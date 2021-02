https://mundo.sputniknews.com/20210215/1105565180.html

La ultraderecha de Vox irrumpe en Cataluña por delante de conservadores y liberales

La ultraderecha de Vox irrumpe en Cataluña por delante de conservadores y liberales

MADRID (Sputnik) — El partido ultraderechista Vox estará representado por primera vez en el Parlamento de Cataluña después tras ser la cuarta opción más votada... 15.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-15T00:25+0000

2021-02-15T00:25+0000

2021-02-15T01:20+0000

vox

cataluña

españa

14f: elecciones al parlamento de cataluña

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1105562371_0:147:3048:1861_1920x0_80_0_0_7bbcdb68427eac42bf6490ae83fe1697.jpg

Con el escrutinio al 99,73%, Vox se sitúa como la cuarta fuerza más votada en Cataluña con el 7,69% de los votos totales, consiguiendo 217.000 sufragios que le dan acceso a 11 de los 135 escaños que componen el Parlamento de Cataluña.Aunque sigue situándose lejos de los puestos de cabeza, estos resultados sitúan a Vox como el partido de ámbito nacional que más votos obtiene ya que las tres primeras posiciones la ocupan formaciones que solo se presentan en Cataluña.No obstante, cabe destacar que el Partido Socialista de los Catalanes —fuerza más votada con el 23,02% de sufragios— es una formación hermana del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con quien comparte gran parte de su electorado.En cualquier caso, los resultados sitúan a Vox por delante del conservador Partido Popular —la fuerza hegemónica en la derecha española históricamente— y de los liberales de Ciudadanos —partido más votado en las elecciones catalanas de 2017— lo que afianza a la ultraderecha como alternativa a estos partidos a nivel nacional.De hecho, Vox suma más escaños por sí solo (11) que estas dos formaciones juntas (9, con seis de Ciudadanos y tres de Partido Popular), lo que fue calificado por el líder de la formación, Santiago Abascal, como una "gesta histórica".En un sentido similar se expresó Teodoro García Egea, número dos del Partido Popular a nivel nacional, que habló de "resultado muy malo para Cataluña y para toda España" porque "vuelven a ganar los independentistas".En cuanto al auge de Vox, los conservadores españoles afirman no sentirse intimidados porque, en su opinión, los resultados del Partido Popular en Cataluña son históricamente malos y la experiencia apunta a que "no son extrapolables a nivel nacional".En ese sentido, García Egea se mostró convencido de que el Partido Popular sigue siendo "la única alternativa" al gobierno de izquierdas que actualmente habita el Palacio de la Moncloa.Por su parte, desde la dirección nacional de Ciudadanos también lamentaron que en estas elecciones "no se ha sabido movilizar el voto constitucionalista", lo que dio como resultado "un separatismo reforzado en escaños y votos", según su presidenta, Inés Arrimadas.Los liberales protagonizaron la debacle electoral de la jornada: en 2017, fueron la fuerza más votada en la región gracias a su férreo rechazo al independentismo, con un 25,35% de los sufragios (más de un 1,1 millones de votos), pero ahora se quedan en un 5,5%, ligeramente por encima de los 157.000 votos.Hace cuatro años la candidata en Cataluña fue Inés Arrimadas —ahora líder del partido en Madrid—, pero pese a su victoria rechazó presentarse como candidata a una sesión de investidura por la falta de apoyos de otros partidos, lo que evidenció la debilidad de la formación para hacer una oposición eficaz ante la mayoría independentista.Ahora, los malos resultados en Cataluña —que vienen precedidos de otros malos resultados en las últimas elecciones españolas— ponen en cuestión el liderazgo de Arrimadas y, al mismo tiempo, dan una ventana para que Vox pueda seguir creciendo en toda España.

/20210212/cataluna-cierra-su-campana-electoral-mas-atipica-con-miedo-habra-que-volver-a-las-urnas-1102115393.html

/20210204/el-congreso-espanol-aprueba-retomar-el-dialogo-espana-cataluna-tras-elecciones-1094327506.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

vox, cataluña, 14f: elecciones al parlamento de cataluña