El dos de Ayuso a Sputnik: "Rusia y la Sputnik V nos parecen de fiar"

Enrique Ruiz Escudero (Madrid, 1967) lleva siendo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid desde septiembre de 2017, y desde ese puesto, ha visto pasar a

Enrique Ruiz Escudero (Madrid, 1967) lleva siendo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid desde septiembre de 2017, y desde ese puesto, ha visto pasar a tres presidentes por la Puerta del Sol: Cristina Cifuentes, Ángel Garrido e Isabel Díaz Ayuso, todos del Partido Popular. Se podría decir de él que es un superviviente, teniendo en cuenta la inestabilidad política que ha caracterizado a la región las últimas legislaturas y que su cartera ha sido, probablemente, la más difícil de defender durante el último año, marcado por una pandemia imprevisible y temerosa para todos. Ahora, la presidenta Díaz Ayuso lo premia, y se lo lleva de número dos en su lista para los comicios del día 4.En entrevista con Sputnik, Ruiz Escudero asegura que desde el PP van a por todas y que esperan no tener que pactar con nadie para formar Gobierno. Sobre la pandemia, defiende a ultranza la gestión de su Gobierno y la suya propia, asegurando que Madrid es un ejemplo a pesar de las agresiones constantes que ha recibido por parte del Gobierno central de Pedro Sánchez, al que critica, además, su protagonismo en la campaña electoral madrileña.Ruíz Escudero asegura sentirse satisfecho por haberse adelantado en la negociación particular con Rusia sobre la posibilidad de traer la vacuna Sputnik V a Madrid y ratifica su decisión de traerla unilateralmente a la Comunidad si la Agencia Europea del Medicamento (EMA) la autoriza.—Señor Escudero, las encuestas dan mayoría al PP, pero no mayoría absoluta. ¿Cómo las reciben desde el partido? Porque de este modo deberían pactar con Ciudadanos o con Vox…—La verdad es que, y hablando con franqueza, las encuestas son fotografías del momento, aunque a veces no reflejan la totalidad de lo que piensan los ciudadanos, pero bueno. Nosotros siempre lo vemos con mucha prudencia. Nuestro objetivo sigue siendo el 4 de mayo. Ahí lo que queremos es tener una altísima participación, que vote el mayor número de madrileños y que consigamos tener una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. Este es nuestro objetivo. Ya el día 4, según lo que digan los madrileños, ya decidiremos. Si no nos da la aritmética electoral, en caso de que tuviéramos que pactar, ya iremos tomando esas decisiones.Pero ahora, realmente, no pretendemos que las encuestas formen parte de la estrategia electoral.—Pero si el 5 de mayo no tienen la mayoría absoluta, ¿con quién prefieren pactar ustedes, con Ciudadanos o con Vox?—Nosotros, preferir, preferimos pactar con el Partido Popular, no sé si me entiendes. En realidad, nuestro objetivo es, siempre, gobernar en solitario.—Sí, pero si no se pudiera, ¿a quién preferiría, consejero?—Habría que ver. Estaríamos condicionados al resultado, y tampoco nos planteamos más allá. Yo creo que habría que ver el resultado del próximo día 4 y a partir de ahí tomar decisiones. Por ejemplo, hay encuestas que dan que no entra Ciudadanos. No sé, habría que ver un poco el resultado, no se ha planteado por ahora ninguna estrategia de pactos y hay que esperar al día 4.—Pablo Casado, sin embargo, ha dicho que no quiere pactar con Vox. En caso de que aquí en Madrid se tuviera que pactar con Vox, porque Ciudadanos no tenga suficiente representación parlamentaria, ¿ustedes pactarían con Vox, aunque la dirección general del partido les dijera que no?—Nosotros, en este final de legislatura, teníamos un pacto de gobierno con Ciudadanos y con apoyos en la investidura y en pactos puntuales con Vox, como se ha hecho en otras comunidades autónomas. No ha existido por ahora una prohibición expresa de que no se puede pactar con Vox. Yo insisto en que ahí, después del 4 de mayo o 5 de mayo, ya veremos cuál es la situación y a partir de ahí tomaremos decisiones, pero insisto en que nuestro objetivo es tratar de llegar a no tener que depender de nadie, y eso sería para nosotros la mejor de las noticias.