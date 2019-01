Opositores y oficialistas de Venezuela salen a las calles a defender sus posiciones

"Yo voy a marchar porque todavía creo en este proceso, soy miembro de este proceso, soy líder territorial de un Clap [Comités Locales de Abastecimiento y Producción —programa del Gobierno en el que distribuyen alimentos a bajo costo], creo en este proceso desde siempre", dijo a Sputnik José Piñero, residente del sector Lídice, en el oeste de Caracas.

El 23 de enero es una fecha emblemática para Venezuela, ese mismo día en 1958, fue derrocado el dictador Marcos Pérez Jiménez (1953 — 1958).

La oposición fue la primera en convocar para este 23 de enero, y su dirigente el diputado Juan Guiadó, actual presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral de mayoría opositora), señaló que esta movilización tiene tres premisas claras: exigir el cese de la usurpación del cargo de la presidencia, un Gobierno de transición y elecciones libres.

Por su parte, el oficialismo ha llamado a su gente a las calles, para conmemorar el derrocamiento de Pérez Jiménez y reafirmar su liderazgo, ante la marcha opositora.

"El 23 de enero vamos para la calle a recordarle al mundo que a Venezuela no se le vuelve a traicionar; le vamos a decir a los que vendieron a esta Patria que no van a seguir traicionando y manipulando a este pueblo", aseveró Diosdado Cabello en rueda de prensa de la dirección nacional del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.

Mónica Guedez, habitante de Cotiza, sector situado en el noroeste de Caracas, señaló a Sputnik que irá a calles a protestar contra el Gobierno, motivada principalmente por las denuncias de corrupción que implican a los funcionarios, la hiperinflación y el mal funcionamiento de los servicios públicos.

"Yo siento miedo, porque sabemos de lo que son capaces, ellos tienen las armas, pero no puedo perder mi derecho a protestar contra lo que está mal, y aquí muchas cosas están mal por culpa de los corruptos, todo cada día cuesta más, el dinero no alcanza, no hay agua desde diciembre, pero ellos son millonarios, mientras los venezolanos estamos cada vez más pobres", apuntó en declaraciones a Sputnik.

La oposición convocó a sus seguidores a concentrarse en nueve puntos de la capital a partir de las 10:00 hora local (14:00 GMT), que son La California, El Cafetal, Santa Fe, Puente Nueva Granada, Avenida Victoria, Los Dos Caminos, Plaza Madariaga, Cotiza y Santa Mónica, los cuales abarcan todos los ejes cardinales de la ciudad de Caracas.

Por su parte, el oficialismo llamó a sus seguidores a partir desde tres puntos la Plaza Sucre de Catia, en el oeste, La Plaza Brión en el centro-este, y en la Avenida Nueva Granda, situada al sur de Caracas.

La tensión volvió a incrementarse en Venezuela, a raíz del 10 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro, asumió su nuevo mandato presidencial para el período 2019-2025.

La dirigencia opositora, 19 países de la región y la Unión Europea, tilda a Maduro de usurpador y lo desconocen como presidente de Venezuela, alegan que fue electo en unos comicios viciados.

Desde ese momento la oposición llamó a las calles y pidió el respaldo de las Fuerzas Armadas.

El 21 de enero, un grupo de 25 militares se alzó, en un comando del oeste de Caracas, y vecinos de las comunidades aledañas salieron a las calles para apoyarlos.

Estos uniformados fueron detenidos, pero la población se mantuvo en las calles hasta horas de la madrugada.

El escenario se repitió la noche, hora local, del 22 de enero cuando hubo manifestaciones en sectores populares y se registraron dos muertos, presuntamente vinculados a las protestas.

Uno de ellos fue identificado como Alixon Pizani, de 16 años, pero hasta el momento las autoridades no han ofrecido un balance oficial.

El ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, señaló el 22 de enero a la prensa que tanto estas manifestaciones, como el alzamiento de un grupo de militares, son hechos vinculados al partido del presidente del Parlamento, Voluntad Popular (derecha), al que calificó como terrorista.

El secretario de Estado defendió la legitimidad del proceso electoral del 20 de mayo del 2018 cuando Maduro fue elegido para su segundo mandato 2019-2025.

Además, indicó que los militares habían robado 51 armas de guerra, de las cuales solo habían sido recuperadas 40, y alertó que había amenazas de que las 11 restantes podrían ser utilizadas contra la movilización opositora, para provocar muertes, y causar repercusiones internacionales.

El Gobierno de Venezuela ha acusado a Estados Unidos de estar detrás de un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro impulsando una crisis tanto social como económica en el país.