Boric será el próximo presidente de Chile

américa latina

chile

gabriel boric

josé antonio kast

elecciones presidenciales en chile (2021)

Pasadas las 17:00 horas, Gabriel Boric llegó hasta su comando, ubicado en el centro de Santiago. El candidato viajó desde Magallanes, situado a 2.197 kilómetros de Santiago, para esperar el conteo de votos acompañado de las principales figuras políticas de Apruebo Dignidad.El primero en hablar con la prensa fue el jefe político de la campaña y diputado de Revolución Democrática, Giorgo Jackson, quien tuvo palabras para comentar uno de los hechos que marcaron la votación en Chile: la evidente falta de transporte en los sectores populares de Santiago y varias provincias del país."Las personas van a juzgar quiénes son los responsables de que no haya transporte público. Lo que a nosotros nos parece escandaloso es que una persona no pueda emitir su voto en una democracia porque no ha tenido la oportunidad de trasladarse".El diputado de Revolución Democrática valoró el esfuerzo ciudadano durante la jornada y que se tradujo en que cientos de personas salieron en sus autos particulares para apoyar el trasladado de la población a los locales de votación."El esfuerzo ciudadano que ha ocurrido nosotros lo celebramos, puesto que ha sido un esfuerzo uno a uno de personas que se han ofrecido de manera voluntaria a poder llevar a las personas a los paraderos y lo han mostrado todos los canales de televisión", cerró el jefe político de la campaña de Gabriel Boric.Pasadas las 19:00 horas, y ya con más del 50% de las mesas escrutadas, comenzaron los festejos en el comando de Gabriel Boric. La diputada comunista, Carol Kariola, responsable de la campaña "un millón de puertas por Boric", que consistió en visitar más de un millón de hogares para explicar el programa del candidato de Apruebo Dignidad, no ocultó su felicidad con los resultados.En conversación con Sputnik, la diputada comunista señaló que "es muy emocionante, estamos muy emocionados porque los resultados del trabajo hoy día dan fruto. Los resultados del trabajo, el despliegue territorial, de hablarle con la verdad a la gente. Dimos la cara en cada lugar y eso hoy está siendo compensado con este resultado".El candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast reconoció su derrota y felicitó a Boric que se impone, con el 68% de las mesas escrutadas, con el 55,18% de los votos contra el 44.82% del candidato del Frente Social Cristiano.El comando de Gabriel Boric preparó un escenario en el corazón de Santiago y se espera que dentro de las próximas horas el candidato entregue unas palabras a sus votantes y a los pueblos de Chile.

chile