—¿Por qué Díaz Ayuso convocó estas elecciones? Consejero, nos pilló de sorpresa a todos. ¿A usted también? La moción de Murcia no parecía excusa porque no era el mismo escenario.—Bueno, las convocó porque a raíz de la moción de censura que se había presentado en el Gobierno regional de Murcia, y luego como la realidad así nos demostró, con las dos mociones de censura que habían presentado posteriormente tanto Más Madrid como el PSOE en Madrid; está claro que se pretendía cambiar el Gobierno de la Comunidad de Madrid con pactos parlamentarios y sin contar con la opinión de los madrileños.Por eso la presidenta convocó elecciones, ella entendía que, si la situación era esa situación, generada principalmente por la izquierda y por Ciudadanos, pues lógicamente y creo que de manera muy acertada, tomó la decisión de convocar las elecciones para que pudiesen opinar los madrileños sobre el futuro de la región.—Pero se adelantó a los acontecimientos, ¿no? Porque aquí el señor Aguado fue el principal perjudicado y aseguró que no iba a pasar lo mismo con Ciudadanos. Entonces, no sé si a usted le parece coherente, sobre todo cuando Ayuso había dicho que era irresponsable convocar elecciones anticipadas.—No. Pero las decisiones se toman según las circunstancias de cada momento. La realidad es que hubo una moción de censura en Murcia y que fue una estrategia de Ciudadanos con el PSOE. No sabemos lo que podría haber pasado aquí.Por eso, yo creo que con inteligencia y con autoridad, la presidenta tomó la decisión que había que tomar en ese momento, que era convocar elecciones.—¿Qué pensó usted cuando se enteró?—Nos enteramos en el Consejo de Gobierno y a mí me pareció una decisión muy acertada. Lo digo con absoluta franqueza. Yo creo que nunca es malo que los ciudadanos puedan opinar sobre la situación y que tengan la oportunidad de ir a unas elecciones para decidir sobre su futuro. Yo creo que democráticamente es mucho más transparente, más fiable, que lo hagan los ciudadanos, y que no se haga a través de pactos, con un partido que está pactando contigo y te presente una moción de censura después.—¿Pero le parece responsable en un momento de pandemia, en una región sin presupuestos? Las elecciones van a costar 20 millones de euros. ¿Cómo le explican esto a los ciudadanos, que lo que quieren son soluciones inmediatas y respuestas?—Ya, pero es que la otra solución era una moción de censura para borrar al Partido Popular del Gobierno. Yo creo que es una decisión totalmente, insisto, acertada. A pesar de la pandemia se han seguido celebrando elecciones en otras comunidades autónomas. Tiene un componente especial y, por eso, yo creo que estas elecciones lo que van a permitir es que el resultado que salga sea el de un Gobierno de mayor estabilidad para poder afrontar el final del COVID y luego, lo que tiene que ser es la recuperación.Yo no veo que la pandemia sea un inconveniente a la hora de convocar estas elecciones, porque si no, la otra vía era la moción de censura. Yo creo que sí, creo que ha sido un acierto total.—Esta campaña la están planteando ustedes en clave nacional. Es su estrategia. ¿Por qué han decidido tirar por ahí? Díaz Ayuso no para de mencionar a Pedro Sánchez…—Bueno, porque ha sido el Gobierno el que está poniendo toda su mercadotecnia mediática y toda su acción en contra del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Están utilizando, además, herramientas absolutamente lamentables, como puede ser incluso cuestionar los datos de la pandemia en Madrid. Han metido hasta la vacunación en campaña, están jugando con las emociones, y eso es algo que no he visto jamás.Que tengamos todo un Gobierno de la nación en contra de una comunidad autónoma… Entienda, por lo tanto, lógicamente, que nosotros tenemos que defendernos.Nosotros hemos llevado una estrategia muy clara del COVID desde el primer momento. Madrid ha sido una región que ha sufrido mucho la pandemia y nosotros, en este sentido, tenemos que defendernos de un ataque del Gobierno, especialmente de Pedro Sánchez, que se ha autoproclamado candidato de la Comunidad de Madrid, aunque no vaya en la lista.