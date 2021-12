https://mundo.sputniknews.com/20211224/el-ano-en-que-chile-enterro-el-pinochetismo-1119689297.html

El año en que Chile enterró el pinochetismo

El 2021 estuvo marcado por varias elecciones en Chile. No tan solo se eligió un nuevo presidente, sino que también fueron escogidos los 155 constituyentes que... 24.12.2021, Sputnik Mundo

Chile comenzó el año expectante ante las elecciones para la Convención Constituyente. Fue en el plebiscito del 25 de octubre de 2020 que el país decidió con el 78,27% de los sufragios, terminar con la Constitución de 1980, elaborada por dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990). Además, el 78,99% de los votantes decidió que el órgano redactor de la nueva constitución fuese uno 100% elegido por la ciudadanía.Las elecciones de los constituyentes: un golpe mortal al pinochetismoAntes de las elecciones del 15 y 16 de mayo, el Congreso aprobó una reforma constitucional para garantizar la paridad del órgano constituyente, así como también escaños reservados para los pueblos originarios. Además, se permitió la conformación de pactos electorales de independientes.Ana María Gutiérrez Ibacache, magíster en Análisis Político de la Universidad Complutense de Madrid y académica de la Universidad Tecnológica Metropolitana, comenta a Sputnik que "la reforma constitucional fue fundamental para que la Convención represente el país diverso que tenemos en la nueva carta magna, en el que la voz de las mujeres, pueblos originarios e independientes sea escuchada".La académica explica a Sputnik que la reforma permitió que 48 de los 155 constituyentes fueran independientes. Al mismo tiempo, por primera vez en la historia, se garantizó la representación de intereses y demandas de los pueblos originarios a través de los escaños reservados.El vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, en conversación con Sputnik señaló que la "Convención es por lejos el organismo más representativo que ha tenido la historia de Chile. Eso se debe en gran medida a que el sistema electoral que se utilizó para elegir a sus integrantes permitió garantizar, no solamente la paridad ni plurinacionalidad a los escaños reservados, sino que también de importantes sectores de la sociedad que están organizados en distintos movimientos sociales y que no forman parte de partidos políticos".La conformación de la ConvenciónEn las elecciones de mayo, los partidos tradicionales de la política chilena, y que se habían alternado en el poder durante los últimos 30 años, sufrieron un duro revés. Al menos la mitad de los convencionales elegidos impulsan políticas para poner fin al rol subsidiario del Estado, instaurar la plurinacionalidad, profundizar derechos laborales y cambiar el sistema previsional.El gran perdedor de estas elecciones fue Vamos por Chile, coalición de Gobierno, que obtuvo 37 escaños del órgano y que lo deja lejos imposibilitado de vetar cualquier norma constitucional al no contar con un tercio de la Convención.Las fuerzas al interior de la Convención Constitucional se distribuyeron de la siguiente manera:La Convención Constituyente comenzó su trabajo el 4 de julio y eligió a Elisa Loncon como su presidenta y a Jaime Bassa en la vicepresidencia.Ana María Gutiérrez comenta que "en Chile como a nivel internacional se ha destacado la figura de la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, esto debido a que es la primera vez que una mujer mapuche ocupa un cargo público tan relevante y porque su imagen da cuenta de un proceso democrático paritario e intercultural, lo que le ha significado ser reconocida como una de las mujeres más influyentes del 2021 por el Financial Times, la BBC y la revista Time".Jaime Bassa señala que la Mesa Directiva de la Convención "ha realizado un trabajo horizontal, democrático, honesto que ha puesto por delante el interés institucional por sobre los intereses y las agendas particulares, lo que permitió generar condiciones para el trabajo constituyente que son muy enriquecedoras y hemos podido dar cuenta que es posible llevar adelante una forma de acción política distinta".El vicepresidente del órgano constituyente explica a Sputnik que la Mesa Directiva asumió un papel