Mujeres al poder: cuatro alcaldesas que dejan huella en América Latina

Las mujeres latinoamericanas siguen estando subrepresentadas en los gobiernos locales. Sin embargo, la asunción de la joven comunista Irací Hassler en la... 30.06.2021, Sputnik Mundo

américa latina

bogotá

santiago de chile

ciudad de méxico

montevideo

mujeres

Las mujeres todavía deben luchar más de la cuenta para ocupar espacios en la conservadora política latinoamericana. Si bien la región sabe de mujeres que han llegado a la presidencia de sus países, los gobiernos locales les han sido más esquivos. Al menos hasta ahora, cuando un puñado de lideresas parece pisar fuerte en ciudades importantes de América Latina.En efecto, en ciudades como Santiago (Chile), Bogotá (Colombia), Montevideo (Uruguay) y Ciudad de México (México) son ejemplos de urbes importantes de América Latina que tienen mujeres al frente con políticas que ponen a los derechos de las mujeres en el centro.¿Qué mujeres encabezan alcaldías en ciudades importantes de América Latina?El caso más reciente es el de la chilena Irací Hassler, una joven economista de 30 años que sorprendió al resultar electa como alcaldesa de la comuna de Santiago, capital de la provincia homónima y circunscripción clave de la Región Metropolitana de Santiago.Hassler es una de las novedades de las elecciones regionales que Chile celebró en mayo, ya que logró quedarse con la comuna de Santiago y desbancar al actual alcalde, el conservador Felipe Alessandri. Fue la primera vez que una integrante del Partido Comunista de Chile, partido del que la economista es integrante, alcanzó ese puesto.Durante su campaña, Hassler hizo énfasis en lograr una participación más activa de los ciudadanos con su proyecto de Alcaldía Constituyente. También tiene como una de sus prioridades promover la igualdad de género.La actual alcaldesa de Bogotá asumió el cargo el 1 de enero de 2020, cuando se transformó en la primera mujer en ocupar la titularidad del Gobierno de la capital colombiana. La bogotana de 51 años y con un doctorado en Ciencia Política, es también la primera política colombiana en declararse abiertamente homosexual.Si bien asumió su puesto con la puesta en marcha de la primera línea de metro de Bogotá, el comienzo de la pandemia de COVID-19 la obligó a centrarse mucho más en temas de desarrollo social. Presentó un Plan Social destinado a asistir a la población más afectada por la pandemia, especialmente mujeres y niños, que recibieron una renta básica.Los temas de género también fueron un distintivo. En mayo de 2021, López presentó una Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, un programa con medidas a 10 años y con una inversión de más de 600 millones de dólares para las mujeres.Tras ser presidenta de la telefónica estatal uruguaya Antel durante el Gobierno de José Mujica (2010-2015) y ministra de Industria durante el segundo período de Tabaré Vázquez (2015-2020), la ingeniera Carolina Cosse no solo se convirtió en una de las referentes del izquierdista Frente Amplio sino que también resultó electa como intendenta de Montevideo, cargo que asumió en octubre de 2020.La uruguaya, de 59 años, también debió ocuparse del impacto de la pandemia de COVID-19 en la capital uruguaya, para lo que implementó el plan ABC (Apoyo Básico a la Ciudadanía), destinado a crear oportunidades laborales y atender a las poblaciones más vulnerables de Montevideo.El año 2018 fue histórico para la Ciudad de México, ya que por primera vez una mujer accedía al cargo de alcaldesa de una de las urbes más pobladas de América Latina. La elegida fue Claudia Sheinbaum, una licenciada en Física y doctora en Ingeniería en Energía de 59 años.Sheinbaum, cercana políticamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y dirigente del partido de izquierda Morena, también es una destacada activista feminista. De hecho, las políticas en pos de la igualdad de género y de combate a los femicidios es uno de los pilares de su gestión.A pesar de que no se encuentran en el cargo actualmente, los nombres de las brasileñas Luiza Erundina y Marta Suplicy todavía son referencia ineludible al hablar de mujeres al frente de grandes ciudades latinoamericanas. Erundina, una asistente social afiliada al Partido de los Trabajadores que actualmente tiene 86 años, fue la primera mujer en alcanzar la alcaldía de Sao Paulo en 1988. También marcó un hito para la izquierda brasileña, que hasta el momento no había logrado obtener un cargo de esa magnitud.Suplicy siguió los pasos de Erundina y también gobernó Sao Paulo, aunque entre 2001 y 2005. Psicóloga de profesión, la dirigente del Partido de los Trabajadores de 76 años no logró obtener su reelección pero entre sus obras recordadas se encuentran varias mejoras en el transporte público paulista.

Noticias

es_ES

