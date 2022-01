https://mundo.sputniknews.com/20220107/entre-pandemia-y-luchas-internas-el-gobierno-de-coalicion-espanol-supera-la-mitad-de-la-legislatura-1120075797.html

Entre pandemia y luchas internas: el Gobierno de coalición español supera la mitad de la legislatura

Entre pandemia y luchas internas: el Gobierno de coalición español supera la mitad de la legislatura

La alianza entre PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno de España, encabezada por Pedro Sánchez, cumple dos años. Un periodo de dificultades, choques y críticas... 07.01.2022, Sputnik Mundo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido la sede de su partido, el PSOE, en la madrileña calle de Ferraz para estrenarse en este 2022. Su intervención en el Comité Federal de la formación ha sido la primera del año. Desde el estrado ha arropado al futuro candidato socialista para las elecciones de Castilla y León, Luis Tudanca, y ha llamado a apoyar la reforma laboral acordada recientemente con sindicatos y patronal. "Cada grupo tendrá objeciones, también las tienen los sindicatos y empresarios, también las tiene el Gobierno. No habrá acuerdo si no cedemos en algo. Lo contrario se llama imposición", ha puntualizado.Precisamente, las palabras 'objeción' y 'ceder' son dos palabras que bien conoce el jefe del Ejecutivo nacional. Junto a 'diálogo', estas deberían formar parte del vocabulario base de cualquier gobierno de coalición. Por ejemplo, el suyo. Y es que la fecha en la que ha pronunciado estas palabras en Ferraz es la del nacimiento del pacto entre PSOE y Unidas Podemos para dirigir el país. El 7 de enero de 2020, Sánchez fue investido como presidente del primer Gobierno de coalición de la democracia española.167 síes, dos más que noes, le mantuvieron en la Moncloa, esta vez acompañado por los miembros de Unidas Podemos. Los morados debutaban en el Gobierno central con cinco ministerios y una vicepresidencia, ocupada primeramente por Pablo Iglesias. Una alianza de la que muchos dudaban, pero que ya ha completado la mitad de la legislatura. Incluso, según el barómetro del CIS, esta repetiría resultado electoral.El Gobierno de coalición arrancaba con un ambicioso plan de reformas en todos los ámbitos. Buscaban dar un giro al país. Sin embargo, llegó un rival más feroz que la oposición: el coronavirus. La pandemia ha marcado su recorrido. El estado de alarma o el confinamiento de toda la población fueron decisiones difíciles de tomar, no siempre con acierto, y sirvieron de munición para PP o Vox. El COVID-19 hizo tambalear las alianzas con formaciones como ERC, fundamental para recibir luz verde en muchas de sus propuestas. Precisamente, el partido político catalán fue uno de los que se negó a aprobar el estado de alarma.La dependencia del Gobierno de coalición de sus aliados es patente. Un conjunto de formaciones, por lo general de corte nacionalista, sustentan varias de las decisiones tomadas por Moncloa en estos dos últimos años, en ocasiones, a cambio de concesiones como la ley audiovisual o el traspaso de competencias a los Gobiernos vasco o catalán. El PNV ha sido un socio preferente para Sánchez, pero la relación se ha enfriado en favor de EH Bildu y ERC. Precisamente, estos últimos son clave para el Ejecutivo nacional. El partido gobierna en Cataluña por lo que la mesa de negociación entre Estado y Generalitat se entrevé primordial para su relación.No obstante, los problemas no siempre han procedido del exterior. Las disputas internas entre los partidos de Moncloa han copado titulares durante esta primera parte de la legislatura. La ley de vivienda, el impuesto de sociedades, la reforma laboral o la ley trans han sido campo de batalla y desplante entre PSOE y Unidas Podemos. Precisamente, la crispación provocó la salida de Pablo Iglesias del Gobierno. Yolanda Díaz fue su sustituta.Pero, su actuación no ha sido estéril. En este periodo se han aprobado dos ejercicios presupuestarios y una reforma laboral. Pese a la polarización, el Ejecutivo central ha sacado adelante 47 leyes en el Congreso de los Diputados. La última, la ley del bienestar animal, por la que las mascotas dejan de ser objetos.Hace dos años que Pedro Sánchez se transformó en el primer líder de un Gobierno de coalición en España. Algunos siguen adelante. Otros no, como Pablo Iglesias o el exministro de Universidades, Manuel Castells. Tampoco los socialistas Carmen Calvo, Arancha González Laya, José Luis Ábalos o Isabel Celaá, quienes fueron sustituidos por perfiles más jóvenes. Un lavado de cara para refrescar una experiencia que cumple la mitad de su vida. Que esperan que sobreviva a las dificultades, ahora personalizadas en el precio de la luz, la inflación desbocada o la omnipresente pandemia. Sánchez siempre ha dicho que agotará la legislatura. No tiene dudas.

