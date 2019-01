Rusia afirma que el reconocimiento del 'gobierno alternativo" en Venezuela lleva al caos

Los oponentes extremistas del gobierno legítimo, tras fracasar en sus intentos de derrocar a Nicolás Maduro, incluida la eliminación física del mandatario venezolano, se decantaron por el más conflictivo de los escenarios posibles, según la Cancillería rusa.

"La toma de posesión del 'presidente interino' y el reconocimiento inmediato que ha recibido en esa calidad por parte de EEUU y varios países regionales, buscan acentuar la división de la sociedad venezolana, provocar un incremento de los enfrentamientos callejeros, una desestabilización cardinal de la situación política y continua escalada del conflicto", consta en una declaración emitida por el ente.

El documento añade que "una creación deliberada (…) de la 'dualidad de poderes' en Venezuela, la formación de un centro alternativo de la toma de decisiones es el camino directo hacia el caso y la destrucción de las bases del Estado venezolano".

Sugún el texto, Rusia hace un llamado a los políticos opositores venezolanos sensatos a no convertirse en peones de un juego ajeno.

"Nos dirigimos a los políticos venezolanos sensatos que se encuentran en oposición al Gobierno legítimo de Nicolás Maduro con el llamado de no convertirse en peones de un juego de ajedrez ajeno", reza el documento.

La Cancillería rusa parte del criterio de que "cualquier actividad política debe llevarse a cabo dentro del marco estricto de la Constitución y en correspondencia con la legislación nacional".

"Sin lugar a dudas los ciudadanos de este país pueden expresar su posición personal, incluyendo las manifestaciones, pero de un modo exclusivamente pacífico que no conduzca a la violencia ni ponga en peligro la seguridad de los ciudadanos", añade el texto.

El Ministerio Exteriores ruso también declaró en el comunicado que solo los venezolanos tienen el derecho a decidir el futuro de su país, sin injerencia destructiva externa.

"Solo los venezolanos tienen derecho a decidir su futuro, la injerencia destructiva externa, sobre todo en la situación candente que reina hoy en día, resulta inaceptable", destaca la Cancillería rusa.

Para Moscú, las provocaciones "no tienen nada que ver con el proceso democrático" y representan una vía directa que conduce al "derramamiento de sangre y al caos".

El Ministerio ruso instó además a la comunidad internacional a contribuir a que las diversas fuerzas políticas en Venezuela, ante todo las que defienden los intereses nacionales, lleguen a un consenso.

Venezuela entró en una nueva espiral de tensión a partir del 10 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro asumió su nuevo mandato hasta el año 2025.

Saliendo al paso de aquellos que cuestionan la legitimidad de su investidura, Maduro alega que ganó las elecciones del 20 de mayo de 2018 con todas las garantías de un proceso electoral.

El 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) en desacato de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamó "presidente encargado" del país.

Maduro calificó la declaración de Guaidó de un intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

En la tarde del miércoles, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la ruptura de las relaciones con EEUU y ordenó la expulsión de los diplomáticos estadounidenses.

El secretario de Estado Mike Pompeo, sin embargo, reiteró que EEUU no reconoce al gobierno de Maduro y no considera que tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con EEUU o declarar a sus diplomáticos personas no gratas.