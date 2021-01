España en riesgo extremo por la tercera ola del coronavirus

Los contagios por COVID-19 siguen al alza en el país ibérico y las muertes continúan a un ritmo preocupante.

Aunque establecer el momento exacto en el que se inicia cada ola no es sencillo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, apuntó a que se puede deber la relajación de los ciudadanos durante las fiestas navideñas.

La incidencia en España ya ha superado los 500 casos por cada 100.000 habitantes, el doble de los que el Ministerio de Sanidad considera como "riesgo extremo".

Sin embargo, desde el Gobierno de España no se plantean volver a confinar a la población, ya que, según trasladó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, las medidas que se están tomando son suficientes para doblegar la curva. Algo que no comparten algunos territorios del país, que ya han solicitado a Sanidad que permitan un confinamiento duro y han comenzado a aplicar medidas más restrictivas. Algunas, como Castilla y León y Galicia, ya han pedido a los ciudadanos que se autoconfinen y que no salgan de casa si no es realmente necesario.