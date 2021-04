https://mundo.sputniknews.com/20210426/todos-hablan-del-cordon-sanitario-a-vox-pero-que-es-y-para-que-serviria-1111577211.html

Todos hablan del cordón sanitario a Vox, pero, ¿qué es y para qué serviría?

PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid han propuesto hacer un cordón sanitario a Vox para sacar al partido de la ultraderecha del debate público y mediático

españa

4m: elecciones a la comunidad de madrid

vox

ultraderecha

elecciones

De repente, la expresión "cordón sanitario" es trending topic en España. ¿Por qué? Porque cuando apenas falta una semana para las elecciones del 4 de mayo en Madrid, que durante el último tramo de campaña se han convertido (todavía más) en una carrera por el poder a nivel nacional, los partidos progresistas o que representan a la izquierda (PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid) han decidido implantar un cordón sanitario a Vox, tras el polémico debate del viernes 23 de abril en una radio nacional, donde Pablo Iglesias abandonó la tertulia por la negativa de Rocío Monasterio (candidata de Vox) a disculparse con el líder de la formación morada.Iglesias había recibido un sobre en su casa con una carta y dos cartuchos de bala del calibre de 7,62 mm. En el interior, la carta decía: “Tienes diez días para dimitir. El tiempo de reírte de nosotros se terminó”.La amenaza directa de muerte era explícita y fue condenada por toda la clase política española, salvo por la formación de ultraderecha, que no solo no condenó el acto, sino que puso en duda la veracidad de los hechos, y cuestionó que la carta, las balas y la amenaza fuesen verdad. Monasterio se negó en directo a rectificar su postura y Pablo Iglesias se fue. Una hora y media después también abandonaron el debate Ángel Gabilondo (PSOE) y Mónica García (Más Madrid).El candidato de UP no fue el único en recibir una carta de este tipo. También lo hicieron el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.Además, durante la mañana del 26 de abril, la noticia saltaba en el Ministerio de Industria. Su titular, María Reyes Maroto, ha recibido una carta con una navaja presuntamente ensangrentada y un mensaje similar al mencionado anteriormente en los otros casos.Pero, qué es el cordón sanitario, de dónde viene esta expresión y cuáles son sus antecedentes en España y en Europa. ¿Es efectivo? ¿Sirve para algo? Vamos a analizarlo con detenimiento en este artículo.¿Qué significa la expresión 'cordón sanitario'?El cordón sanitario hace referencia a una política de acuerdos entre partidos políticos para aislar e impedir el acceso al poder y a las instituciones de otro partido que no comparta su ideología o valores. La expresión comenzó a aplicarse en los años ochenta en Francia y Bélgica y desde entonces siempre se ha aplicado a partidos de extrema derecha.Ahora, se pretende aplicar a Vox en Madrid, pero la noticia forma parte de la batalla nacional entre partidos en una campaña, y un país, con discursos cada vez más polarizados. Pedro Sánchez, que hasta el momento se había mantenido al margen de la polémica, ha bendecido el boicot en un mitin junto a Gabilondo. "Han cruzado una línea y será la última que crucen", dijo Sánchez. Y los socialistas aprovecharon el 47 aniversario (25 de abril) de la Revolución de los Claveles que terminó con la dictadura portuguesa, para hacer un llamamiento a la necesidad de reivindicar la democracia en un momento en el que los pilares más básicos de la sociedad del estado de derecho están en peligro.La campaña en Madrid huele a otras (oscuras) épocas del siglo XX, y utiliza un lenguaje jibarizado propio del siglo XXI. Del famoso "Comunismo o Libertad" como lema de campaña, se ha pasado al "Fascismo o Democracia" al que se aferran los partidos de izquierda o progresistas, unidos ahora contra un enemigo común más peligroso (e importante) que sus diferencias de base. Lo que está en juego sobrepasa las discrepancias ideológicas.PSOE, UP y Más Madrid han anunciado que no debatirán en ningún espacio donde esté presente Vox lo que ha llevado a cancelar varios encuentros de los candidatos previstos para esta semana en diferentes medios de comunicación.