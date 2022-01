https://mundo.sputniknews.com/20220128/las-vacunas-contra-el-covid-pueden-reactivar-el-herpes-zoster-causado-por-el-virus-de-la-varicela-1120880109.html

Las vacunas contra el COVID pueden reactivar el herpes zóster, causado por el virus de la varicela

Las vacunas contra el COVID pueden reactivar el herpes zóster, causado por el virus de la varicela

Investigadores españoles han observado lesiones cutáneas en las zonas que se han retocado con ácido hialurónico así como un aumento de casos del herpes zóster... 28.01.2022, Sputnik Mundo

A raíz de la pandemia de coronavirus, los expertos observaron un mayor aumento de lesiones dermatológicas en el cuerpo como herpes o sarpullidos. Tan solo un mes más tarde de que se decretara estado de alarma en España, Sputnik se hacía eco de la opinión de varios expertos en podología que alertaban de lesiones dermatológicas en los pies de pacientes contagiados de COVID-19.Ahora, un estudio español avala ese hecho pero la novedad es que no pone el foco en el virus como causante de esta patología, sino en la vacuna contra el COVID-19. "Desde el comienzo de la vacunación masiva en España, los dermatólogos han tratado las erupciones cutáneas en los vacunados", comentan los investigadores en su análisis. "Las reacciones estaban mal caracterizadas y algunos observadores las consideraron más frecuentes (...) después de la infección por SARS-CoV-2".El estudio español, publicado en la revista British Journal of Dermatology, analizó 405 casos de personas inmunizadas con distintos tipos de vacunas y concluyó que en un amplio número de casos españoles percibió reacciones cutáneas tras la vacunación del SARS-CoV-2. Aunque la mayoría de las reacciones fueron leves o moderadas, algunas sí que fueron graves o muy graves y requirieron tratamiento.Las reacciones fueron más frecuentes en mujeres y entre los síntomas más preocupantes se encuentra el herpes zóster, una erupción cutánea también conocida como "la culebrilla" que es causada por el virus varicella-zoster. Cristina Galván, dermatóloga del Hospital Universitario de Móstoles y una de las investigadores principales de este estudio, asegura que el herpes zóster se produce por reactivación del virus de la varicela y puede aparecer en cualquier momento de la vida.Sin embargo, no solo han notado manifestaciones cutáneas de este tipo. También se han visto unas reacciones inflamatorias bastante llamativas en zonas donde las personas se habían realizado rellenos dérmicos por motivos estéticos, por ejemplo con ácido hialurónico, especialmente tras recibir la vacuna Moderna (aunque también se ha visto casos en otras vacunas).Asimismo Galván explica que, además de las reacciones inflamatorias locales comunes, han visto otro tipo de reacciones o reactivación de otras infecciones. "También se ve un porcentaje muy elevado de reacción inflamatoria local", indica la experta, que matiza que no es muy intensa en cuanto al diámetro y que dura hasta unos cuatro días.

