https://mundo.sputniknews.com/20220119/que-debemos-hacer-con-un-test-de-antigenos-una-vez-usado-1120442774.html

¿Qué debemos hacer con un test de antígenos una vez usado?

¿Qué debemos hacer con un test de antígenos una vez usado?

El uso de test de antígenos es más que frecuente y por ende cada vez más habitual en la basura. El contenedor de fracción resto debería ser su destino en... 19.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-19T08:30+0000

2022-01-19T08:30+0000

2022-01-19T08:30+0000

españa

📝 reportajes

medioambiente

💗 salud

coronavirus

coronavirus en españa

pandemia de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1114437627_0:95:3071:1822_1920x0_80_0_0_f75789cef4cb53d5509ff55414d7461e.jpg

Los test de antígenos han pasado a formar parte de nuestra vida. La pandemia ha hecho que la población se acostumbre a visitar la farmacia en búsqueda de pruebas de detección rápida del coronavirus. El manejo de hisopo y el tubo de muestreo ya no es torpe, sino ágil y rutinario. Lo que no cambia, más allá de la mejora de nuestras habilidades, es la sensación de alivio al ver una raya justo al lado de la C. Pero, pese a la maestría, hay una cuestión que todavía genera alguna duda. Una vez utilizado, ¿dónde debe ser arrojado? Incluso, planteamientos más sesudos, como la posibilidad de reciclarlo.En 2021 se vendieron un total de 21 millones de estas herramientas diagnósticas, según un informe de la consultora IQVIA. La demanda se incrementó en un 70% la penúltima semana del año, días antes de las celebraciones navideñas y con la variante ómicron batiendo récords de contagios. El resultado es una cantidad ingente de residuos, a los que hay que añadir las mascarillas o el material utilizado en hospitales y centros sanitarios. La basura de la era del coronavirus.Si se lee el prospecto que aparece en el interior de las cajas de test de antígenos, el procedimiento suele ser el mismo. "Introduzca los componentes de la prueba en la bolsa de riesgo biológico para desechos contaminados y deseche la bolsa cerrada con los desechos residuales", indica las instrucciones de uso de una conocida marca. El dilema llega a la hora de arrojarlo. En una farmacia del centro de Madrid señalan el contenedor amarillo de residuos sanitarios de los hospitales. A escasos metros, en otra se apunta al depósito de orgánico, pero siempre en una bolsa separada. "A la farmacia mejor no traerlos", puntualiza la encargada del establecimiento.La farmacéutica Roche, consultada por Sputnik Mundo, remite a la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, del Ministerio de Sanidad para la gestión de residuos generados por esta clase de productos. "En hogares con positivo o en cuarentena por COVID-19, las bolsas de fracción resto generadas, adecuadamente cerradas, se depositarán exclusivamente en el contenedor de fracción resto o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido en la entidad local", reza el texto.En relación a la gestión de los residuos, Sanidad recomienda no abrir ninguna bolsa de fracción resto en instalaciones de recogida o tratamiento. Estos recipientes se destinan preferiblemente a la incineración. En caso de no ser posible, acaban en un vertedero. Si es necesario su procesamiento, los trabajadores tienen que recurrir a métodos automáticos. La manipulación solo se permite para la separación de voluminosos, metálicos u otros residuos que no vayan empaquetados. Eso sí, siempre que se adapten todas las medidas de seguridad.¿Es posible su reciclaje?El test de antígenos está compuesto principalmente por plástico. Únicamente el bastoncillo que corona el hisopo está fabricado con otro material. Sin embargo, su reciclaje es imposible. "Esto no se recicla. Los objetos pequeños, tamaño monodosis, no los trata ninguna planta. Por poner una medida, todo lo que tiene el tamaño de un brick de zumo individual. Esos residuos van directos al vertedero o incineradora. Lo mismo sucede con los test de antígenos. Actualmente, no tienen ninguna salida como reciclaje", comparte Carlos Arribas, responsable del área de residuos de Ecologistas en Acción, con Sputnik Mundo.No obstante, hay quienes buscan alternativas para evitar el consumo abusivo de plástico. Entidades como la Fábrica de