¿Por qué se aplica a la política un término médico?Lo primero que le puede venir a la mente a un ciudadano común al escuchar el término cordón sanitario haciendo referencia a un asunto político es el porqué de este símil.Y efectivamente, la expresión tiene un origen médico, tal y como lo indica la definición de la RAE: La metáfora, en época de pandemia, además, parece que viene todavía más al pelo.Pero fue el diario The New York Times en un artículo sobre la epidemia del Ébola en 2014 en África, el que señaló que el origen de esta expresión provenía del año 1821, cuando París estableció una frontera infranqueable con España para evitar que una epidemia de fiebre amarilla en Barcelona llegase a su territorio.El mismo artículo del periódico estadounidense explica que Francia mantuvo ese cordón sanitario en su frontera pirenaica mucho tiempo después del fin de la epidemia por la gripe, y que el motivo era no solo sanitario, sino que se escondía un objetivo político: evitar que "otra pandemia" llegase al país galo, en este caso, la pandemia del liberalismo, de la "peste revolucionaria" que predominaba en España en aquella época (donde gobernaba el denominado Trienio Liberal o Trienio Constitucional) en contraposición a la restauración borbónica que se había instaurado en Francia tras la muerte de Napoleón.Desde aquel momento, el cordón sanitario no fue solo sanitario, sino también político y esta terminología comenzó a aplicarse en estos términos.Origen moderno del cordón sanitario en EuropaEn Europa, hay que remontarse a la década de los ochenta en Francia para encontrar el origen del uso del término. En aquel momento, a los partidos demócratas galos les preocupaba el auge del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen y la derecha de Jacques Chirac se enfrentaba a un dilema al que ahora se enfrenta el Partido Popular de Pablo Casado.La disyuntiva del partido conservador francés era si debía o no pactar con el partido de extrema derecha. "Si era mejor intentar contener a la extrema derecha aliándose con ella para mantenerla bajo control o bien dejar claro que había una oposición ideológica moral que impedía ninguna alianza", explica Jean-Yves Camus, director del Observatori de Radicalitats Polítiques de la Fundació Jean Jaurès de París al diario catalán Ara. "Consideraron que si se aliaban con el Frente Nacional les acabaría devorando. Al fin y al cabo, Le Pen siempre decía que los electores preferían el original a la copia", sostiene.La preocupación en Francia sobre el auge de la extrema derecha en aquel momento estaba más que justificada. En 1983, el Frente Nacional de Marine Le Pen había entrado por primera vez en un gobierno municipal; en 1984 obtuvo diez diputados en las elecciones europeas, y en 1986 sacó 35 diputados en la Asamblea Nacional.El cordón sanitario a la ultraderecha en Francia se aplicó de manera radical y hasta hoy en día se mantiene, y de hecho va mucho más allá de no hacer pactos de gobierno o acuerdos de ningún tipo con este partido. En Francia hay un acuerdo del todos contra los ultra en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. De esta manera, se explica que el partido socialista pidiera a su electorado (y a todos los franceses) ir a votar al conservador Chirac como voto útil frente a Le Pen en las elecciones del año 2002.Sin embargo, el partido de Marine Le Pen, que rompió con su padre y ahora se llama Reagrupamiento Nacional, fue el partido más votado en Francia en las elecciones europeas de mayo de 2019 y la líder de la ultraderecha de este país obtuvo 10 millones de votos en las elecciones presidenciales de 2017.Entonces, ¿ha funcionado el cordón sanitario en Francia? Podría parecer que no si atendemos a estas cifras y a los pronósticos que incluso le auguran un mejor resultado en los comicios generales de 2022. Sin embargo, varios expertos sostienen que, aunque parezca que este partido está mejor que nunca, lo importante es que a efectos prácticos, nunca ha llegado al poder y solo dirige pocas ciudades pequeñas que no tienen relevancia en el panorama político a nivel nacional, por lo que el fin básico de mantener la democracia a salvo en las instituciones del país galo se habría conseguido. Visto así, el cordón sanitario ha funcionado en Francia.Otro caso donde se podría decir que el cordón sanitario ha funcionado es Alemania, donde en 2020, tras el susto de un pacto regional del estado oriental de Turingia entre los conservadores de la CDU (partido de Merkel) y la rama local de la ultraderechista Alternativa por Alemania, que había concluido con la elección de un candidato ultra al frente de esa región alemana; se disolvió el acuerdo.El acuerdo duró solo unas horas y se disolvió tras una reunión de urgencia de los partidos democráticos en la que se apeló al cordón sanitario para impedir formar ese gobierno.El caso griego y los neonazis de Amanecer Dorado. Similitudes y diferencias con EspañaEl 2019 fue el año de la decadencia definitiva de Amanecer Dorado, el partido de ultraderecha griego que pasó de ser tercera fuerza política en el Parlamento de este país a no tener representación, a obtener resultados desastrosos en Europa, a desmantelar su página web y poner en venta sus sedes, incluida la del puerto del Pireo, famosa porque fue allí donde asesinaron al cantante antifascista griego Pavlos Fyssas, conocido como Killah P, en 2013.Pero, ¿cómo ocurrió esto?Hibai Arbide Aza, periodista y abogado de origen vasco que lleva residiendo en Atenas siete años, explica el