—¿Pero por qué dice eso? Por ejemplo, en el discurso de Ferraz del comienzo de campaña, Pedro Sánchez ni siquiera mencionó a Díaz Ayuso y sin embargo Ayuso no paró de hablar de él en el suyo desde Las Rozas.—Hagamos un poco de memoria. Sánchez se va a ver un hospital de religiosas a Angola y hace unas declaraciones cuestionando los datos de la pandemia en Madrid. El presidente del Gobierno de España estaba el otro día en la presentación de Ángel Gabilondo como candidato. O sea, está cuestionando permanentemente las decisiones que tomamos en Madrid en cuanto a las restricciones, en cuanto a todo… Es un ataque permanente.Un día que no haya hablado de Ayuso resulta casi milagroso, pero está permanentemente atacando al Gobierno de la Comunidad Madrid y especialmente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que no para de recibir ataques. La ha atacado también la ministra Reyes Maroto.—¿Qué tiene la presidenta Díaz Ayuso contra Ángel Gabilondo? ¿No le parece que resulta hasta un poco humillante para el señor Gabilondo lo poco que le tiene en cuenta?—No, sí qué le tiene en cuenta. Lo único que ocurre es que nosotros hemos vivido durante estos dos años ataques permanentes por la baja fiscalidad, por cómo hemos gestionado la pandemia, que si cerramos o no cerramos la hostelería… Y lógicamente, ahora empieza la campaña y aumentan los ataques.También querían cerrar el hospital Enfermera Isabel Zendal, y ahora resulta que no, que no lo van a cerrar, que no se van a subir los impuestos, que no van a cerrar las terrazas.La presidenta está viendo las dos caras de Gabilondo, cuando estaba en la oposición, y ahora que se presenta como candidato, que es otra distinta.Isabel Díaz Ayuso no está, digamos, dándole un papel inferior al que tiene. Pero lógicamente, se ve la acción de Moncloa a la hora de transmitir el mensaje del Partido Socialista, y yo creo que es bueno aclarar todo esto a los madrileños.—Ustedes van a por la estrategia del: "o todo, o nada". ¿Es así?—Bueno, vamos a la estrategia de conseguir sacar el mayor número de votos para el Partido Popular. Eso es lo que estamos buscando. Nosotros tenemos un aval de experiencia. De experiencia efectiva en la gestión de una situación difícil. Entendemos que es una candidatura, además, con perfiles muy buenos, que consigue sumar la experiencia con la juventud con gente que representa todos los ámbitos de la sociedad madrileña.Tampoco es la estrategia del todo o nada. Es la estrategia de tratar de confiar, de que cada vez más madrileños confían en el proyecto del Partido Popular. La verdad es que todas las encuestas indican que vamos en ese sentido.Parece que por lo visto hay bastantes indecisos que también tenemos que convencer.—¿Con quién se lleva mejor Díaz Ayuso? ¿Con Rocío Monasterio o con Edmundo Bal?—Yo creo que, personalmente, con Edmundo Bal apenas ha tratado. Edmundo Bal es un candidato bastante desconocido para los madrileños y para la presidenta. Con Rocío Monasterio, ya que es de una fuerza política que nos ha permitido tener una investidura, pues han tenido más contacto.Vamos, con Edmundo Bal es que no me consta que haya tenido ni siquiera una reunión en todo este tiempo.—¿Pero son amigas Rocío Monasterio y la presidenta Ayuso?—No, yo creo que no. A ver, ¿dónde marcamos el concepto amistad? Bueno, digamos que tienen contacto como las responsables de dos fuerzas políticas que tienen representación, pero no creo que lleguen a ser amigas, aunque no lo sé a ciencia cierta.—Y usted, ¿con quién se lleva mejor? ¿Con Edmundo Bal o con Rocío Monasterio? ¿A quién preferiría tener de socio de gobierno?—Yo lo que quiero es seguir teniendo de jefa a Isabel Díaz Ayuso, y eso es lo que realmente me preocupa. El resto, para mí, es secundario. Yo con Edmundo Bal no tengo ningún tipo de contacto porque no le conozco, y con Rocío Monasterio, en estos dos años, sí he tenido en alguna ocasión contacto con ella en la Asamblea, y bien.Es una relación normal con una fuerza política que en determinados momentos te ha apoyado, y a veces hay cuestiones en las que no estamos de acuerdo, en otras sí, y tampoco hay mucho más. O sea, no hemos tenido más relación en ese sentido. Sí he tenido más relación con todos los portavoces de Sanidad de todos los grupos parlamentarios, pero tampoco le puedo decir mucho más.