España solo cerrará un aula completa en infantil y primaria cuando haya cinco positivos en COVID-19

Las cuarentenas en las aulas era una de las cuestiones que más dudas generaba sobre la vuelta a las aulas tras las vacaciones navideñas. La reunión entre las comunidades autónomas y los Ministerios de Sanidad y Educación determinó que solo se confinarían los positivos y los contactos estrechos no vacunados. Un acuerdo que la Comunidad de Madrid y Andalucía optaron por contradecir. Sin embargo, la decisión tomada el 4 de enero ha cambiado tras la última Comisión de Salud Pública. Los técnicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han determinado que un aula se confinará al completo cuando al menos cinco estudiantes den positivo en coronavirus o el 20% de la clase esté contagiada. Según un comunicado del Ministerio de Sanidad, los estudiantes se aislarán durante un periodo inferior o igual a los siete días.En caso de haber cuatro positivos en una clase o menos de un 20% de contagiados, los técnicos de la Comisión de Salud Pública ha recomendado que no se haga cuarentena. Desde su punto de vista, este escenario se considerará como casos esporádicos de infección.La medida se hará vigente el 10 de enero, fecha establecida para el retorno presencial a las clases. Una decisión que se aplica únicamente sobre los niveles de educación infantil y primaria. Los grupos burbuja no existirán en secundaria, bachillerato y Formación Profesional, donde solo se aislará el positivo, sus contactos estrechos y aquellos compañeros que presenten síntomas. Su cuarentena será de siete días en caso de ser asintomáticos o leves, como sucede con el protocolo para la población general. La diferenciación proviene del porcentaje de vacunación. Y es que entre los mayores de 12 años, el 90,8% está inoculado. Cifra menor en el grupo de 5 a 11 años, en los que solo el 31,5% ha recibido un pinchazo. Sanidad prevé que a inicios de febrero el 70% esté inmunizado. De momento, los menores de cinco años no entran en los planes de vacunación.

