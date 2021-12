Boric visita la Convención Constituyente chilena y le da su respaldo

https://mundo.sputniknews.com/20211222/boric-visita-la-convencion-constituyente-chilena-y-le-da-su-respaldo-1119595023.html

Boric llegó en compañía de la diputada comunista Camila Vallejo a las dependencias del ex Congreso Nacional, lugar donde sesiona el órgano constituyente desde hace cinco meses. El presidente electo sostuvo una reunión con Elisa Loncon, presidenta del órgano, el vicepresidente Jaime Bassa y los integrantes de la mesa directiva ampliada.La visita de Gabriel Boric estuvo marcada por ser la primera que hace un presidente al órgano constituyente. Sebastián Piñera, a pesar de que durante su Gobierno se inició el proceso, no ha asistido ni ha sido invitado al ex Congreso Nacional por parte de la Convención."Es un saludo protocolar donde nuestra Convención abre las puertas en dirección de estas colaboraciones institucionales y en el programa que nosotros tenemos instalado con la autonomía correspondiente que tiene nuestra Convención, tenemos esta colaboración con el Gobierno y el poder ya constituido", agregó.El vicepresidente del órgano, Jaime Bassa, sostuvo que "desde ese mismo ímpetu en el que hemos trabajado, hemos reafirmado no solo la identidad institucional de la Convención Constitucional, sino que específicamente la autonomía del poder constituyente respecto de los poderes constituidos".Gabriel Boric dijo a la prensa sentirse honrado de acudir a la Convención Constitucional, espacio que se forjó por el trabajo de miles de chilenos y chilenas desde hace tantos años, "incluso desde el mismo momento en que en 1980 mediante un plebiscito fraudulento se impusiera a sangre y fuego la Constitución que todavía nos rige".Finalmente, Boric señaló que "hemos ratificado nuestra voluntad de colaboración con el proceso constitucional y con la Convención".El convencional Roberto Celedón, del Frente Regionalista Verde, en conversación con Sputnik señaló que es "muy significativa la visita del presidente electo, Gabriel Boric, a la Convención. Para el órgano tiene un tremendo significado, puesto que él fue uno de los impulsores de este proceso y se despeja un monstruo muy negativo de fuerzas que conspiran para hacer fracasar lo más importante, desde un punto de vista histórico, que ha logrado el pueblo de Chile que es el derecho a escribir su propia Constitución".Para Celedón, la visita de Boric es muy positiva, puesto que el órgano debe desarrollar la Consulta Indígena, que debe ser convocada en distintas regiones del país.Los presos de la revuelta: un tema pendiente en los discursos de BoricPosterior al triunfo electoral de Boric el pasado 19 de diciembre, su jefe de campaña, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, señaló que el futuro Gobierno de Apruebo Dignidad retirará las querellas en contra de los presos del estallido social chileno.Sin embargo, esto es poco para los familiares de los presos de la revuelta que se instalaron a las afueras del ex Congreso Nacional mientras Boric se reunía con las autoridades de la Convención Constituyente, para demandar la aprobación de la Ley de Indulto General que busca la libertad de los detenidos durante la explosión social en Chile.Pabla Denis, parte de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, señaló a Sputnik que agradecen el pronunciamiento de Giorgio Jackson sobre retirar las querellas por Ley de Seguridad del Estado, pues "es evidente que se tienen que se tienen que retirar, puesto que justificó la prisión preventiva por más de dos años", pero que "quitar las querellas no es suficiente, eso no libera a los presos políticos de la revuelta".Pabla explica a Sputnik que ellos llevan una lucha de un año para la aprobación de la ley de indulto, pues esta Navidad será la tercera que cumplirán sus familiares privados de libertad. Pabla hace hincapié en que Boric habla constantemente sobre las víctimas de violaciones a los derechos humanos y que los presos de la revuelta son víctimas de violaciones a los derechos humanos, puesto que no se les respetó el debido proceso.Por su parte, Boric señaló durante su visita a la Convención Constituyente que está de acuerdo con lo planteado por Giorgio Jackson de retirar las querellas por Ley de Seguridad del Estado, que es "una muy mala ley", pero no quiso declarar más sobre el tema, para ser "cauteloso".