—Vamos a hablar de la pandemia, porque usted también es consejero de Sanidad. Madrid ha tenido los peores niveles de incidencia de la pandemia en comparación a otras comunidades. Ahora mismo los números comienzan a ser preocupantes otra vez. Usted, como consejero de Sanidad, ¿hace algo de autocrítica? ¿Qué cree que podrían haber hecho mejor?—Nosotros, autocrítica, hemos hecho desde el primer momento que se detectó el primer caso. Es algo que nos ha acompañado siempre y siempre hemos tomado las decisiones con criterios científico-técnicos.Y bueno, viéndolo con distancia, de si hubiésemos hecho otro tipo de actuaciones, pues lógicamente, con lo que sabemos ahora y con todo lo que ha evolucionado la pandemia a todos los niveles, desde el punto de vista epidemiológico, asistencial, ahora con la vacunación, pues claro que sí, uno hubiese tomado otro tipo de decisiones.Hubo momentos muy difíciles: el hecho de crear el hospital de IFEMA, de hospitalizar hoteles… Fueron decisiones muy motivadas por el comportamiento de la pandemia; y ahora en vacunación, que lo que me preocupa es que tengamos la capacidad para vacunar con todas las vacunas que vengan, aunque sean pocas.—El otro día, de hecho, ustedes amenazaron con cerrar los macrocentros de vacunación. ¿Eso va a pasar en Madrid? ¿Lo mantienen?—Pues todo eso está condicionado por el número de vacunas que vayamos recibiendo.—¿Y cómo está esa situación ahora?—Esta semana, por ejemplo, vamos a recibir casi 100.000 vacunas menos que la semana pasada. La semana pasada fueron 297.000 vacunas y en esta apenas llegamos a las 200.000. Con lo cual, eso significa que con toda la robustez del sistema sanitario madrileño, con su red de atención primaria y con los puntos de vacunación masiva, la semana pasada estuvimos poniendo una media de 50.000 vacunas diarias, que son, con el fin de semana, casi unas 300.000 en total; pero sin embargo, esta semana no vamos a poder alcanzar esa cifra porque ya apenas tenemos stock de vacunas.—¿Entonces podrían cerrar el WiZink, el Wanda Metropolitano…? ¿Podríamos ver algún centro de vacunación cerrado?—Si no hay vacunas, lógicamente, habrá que hacer una parada temporal. En este momento no sabría decir si vamos a cerrar el WiZink o vamos a rebajar la intensidad de vacunación en atención primaria, o vamos a hacerla menor también en hospitales.Iremos un poco adaptándonos según qué tipo de vacuna es la que menos recibimos. Pero es verdad que, por ejemplo, de AstraZeneca, esta semana sólo se reciben 49.000, y la verdad es que 49.000 son bastantes, es lo que se pone en un día en toda la Comunidad.El problema es que nosotros, cuando hacemos una planificación, lo hacemos pensando a futuro, y el problema es que no recibimos vacunas para poder hacer esa planificación, porque el Gobierno siempre va diciendo que van a llegar millones de vacunas, pero no llegan.En la CAM todavía nos faltarían 7.400.000 vacunas para poder llegar a esa inmunidad de rebaño. O sea, que estamos muy lejos de poder alcanzar esos números.—¿A usted le parece que ha merecido la pena el desembolso del Zendal, teniendo en cuenta que ha triplicado el presupuesto original y que hay muchos hospitales en Madrid con plantas vacías capacitadas para atender la pandemia? ¿Por qué no abrieron esas plantas en los hospitales públicos? ¿Por qué no las abrieron en lugar de hacer un hospital nuevo? Habría sido más sencillo y más barato.—Vamos a ver. Estamos en un entorno de pandemia y hay que tomar decisiones que son de urgencia, que hay que hacerlas rápido.Si usted me pregunta si me replanteo el haber hecho el hospital Enfermera Isabel Zendal, le digo, con toda franqueza, que cada día estoy más orgulloso de haber creado ese hospital en el momento que se ha creado.Para que se haga una idea, el hospital Enfermera Isabel Zendal ha estado vacunando 12.000 madrileños al día, y hemos tenido que rebajar esa cifra porque no tenemos vacunas; y ahora mismo tiene ingresados a 550 madrileños. Son 550 camas que ahora mismo estarían siendo ocupadas en otros hospitales