Innovación y Singular Mask trabajan desde diciembre de 2021 en soluciones que hagan más sostenibles a los test de antígenos.Entre las opciones exploradas, destacan la de sustituir el marco de plástico por uno de cartón. Además, reclaman eliminar artículos que incluye la prueba diagnóstica. Para ello, muestran los test de antígenos diseñados por la compañía estadounidense Abbott Laboratories, en los que se suprime la probeta que contiene la muestra y se emplea el cartón como material principal del artículo. Otras propuestas para cuidar el planeta serían la creación de cajas con varias unidades en su interior. El medioambiente y también los bolsillos de la ciudadanía.Otras vías para el tratamiento de residuosLas instituciones colocan al contenedor de fracción resto como el destino final de los test de antígenos. A este van las toallitas, el papel de aluminio, el algodón, las compresas o los bolígrafos. Su contenido es incinerado para generar electricidad o calor. "Hay que recordar que no se trata de medicamentos. Tanto los test de antígenos como las mascarillas se tienen que depositar en el contenedor de fracción resto, siempre cerrados. Estos contienen restos biológicos, tal vez de contagio", explican a Sputnik Mundo desde SIGRE, la entidad encargada de garantizar la correcta gestión medioambiental de los envases y restos de medicamentos que se generan en los hogares.No obstante, para Arribas, la solución no debería recaer únicamente en la ciudadanía. El activista considera que los test de antígenos usados deberían de ser devueltos a las farmacias, dentro de su embalaje original. Una vez allí, propone que sean derivados al SIGRE. "No son medicamentos, pero son análogos. Ellos son los que mejor podrían tratarlos. Además, el SIGRE está en contacto con los productores. Seguramente, estén capacitados para dar una respuesta adecuada a este tipo de residuos", afirma.El coordinador del área de residuos de Ecologistas en Acción incide en la responsabilidad de los fabricantes de esta clase de artículos. Para ello se apoya en la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, adaptada al marco de la directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. "El productor o el poseedor inicial del residuo debe asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos", asevera el texto. "Los productores de productos que con su uso se convierten en residuos quedan involucrados en la prevención y en la organización de la gestión de los mismos, promoviéndose la reutilización, el reciclado y la valorización de residuos, de acuerdo con los principios inspiradores de esta nueva legislación", dispone la legislación.La alta transmisibilidad de la variante ómicron ha disparado los contagios. A medida que crece la curva, se engrosa la demanda de test de antígenos. Empresas como Abott Laboratories, Siemens Healthineers o Roche acumularon en 2021 rentabilidades que rondan o superan el 30%. Corporaciones que rozan máximos históricos en la sexta ola de la pandemia.Los test de antígenos son una herramienta más del día a día. Tanto en las estanterías de las farmacias como en el fondo de los cubos de basura. La cuestión es que su vida transite de forma correcta. Desde su uso hasta su final. Por nuestra salud y la del planeta.

https://mundo.sputniknews.com/20220113/la-ministra-de-sanidad-de-espana-informa-sobre-los-acuerdos-de-los-precios-de-los-medicamentos-1120270968.html

https://mundo.sputniknews.com/20220110/un-tuitero-desarma-en-espana-un-test-de-antigenos-para-decir-que-no-es-eficaz-y-las-redes-estallan-1120148375.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alejandro Cuevas Vidal https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/72/1090347289_0:478:1212:1690_100x100_80_0_0_8ba8971a296bfee392384e927c367d6a.jpg

Alejandro Cuevas Vidal https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/72/1090347289_0:478:1212:1690_100x100_80_0_0_8ba8971a296bfee392384e927c367d6a.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alejandro Cuevas Vidal https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/72/1090347289_0:478:1212:1690_100x100_80_0_0_8ba8971a296bfee392384e927c367d6a.jpg

📝 reportajes, medioambiente, 💗 salud, coronavirus, coronavirus en españa, pandemia de coronavirus