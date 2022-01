https://mundo.sputniknews.com/20220107/omicron-convierte-a-espana-en-uno-de-los-paises-con-mayor-ocupacion-en-uci-por-covid-de-europa-1120073407.html

Ómicron convierte a España en uno de los países con mayor ocupación en UCI por COVID de Europa

Ómicron convierte a España en uno de los países con mayor ocupación en UCI por COVID de Europa

Las UCI en España empiezan a tensionarse. El número de ingresos por COVID crece cada día, a la espera de alcanzar el pico de contagios.

La sexta ola de la pandemia sacude España. Los contagios se multiplican en el país y los hospitales comienzan a notar la situación. Hace semanas que la atención primaria se saturaba a base de colas de personas en búsqueda de una prueba PCR. Como acostumbra a suceder, el siguiente nivel en coparse son las UCI.A pesar de que la variante ómicron causa un menor porcentaje de hospitalizaciones que anteriores versiones del coronavirus, el elevado número de positivos hace que las cifras se equiparen con anteriores olas. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, ofrecidos el 5 de enero, un 21,58% de las camas de UCI están ocupadas por pacientes COVID. En total, 2.005 pacientes en el conjunto del país. Por comunidades autónomas, las cifras más preocupantes provienen de Cataluña, donde el 40% de las plazas pertenecen a infectados por el virus SARS-CoV-2. Le sigue el País Vasco con un 30,02%.La publicación Our World is Data se fija en lo que podría suceder en unos días. Según sus apreciaciones, a finales de enero, España será uno de los países con más pacientes en cuidados intensivos de Europa. En concreto, 42,9 ingresados por millón de habitantes, estadística que lo convierte en el segundo de la clasificación. Tan solo Francia está por encima, con 54,7 pacientes.Eso sí, en ambos países se supera el pico de la ola de verano, pero no llega a los niveles de 2020. La vacunación sería el motivo principal por el que se reduce el número de ingresos. En España, más del 90% de la población diana cuenta con la pauta completa. En Francia, también más de un 90% de los ciudadanos ha recibido al menos dos dosis del suero contra el coronavirus.Los expertos vaticinan que a mediados del mes de enero llegará el pico de contagios de la sexta ola en España. De momento, en el país continúa la tendencia al alza. La incidencia en los últimos 14 días se sitúa en 2.574,46 casos por cada 100.000 habitantes. El 5 de enero se registraron 83.334 positivos. Un día después, la Organización Mundial de la Salud apuntó 2.618.130 casos a nivel mundial, nuevo récord desde que comenzase la pandemia. Por fortuna, los datos de fallecidos son menores a los meses anteriores.