donde se necesita atender a otras patologías.O sea, hay una cosa que es la urgencia. Los otros hospitales requieren de otro procedimiento distinto para realizar obras. Y tengo que decir que otra de las cosas importantes que ha demostrado Madrid ha sido su capacidad de adaptación. Yo creo que no lo ha demostrado ninguna otra comunidad autónoma y probablemente pocas regiones en el mundo.Madrid consiguió triplicar sus camas de UCI. En la hospitalización, de 12.000 camas que tenemos, llegamos a tener casi 24.000 camas operativas. Madrid ha demostrado una potencia que es probable que sanitariamente pocas comunidades hayan demostrado.—Sí, pero el Zendal ha costado tres veces más de lo presupuestado. ¿Le merece la pena?—No, perdone, no ha costado tres veces más. Lo que pasa es que el proyecto inicial subió casi un 30% por añadidos en la superficie como el laboratorio de salud pública en la parte del edificio central.Pero vamos, que yo digo que, aunque el coste haya sido, bueno, el coste que ha sido, sí le digo que el resultado y el beneficio que ha tenido por la salud de los madrileños ha sido infinitamente superior a cualquier coste que haya que plantear.—Consejero, la vacuna Sputnik V. Ustedes, en concreto usted, en rueda de prensa, confirmó que se había reunido con los proveedores y que estaban dispuestos a llegar a un preacuerdo y a traer la vacuna rusa a Madrid. Cuénteme. ¿Han tenido nuevas reuniones? ¿Puede llegar la vacuna Sputnik V a Madrid?—Nosotros tuvimos un avance importante en esa reunión. Además, la parte del equipo del doctor (Antonio) Zapatero, que hace un seguimiento muy exhaustivo de todas las publicaciones a nivel mundial con todas las vacunas, comprobó que la vacuna Sputnik era una vacuna que desde el punto de vista de seguridad del paciente, del grado de inmunización y por el tipo de vacuna que era, podía tener muy buenos resultados, y yo creo, que como debe hacer cualquier Consejería, o incluso el propio Ministerio, era cumplir con esa misión de saber qué es lo que ocurre con algo.No somos meros administradores de vacunas. Nosotros somos una Consejería de Sanidad que tiene que tener rigor a la hora de tomar las decisiones. Entonces, evaluamos todo de todas las vacunas, también nos reunimos con otros proveedores y con la Sputnik decidimos que si la Agencia Europea del Medicamento daba su autorización, que parece que está cercana; si no había acuerdo por parte de los gobiernos de Estados de la Unión Europea para hacer una compra centralizada, pues tendríamos que tratar de buscar otras vías para traer más vacunas, que es lo que realmente nos permite mejorar el control del virus.—¿Han vuelto a hablar con ellos? ¿Han avanzado en esa negociación?—Estamos pendientes de la decisión de la Agencia Europea del Medicamento y muy atentos a ver cuál va a ser el futuro, y sobre todo, por lo que vamos viendo, ya hay otras regiones de Europa y otros países que ya han llegado, parece, a ese preacuerdo. Entonces, queremos estar preparados por si se produce esa situación.Si tenemos otras opciones de vacunas aparte de lo que ya estamos recibiendo, pues yo creo que es una buena noticia para todos. Y, además, no lo hicimos solo pensando en Madrid, sino en abrir una vía de entrada para el resto de comunidades autónomas. De hecho, se ha demostrado que hay otras regiones de España que también se han puesto en contacto con los proveedores.—¿Pero ustedes comprarían la Sputnik V por su cuenta, al margen de lo que diga el Gobierno de España?—Lógicamente, si la Agencia Europea del Medicamento autoriza la utilización de la vacuna y no hay acuerdo de los países, cualquier región puede comprar la vacuna. Y en ese sentido, si esta circunstancia se produjese, yo creo que sería bueno para todos los madrileños poderla traer; y si además eso es una vía de entrada para el resto de España, pues nos parecería fenomenal.—¿Entonces Madrid lo haría al margen del Gobierno central si tuviera la autorización de la EMA?