La vacuna española contra el COVID-19 del profesor Larraga bloquea la infección en ratones

03.02.2022

El candidato vacunal basado en ADN recombinante cuyo desarrollo dirige el profesor Vicente Larraga en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC), muestra resultados esperanzadores. Todavía en fase preclínica de experimentación con ratones humanizados, no obstante todo hace indicar que el suero bloquea la capacidad de contagio de los roedores. Es decir, estos no solo quedan protegidos frente al virus, sino que además no pueden transmitirlo.Así lo explicó este veterano científico en declaraciones a la emisora Radio 6 Tenerife, donde también destacó la "buena pinta" de la futura vacuna. "No solo combate la enfermedad, bloquea la infección. Esos ratones son incapaces de infectar a otros", señaló Larraga, quien confía poder recibir la autorización para iniciar la fase clínica de ensayos con humanos para este verano.Recordamos que ninguna de las vacunas frente al COVID-19 que se han venido aplicando en España hasta la fecha protege frente al contagio, aunque sí contra el desarrollo grave de la enfermedad.Una vacuna sintéticaLa investigación que dirige Vicente Larraga en el Laboratorio de Parasitología Molecular del CIB-CSIC prevé la creación de una vacuna basada en ADN recombinante, tecnología con la que el grupo ya creó una vacuna frente a la leishmaniasis canina, en fase de aprobación por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).La vacuna utiliza un vector de ADN para vehicular genes del antígeno del virus SARS-CoV-2 e inducir a las células del organismo a producir una proteína del mismo coronavirus, de tal forma que se activa una respuesta inmunitaria. Porque al detectar el cuerpo esa proteína como extraña, comienza a generar defensas ante el virus. Al ser una vacuna sintética, otra de las ventajas radica en que se puede hacer rápidamente una reformulación en caso de que el SARS-CoV-2 vuelva a mutar y una nueva variante escape al efecto de las vacunas utilizadas.Si todo discurriese sin contratiempos, el candidato vacunal del CIB-CSIC podría estar listo para 2023. "Si conseguimos esta primavera terminar las pruebas de dosis y demás, a ver si a final de verano entramos en las pruebas clínicas, y después seis meses hasta ver si todo va bien", aseguró Larraga.Otras vacunas españolasLa vacuna del CIB-CSIC, una institución sostenida con fondos públicos, es una de las 10 investigaciones que se están realizando en España para obtener candidatos vacunales contra el COVID-19. De todas ellas, la más avanzada es la de la farmacéutica privadaHIPRA, con sede en Amer (Gerona).Se trata de una vacuna que el 1 de febrero obtuvo el permiso de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para comenzar la fase III de ensayos clínicos con unos 3.000 voluntarios mayores de 16 años en 17 hospitales españoles, dos en Portugal y uno de Italia. Está basada en una plataforma de recombinación de varias proteínas y también podrá adaptarse a las distintas variantes.En el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), los profesores Luis Enjuanes e Isabel Sola están desarrollando otro candidato vacunal con propiedades esterilizantes. Basada en replicones de ARN, se trabaja en dos vías de administración, la intranasal y la intramuscular. También en el CNB-CSIC, la vacuna de Mariano Esteban y Juan G. Arriaza basada en una variante atenuada del virus de la viruela ‒en principio una de las más prometedoras‒, está desde julio a la espera de recibir la autorización de la AEMPS para iniciar la fase clínica en humanos, que volvió a solicitar en octubre.

