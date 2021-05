https://mundo.sputniknews.com/20210517/derecha-chilena-acepta-con-humildad-la-derrota-en-las-elecciones-1112247151.html

Derecha chilena acepta "con humildad" la derrota en las elecciones

Derecha chilena acepta "con humildad" la derrota en las elecciones

SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Sebastián Piñera, sorprendió al dar una conferencia de prensa tras las elecciones de alcaldes, constituyentes... 17.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-17T04:22+0000

2021-05-17T04:22+0000

2021-05-17T04:22+0000

américa latina

elecciones

chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1112247126_0:243:3073:1971_1920x0_80_0_0_2daa8171be6b1bb513a2d65063107d75.jpg

El pacto Vamos por Chile, que agrupa a los partidos oficialistas, de centroderecha y de derecha, no logró conseguir un tercio de los miembros de la Convención Constituyente (eventualmente, solo obtendría 39, de los 52 que necesitaba) y además, perdió importantes carreras como la gobernación de la Región Metropolitana, que alberga a Santiago.Por otra parte, los candidatos de oposición y aquellos sin militancia triunfaron principalmente en las elecciones de convencionales y de alcaldes.Uno de los precandidatos presidenciales del oficialismo, Mario Desbordes, militante del partido Renovación Nacional (centroderecha), aseguró en conferencia de prensa que la coalición "está viviendo una derrota transversal"."Tenemos que recibir con humildad este resultado, una derrota que nos tiene que hacer reflexionar, porque no fuimos capaces de interpretar a la mayoría de la ciudadanía que nos está pidiendo cambios", agregó.Sin embargo, algunos derechistas sí pudieron celebrar. Es el caso de Evelyn Matthei, la alcaldesa de la comuna de Providencia, del sector oriente de Santiago, quien consiguió la reelección con un 58% de los votos, lo que la encumbraría como una carta fuerte para la carrera presidencial de la derecha en noviembre."Quiero agradecer a los vecinos de Providencia, y aunque nuestro sector sacó sólo un 22% en materia de constituyentes en esta comuna, a mí me honraron con un 58%", comentó en conferencia de prensa.Felices y ganadoresEl precandidato de la oposición Heraldo Muñoz, presidente del Partido Por la Democracia (centroizquierda), celebró los resultados junto a otros líderes de su sector en la sede del partido. El líder opositor señaló en conferencia de prensa que su sector "obtuvo un triunfo categórico".La coalición de izquierda Frente Amplio fue una de las sorpresas de la noche, ya que obtuvo inesperados 15 escaños en la Convención. La diputada del Frente Amplio, Catalina Pérez, dijo en conferencia que la coalición se consolidó con esta elección, y que los resultados responden a que "el pueblo de Chile se movilizó con firmeza durante el estallido social de octubre de 2019".Carlos Maldonado, precandidato del partido de centroderecha Radical, que integra el pacto electoral Apruebo con otros partidos del sector, celebró el resultado y aseguró a través de un comunicado que "asumiremos con responsabilidad la tarea que nos compete para fundar un país más democrático, más justo y solidario".Con el 87,95% de las mesas escrutadas de la votación de la Convención Constituyente, el oficialismo tenía 20,80% de los votos, Apruebo Dignidad (izquierda) sacaba el 18,63% de los votos y la Lista del Apruebo (centroizquierda) obtenía el 14,59%. El resto de porcentaje, todos para candidatos no militantes.El sábado 15 y este domingo 16 de mayo se realizó en Chile la denominada 'mega elección', a raíz de que es una de las votaciones con más cantidad de cargos en disputa: los chilenos escogieron a 345 alcaldes, 2.252 concejales municipales, 16 gobernadores regionales y 155 convencionales constituyentes, es decir, 2.768 cargos a lo largo del país.Chile dispuso un total de 184.000 urnas en 46.000 mesas de votación en 2.700 establecimientos en todo el país, para las 14.900.089 personas que están habilitadas para votar en el territorio nacional.Los convencionales constituyentes estarán encargados de redactar la próxima carta magna que reemplazará la actual Constitución de 1980.

https://mundo.sputniknews.com/20210517/pinera-los-resultados-de-la-eleccion-en-chile-son-mensaje-de-atencion-al-gobierno-1112246701.html

https://mundo.sputniknews.com/20210517/oficialismo-es-el-gran-derrotado-de-la-mega-eleccion-en-chile-1112245830.html

https://mundo.sputniknews.com/20210517/megaeleccion-en-chile-lenta-convocatoria-para-un-evento-historico-para-la-democracia--1112244575.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Bravo Atias https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Francisco Bravo Atias https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Bravo Atias https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

elecciones, chile