—Es que el Gobierno central todavía no se ha pronunciado sobre qué va a hacer con la vacuna, cosa que también me sorprende. Porque están moviéndose todos los gobiernos de Europa menos el Gobierno español, que siempre, por desgracia, va por detrás en la toma de decisiones. Ya nos pasó con el material, nos pasó con el uso de la mascarilla, nos pasó con el test de antígenos y nos pasa con la vacuna.Yo creo que la misión del Gobierno de España es adelantarse, es hablar con los proveedores y ver cómo está el mercado y tomar decisiones para ayudar a las comunidades autónomas.—La conclusión es que Rusia, consejero, les parece de fiar entonces, ¿no? La vacuna Sputnik V les parece de fiar.—Sí, por lo que ha estudiado nuestro equipo técnico, y el estudio de la vacuna y las publicaciones que hay, es una vacuna que cumple las garantías en cuanto a inmunización, en cuanto a seguridad, y bueno, hay que esperar a lo que diga la Agencia Europea del Medicamento, pero en ese sentido, por ahora, con todo lo que se ha publicado, entendemos que es una vacuna que es de fiar.—Si el 9 de mayo acaba el estado de alarma. ¿Qué va a cambiar en Madrid?—Bueno, acabaría el toque de queda. Si el Gobierno de España no nos da herramientas a las comunidades autónomas para establecer ese tipo de restricciones, lógicamente, podríamos llegar hasta donde podamos competencialmente. Para el 9 mayo queda todavía mucho tiempo y este Gobierno es capaz de decir lo mismo y lo contrario en poco tiempo. O sea, yo todavía no tengo claro que vaya a decaer el estado de alarma el 9 de mayo habiendo unas elecciones en Madrid día 4. Ya veremos qué pasa.—Pero, ¿ustedes qué harían concretamente si desaparece el estado de alarma? ¿Cuáles serían las nuevas medidas de flexibilización que aplicarían para la región?—Quitaríamos el toque de queda porque no tenemos cobertura legal para seguir manteniéndolo. No entendemos la improvisación del Gobierno sobre el estado de alarma. El Partido Popular propuso en el Congreso establecer pequeños cambios en la legislación en cuanto a Ley de Salud Pública, la Ley de Cohesión, o La Ley General de Sanidad, lo que nos permitiría tener herramientas reales para tomar decisiones en un entorno de pandemia. Así hubiese sido todo más sencillo.—Pero para ustedes mejor que desaparezca el estado de alarma, ¿no? Su Gobierno siempre ha estado en contra de las restricciones impuestas y en favor de la libertad a la hora de decidir…—Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra estrategia. Además, yo creo que los madrileños, si una cosa han entendido, es que este Gobierno es previsible, que su toma de decisiones está basada en criterios técnicos.Si desaparece el estado de alarma actuaremos conforme a cómo esté la situación epidemiológica y ahí tomaremos nuevas decisiones.De aquí al 9 de mayo quedan todavía tres semanas, y tal y como se comporta la pandemia, hay que valorar la decisión en cada momento. Pero sí que le digo que si el Gobierno de España hace que decaiga el estado de alarma, también tienen que pensar en otro tipo de decisiones.—¿Y habrá más flexibilidad para ir a tomar unas cañas después del trabajo? Lo pregunto por la alusión de Díaz Ayuso a que en Madrid después de un día de sufrimiento en el trabajo, al menos podemos ir a tomar cañas, porque aquí vivimos "a la madrileña"… ¿Se flexibilizarán los horarios de la hostelería o habrá nuevas medidas al respecto?—No, depende. Dependerá de cuál es la situación epidemiológica, la situación del momento. La decisión sobre los aforos, las barras, la ventilación cruzada, el número de comensales, las distancias… Esas decisiones las toma la comunidad autónoma y veremos qué hacer en función del momento cuando llegue la fecha.—Consejero, si llegan a gobernar, ¿qué va a ser lo primero que hagan?—Nosotros ya lo dijimos desde el primer momento. No nos va a desviar ni un milímetro estas elecciones de lo que ahora ocupa a esta Consejería y a este Gobierno, que es el control de la pandemia. Nosotros seguiremos en esa línea, siempre preocupados por la salud de los madrileños y tomando decisiones adecuadas para que podamos salir cuanto antes del virus.Y, sobre todo, y si nos traen vacunas, pues vacunar, vacunar y vacunar. Que esa es nuestra misión principal ahora aparte de dar respuesta asistencial y detectar los contagios, pero la clave es la vacunación.