fenómeno griego a Sputnik en entrevista telefónica, y asegura que lo primero que hay que tener en cuenta es que su desaparición va más allá de un batacazo electoral."Cada país responde a un contexto que debe ser interpretado en sí mismo, pero hay lecciones de Grecia que se pueden aprender en España", sostiene. "Una de las más importantes es que (en Grecia) los movimientos sociales han ido por delante de la política y de la mediática. Se consiguió primero arrinconar a la extrema derecha en los barrios y reducir su presencia en las calles mucho antes de que lo hicieran los partidos políticos o los medios de comunicación".En este sentido, Arbide Aza explica que es un fenómeno interesante, porque la desaparición de los neonazis no vino tras una "decisión desde arriba de marginarles o de hacer un cordón sanitario como tal, sino que fue la calle la que los deslegitimó primero, y después llegaron los medios y los políticos, que se sumaron a una ola antifascista imparable protagonizada por los colectivos y movimientos sociales".Según explica el abogado en un artículo publicado en el diario El Salto, las movilizaciones masivas contra Amanecer Dorado fueron habituales durante los últimos años antes de su desaparición. Existen además en el país heleno varias coordinadoras antifascistas organizadas por barrios y su objetivo, en el día a día, era que "los fascistas sientan que no tienen espacio", no solo con manifestaciones en la calle sino también con la organización de charlas, pegadas de carteles o actos más pequeños en comités locales.Arbide Aza menciona otro asunto relevante en todo este cuestionamiento sobre el cordón sanitario y el auge de la extrema derecha en España, en Europa y en el mundo; y es el papel de los medios de comunicación al respecto y el tratamiento que los medios hacen con la información que generan los grupos de ultraderecha.Para el experto, no se trata de que los medios hablen o no de estos partidos o de sus líderes en sus programas y parrillas: "lo importante es no asumir su agenda política y su discurso como si fueran reales. Es decir, no se puede hablar de los menas como si fuera un problema que va más allá de la desprotección de los niños o como si fuese un problema real de inseguridad ciudadana. Tampoco se puede hablar desde los medios de comunicación de la inmigración en Canarias en términos de "invasión", o asumir determinados postulados respecto a cuestiones de género. No se puede dar alas a discursos machistas, lgtbfóbicos. No hay debate sobre la ley de violencia de género. Hay un consenso sobre eso. No legitimemos su mensaje llevándolo a discusión".Por lo tanto, sobre si habría que aplicar o no el cordón sanitario en los debates electorales frente a la ultraderecha, Arbide Aza defiende que en términos de ley electoral, estos partidos deberían acudir, pero los medios deben ser responsables a la hora de gestionar estos espacios, y sobre todo, hay que huir de la humanización de sus líderes o de convertirlos en personajes mediáticos en prime time, "haciendo un titular de cada una de sus ocurrencias", sostiene.Esta es para el periodista la única manera efectiva de aplicar el cordón sanitario y que funcione.Por último, a la hora de analizar el caso griego comparándolo con España, hay que tener en cuenta un detalle muy importante en lo que a ADN de Amanecer Dorado se refiere, y es que "Amanecer Dorado no era un partido político ultraconservador, era una organización paramilitar neonazi creada a imagen de las SA hitlerianas, más vinculado con la calle, aunque eso no significa que fuesen marginales porque tenían conexiones importantes con el ejército o la policía; pero serían más como España 2000 que como Vox".Para el analista, Vox es "un partido de los señoritos, de los aristócratas, un partido de pijos sin ninguna implantación entre las clases populares".Otros casos europeos donde no se aplica el cordón sanitarioFrancia, Grecia y Alemania son ejemplos de éxito, pero hay otros países europeos como Italia o Austria donde no hay vetos a la ultraderecha y el resultado es evidente. En Italia, la Liga de Matteo Salvini gobernó junto al Movimiento 5 Estrellas, un partido antipolítico con un decálogo de extrema derecha en asuntos sociales básicos. El partido de Salvini está presente también en el ejecutivo de Mario Draghi.Austria es otro ejemplo de país con una extrema derecha en auge que nunca se ha topado con impedimentos. Los ultraconservadores son la tercera fuerza política de este país y se han convertido en el partido clave para todos los pactos, por los que unos y otros le tienen la mano para poder sacar adelante sus propuestas.En los países nórdicos, la ultraderecha también ha ido ganando posiciones y consolidándose durante los últimos años. Es el caso, por ejemplo, del partido Los Auténticos Finlandeses, que se quedaron a solo un punto de los socialdemócratas en las elecciones de 2019.