muy importante, puesto que debió construir una institucionalidad que hiciera viable el proceso y lo hizo prácticamente desde cero.Las elecciones del 15 y 16 de mayo, se eligieron también autoridades comunales. En la Región Metropolitana destacaron dos importantes triunfos sobre los sectores conservadores. Uno de ellos se dio en la comuna de Maipú, la segunda más poblada de Chile, donde Tomás Vodanovic, Revolución Democrática, venció a Cathy Barriga quien era la candidata del oficialismo.El triunfo más significativo de estas elecciones se dio en la comuna de Santiago, donde la militante del Partido Comunista, Irací Hassler, venció al candidato oficialista Felipe Alessandri, convirtiéndose en la primera comunista en la historia en presidir uno de los municipios más importantes de Chile.La primera vuelta presidencial y el nuevo ParlamentoLas votaciones del 21 de noviembre determinaron que, por primera vez en los últimos 30 años, los partidos de centroderecha y centroizquierda no disputaran la segunda vuelta presidencial. José Antonio Kast, ultraderechista, y Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad, disputarían la banda presidencial en el balotaje del 19 de diciembre.En cuanto a la elección parlamentaria, Fabiola Campillai y quien fue cegada por Carabineros, policía militarizada de Chile, obtuvo la primera mayoría a nivel nacional y se convirtió en senadora. En tanto, Karol Cariola, del Partido Comunista, fue la diputada más votada del país y reelecta para el periodo 2022-2026 en la Cámara Baja.Si bien la actual oposición contó con más representantes electos para el próximo periodo parlamentario, debido al cuórum de dos tercios, no tiene una mayoría que le permita realizar transformaciones estructurales al sistema."La esperanza le ganará al miedo": Boric ganó las eleccionesLa frase de Gabriel Boric, "la esperanza le ganará al miedo", fue una de las más significativas para sus electores. En una histórica votación y que dejó varios hitos, el candidato de Apruebo Dignidad se impuso por un amplio margen al ultraconservador José Antonio Kast y asumirá la presidencia de Chile el próximo 11 de marzo de 2022.La académica Ana María Gutiérrez señaló que "desde lo simbólico hay varios elementos convergen en estas elecciones que dan cuenta de la muerte del pinochetismo: lo primero, la muerte de Lucia Hiriart, esposa de Pinochet, que marca el término de un período oscuro de la historia de Chile, dado que tuvo un rol protagónico en la dictadura y en su figura se mantenía vivo el pinochetismo".Jaime Bassa explica a Sputnik que el pinochetismo en Chile tiene una herencia bastante persistente, donde existen sectores del país que, más allá de sus débiles credenciales democráticas, ven en esa forma de autoritarismo una defensa de intereses particulares por sobre el interés general."Yo creo que, de alguna manera, la persistencia de ese pinochetismo ha logrado sobrevivir a estos 30 años de regímenes democráticos y uno esperaría que los procesos de transformación social que están en marcha puedan ir dejando en el pasado la herencia fascista y autoritaria de importantes sectores de la sociedad. Importantes no por sus números, sino que especialmente por su poder fáctico y económicos", cerró el vicepresidente de la Convención.¿Qué le espera a Gabriel Boric el 2022?Luego de ser electo presidente, Boric ha tenido una serie de reuniones con los diferentes actores de la institucionalidad chilena, donde destacan su visita a La Moneda y la Convención Constituyente. Boric deberá firmar el decreto presidencial a mediados del próximo año para que Chile decida si aprueba o rechaza la nueva Constitución.En la tercera semana de enero, Boric deberá presentar su gabinete presidencial. Si bien aún no hay nombres confirmados, suenan con fuerza para presidir algún ministerio las figuras que lo acompañaron durante la segunda vuelta presidencial: Izkia Siches, expresidenta del Colegio Médico y jefa de campaña, Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática y jefe político del comando de Boric, y la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo y quien asumió la vocería en el último tramo de la campaña.Boric asumirá la presidencia de Chile el próximo 11 de marzo y se convertirá en el presidente más joven en la historia de Chile.

