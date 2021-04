https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111498772.html

Pablo Iglesias espera que se produzcan detenciones tras recibir una carta con balas

MADRID (Sputnik) — El líder del partido de izquierda Unidas Podemos, Pablo Iglesias, espera que se produzcan detenciones después de denunciar la recepción de... 23.04.2021

"Espero que esta vez se produzcan detenciones", dijo Pablo Iglesias en una entrevista con RTVE, desde donde achacó este tipo de amenazas a la normalización de los discursos de la ultraderecha.En ese sentido, Pablo Iglesias —que hasta hace unos días era vicepresidente del Gobierno, cargo que dejó para ser candidato en las regionales de Madrid— recordó que no es la primera vez que él o su formación política se encuentran amenazados.En concreto, recordó el caso de un legionario retirado que se grabó disparando con munición real contra fotos de integrantes del Gobierno o el ataque con cócteles molotov que sufrió una sede de su partido en la región de Murcia.En el primer caso la Audiencia Nacional archivó la causa contra el legionario que efectuó los disparos al entender que no incurrió en ningún delito. En lo referente al ataque con cócteles molotov, Iglesias recordó que todavía no se produjo ninguna detención por ese suceso.Además de Iglesias, este 22 de abril recibieron amenazas similares el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.Las balas enviadas a estas personas son munición de Cetme, un fusil de asalto empleado por el Ejército y la Guardia Civil que no se comercializa entre particulares, lo que apunta a que el remitente podría ser un integrante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.Vox lo cuestionaTras la publicación de la información sobre estas amenazas de muerte, la candidata del partido ultraderechista Vox en la comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, puso en duda que las denuncias de los afectados sean reales."De Pablo Iglesias me creo poco, cada vez que vemos algo que dice Pablo Iglesias lo ponemos en duda", dijo Rocío Monasterio en declaraciones a Radio Nacional de España.Tras ser preguntada por las otras amenazas recibidas por otras personas, Monasterio volvió a evitar condenar los hechos afirmando que "del Gobierno no nos creemos nada".Pablo Iglesias respondió a estas palabras calificando como "gravísimo" e "inaceptable" que la ultraderecha ponga en duda sus denuncias.En ese sentido, Iglesias sentenció que "ante una amenaza terrorista, si hay una fuerza política que la pone en duda, es una prueba más de que están fuera de los marcos constitucionales y democráticos".