¿Cuál es la situación en España? ¿Funcionará el veto a Vox?Vox es la tercera fuerza en el Congreso español. Tiene 52 diputados. Pero el auge de la extrema derecha en España es un fenómeno relativamente reciente porque hasta 2018 no tenía presencia en las instituciones del Estado.La primera comunidad autónoma donde irrumpió fue Andalucía, donde tras más de dos décadas de monopolio socialista consiguió casi 400.000 votos y entró en el Gobierno con el PP y con Ciudadanos. Un tripartito que se repitió en Murcia y en Madrid, donde tras la disolución del Parlamento por parte de Isabel Díaz Ayuso y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 4 de mayo, las encuestas auguran una victoria ajustada del Partido Popular, pero sin mayoría absoluta. Díaz Ayuso necesitaría obligatoriamente a Vox para poder gobernar, y aunque la presidenta ha evitado por activa y por pasiva pronunciarse sobre si va a tender la mano a la formación ultra, lo cierto es que los números, según los sondeos, no le darían para gobernar en solitario.En estos momentos en España, Vox tiene presencia en once parlamentos autonómicos, y solo en dos comunidades autónomas, País Vasco y Cataluña, se les ha aplicado el cordón sanitario que ahora quieren aplicar en Madrid.El acuerdo en el País Vasco llegó en 2019, tras un pacto entre PNV, PSOE, EH Bildu y Unidas Podemos para reducir la participación de la única representante que tiene Vox en su hemiciclo, limitando sus intervenciones.En Cataluña la decisión es más reciente, de abril de 2021, y tras un acuerdo del soberanismo al completo (ERC, JxCat y la CUP) con el apoyo de UP, para aplicar el cordón sanitario a Vox y dejar sin senador autonómico al partido de ultraderecha, cambiando el modo de calcular el reparto de los senadores de libre designación.Para Aníbal Garzón, sociólogo, docente, y analista internacional, para que el cordón sanitario funcione en Madrid y en España, habría que hacer un revisionismo total de las instituciones españolas."No hay ningún control por parte de las instituciones políticas o jurídicas españolas sobre el show informativo, las mentiras y las fake news de Vox", sostiene en entrevista con esta agencia.Para el experto, el problema con España y lo que la diferencia respecto a otros países europeos, es que aquí nunca hubo una transición política que haya condenado oficialmente el franquismo. "No ha habido una memoria histórica y el fascismo está en las instituciones españolas".Garzón recuerda que siete ministros del franquismo fundaron el Partido Popular, que Santiago Abascal, presidente de Vox a nivel nacional, comenzó su andadura política en las filas de los populares y que el pacto del 78 se fraguó como una transacción de poder que perpetuó hasta el día de hoy en las instituciones a la extrema derecha proveniente de la dictadura.Para el experto, "lo primero que tiene que cambiar es el poder judicial porque está compuesto de burócratas conservadores que no condenan asuntos tan serios como el cartel de los menas de Vox que criminaliza a menores inmigrantes. Es claramente antidemocrático".El sociólogo sostiene que en España hay un "fascismo cultural" amparado por los medios de comunicación que dan espacio a discursos de panelistas y tertulianos que apoyan y blanquean el mensaje peligroso de la ultraderecha, contribuyendo a su implantación irrevocable en la sociedad.Sobre lo que puede pasar en estos últimos días de campaña en Madrid y sobre cómo actuará Vox frente a la propuesta unánime de los partidos de izquierda para hacerles un cordón sanitario, Aníbal Garzón cree que tratarán de utilizar el hecho a su favor, victimizándose."Muy al estilo de Donald Trump, Vox abandera el discurso de la queja, de que representan el cambio, aunque en realidad no lo sean. Su mensaje empatiza con el hartazgo de la sociedad en crisis hacia el establishment, aunque ellos sean el establishment. Y ese discurso trasciende a algunos sectores de la clase obrera a los que llegan con discursos populistas o mediante el insulto. La antipolítica y el trumpismo son su juego, y es en eso en lo que van a profundizar esta semana para ganar votos", concluye.La pregunta que todos se hacen tras el giro inesperado de los últimos días en la campaña es, ¿surtirá efecto la unidad frente a Vox de los partidos progresistas o veremos un nuevo parlamento en Madrid con diputados de la extrema derecha gobernando junto al Partido Popular? Y, en caso de que esto llegue a pasar y teniendo en cuenta la lectura a nivel nacional de estos comicios, ¿qué consecuencias podría acarrear para la política y la sociedad española a medio y largo plazo?Por el momento, muchos interrogantes sin resolver a la espera de ver qué pasa en las urnas el 4 de mayo, donde se apreciarán los primeros signos para saber hacia dónde vamos tras unos resultados que de cualquier manera serán, seguro, de los más ajustados de su historia reciente.

