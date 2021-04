Iglesias abandona debate electoral en Madrid por la negativa de Vox a condenar amenazas

https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111502854.html

"Lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de esto Gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese", dijo Rocío Monasterio, la candidata de Vox, al arranque del debate, que acabaría siendo interrumpido de forma abrupta.Por su parte, Pablo Iglesias respondió afirmando que "esto no es aceptable", tras lo que comunicó a la moderadora que abandonaría el estudio si Monasterio no se retractaba de sus palabras."Si no se retracta y permitís que siga en este debate creo que estáis cometiendo un error, blanqueando que esta gente pueda estar aquí defendiendo cosas que van en contra de la democracia", respondió Iglesias, que finalmente abandonó a su asiento apostillando "no vamos a debatir con la ultraderecha".Iglesias se negó y el debate continuó sin su participación. "Estamos mejor ahora (…) Ha salido huyendo, igual que ha salido del Gobierno huyendo", añadió la candidata de la ultraderecha.Pese a que el debate siguió adelante, finalmente otros candidatos precipitaron su fin de forma anticipada como muestra de solidaridad con Iglesias."Yo me he quedado por respeto a la democracia y porque el odio no puede silenciar a la democracia. Yo esperaba que el señor Iglesias iba a volver", dijo el candidato del partido socialista, Ángel Gabilondo, que anunció su decisión de abandonar el debate porque "tenemos que estar con los amenazados".Lo mismo hizo Mónica García, candidata de la formación progresista Más Madrid, que calificó lo sucedido como de "extrema gravedad"."Yo no quiero pasar un minuto más con usted en un plató ni en ningún sitio", dijo Mónica García, refiriéndose a la candidata de Vox.El debate no contó con la participación de la candidata del Partido Popular, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que encabeza las encuestas, aunque sin mayoría suficiente para gobernar en solitario, lo que abre la puerta a un posible pacto para hacerlo con Vox.

