Washington Times, su veto se introdujo en la versión final del proyecto de presupuesto para el Pentágono que fue elaborado para el futuro año fiscal. La decisión final sobre la entrega de los F-35 a Turquía se tomará después de que el Pentágono analice las consecuencias que serán causadas por la cancelación de suministros.

En diciembre de 2017, Turquía firmó un acuerdo con Rusia para la compra de dos baterías S-400. El avanzado sistema antiaéreo S-400 Triumf (SA-21 Growler en la clasificación de la OTAN) es capaz de abatir objetivos aéreos de tecnología furtiva, misiles de crucero, misiles balísticos tácticos y táctico-operativos. Tiene un alcance de hasta 400 kilómetros y por sus prestaciones pertenece a la generación 4+ y es el doble de eficaz que sus antecesores.

