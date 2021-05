https://mundo.sputniknews.com/20210517/oficialismo-es-el-gran-derrotado-de-la-mega-eleccion-en-chile-1112245830.html

Oficialismo es el gran derrotado de la 'mega elección' en Chile

Oficialismo es el gran derrotado de la 'mega elección' en Chile

SANTIAGO (Sputnik) — La denominada 'mega elección" que vivió Chile este sábado 15 y domingo 16 de mayo le dejó poco para celebrar a la derecha y la coalición...

El sector conservador del país registró importantes derrotas en dos de los principales comicios que se disputaron esta inédita doble jornada electoral: la gobernación de la Región Metropolitana y la que es quizás la más dolorosa, la Convención Constituyente.Con el 28,46% de las mesas electorales escrutadas, el Servicio Electoral reveló que la carrera para gobernar la Región Metropolitana, que alberga a la ciudad de Santiago, es liderada por el candidato de centroderecha, Claudio Orrego (24%) y la aspirante de izquierda, Karina Oliva (22%), quienes, de mantenerse este resultado, pasarían a la segunda vuelta en julio.La favorita de la centroderecha, la candidata Catalina Parot, y el derechista Rojo Edwards, tienen 16 y 7% respectivamente, quedando sin posibilidades de seguir en carrera.Esta gobernación era vista por algunos como una previa a la elección presidencial que se disputará en noviembre en el país, debido a la diversidad y cantidad de gente que vive en Santiago, lo que deja en muy mal pie a los precandidatos de la derecha.Sin embargo, el golpe bajo de la derecha lo sufrió en la Convención Constitucional, debido a que el pacto no alcanzó a juntar un tercio de la asamblea, es decir, 52 escaños.Según el último balance del Servicio Electoral, con el 64,32% de las mesas escrutadas, la lista Vamos por Chile, que agrupa a partidos oficialistas y candidatos independientes de la centroderecha, obtendría solo 38 candidatos electos.La Convención Constituyente, que comenzará a funcionar este año y que escribirá la próxima Carta Magna de Chile establece que cada norma deberá ser aprobada por dos tercios de los 155 miembros de la asamblea, razón por la cual es de vital importancia para las fuerzas políticas obtener el preciado tercio.El precandidato del bloque de izquierda Frente Amplio, diputado Gabriel Boric, cuyo pacto Apruebo Dignidad obtendría 27 cupos en la Convención, afirmó en conferencia de prensa que "el resultado es muy positivo, porque se logró que la derecha no tuviera el tercio y eso nos permitirá avanzar hacia un Chile mucho más justo".Jornada con poca locomociónLa inédita jornada doble de elecciones en Chile comenzó de manera exitosa el sábado 16 de mayo, pero este domingo estuvo marcada por denuncias de electores que no encontraron locomoción pública para acudir a su local de votación.Este domingo el proceso comenzó a las 8:00 horas (12:00 GMT), cuando el Servicio Electoral decretó la apertura de urnas, que habían sido custodiadas durante toda la noche por 23.000 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados a lo largo del país.La jornada comenzó lenta y con una menor afluencia de electores que la mañana del sábado, pero durante la tarde y pasadas las 16:00 horas se registró un aumento significativo.Uno de los principales problemas que se registró fue la falta de locomoción pública que dificultó la movilidad en algunas provincias y comunas del sector de la periferia de Santiago.El comentarista de televisión Larry Moe deslizó que esta situación podría significar irregularidades en los resultados del proceso de votación.El sábado 15 y este domingo 16 de mayo se realizó en Chile la denominada 'mega elección', a raíz de que es una de las votaciones con más cantidad de cargos en disputa: los chilenos deberán escoger a 345 alcaldes, 2.252 concejales municipales, 16 gobernadores regionales y 155 convencionales constituyentes, es decir, 2.768 cargos a lo largo del país.Chile dispuso un total de 184.000 urnas en 46.000 mesas de votación en 2.700 establecimientos en todo el país, para las 14.900.089 personas que están habilitadas para votar en el territorio nacional.Los convencionales constituyentes estarán encargados de redactar la próxima carta magna que reemplazará la actual Constitución de 1980.

