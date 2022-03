https://mundo.sputniknews.com/20220317/el-monero-mexicano-que-se-opone-a-la-guerra-mediatica-en-torno-al-conflicto-en-ucrania-1123191538.html

El monero mexicano que se opone a la guerra mediática en torno al conflicto en Ucrania

El monero mexicano que se opone a la guerra mediática en torno al conflicto en Ucrania

Uno de sus cartones políticos generó tensión en las redes sociales. Se trata de la reproducción reiterada del rostro del presidente de Estados Unidos, Joe... 17.03.2022, Sputnik Mundo

En la ilustración, Biden es reproducido en las pantallas de televisión de Fox News, la Deutsche Welle, The Guardian, CNN, la BBC, Televisa, Univisión y TV5 Monde, mientras que las señales de Russia Today (RT) y Sputnik aparecen suspendidas, en patrón de sintonía.Titulado Un mundo feliz, el cartón fue compartido por el productor Epigmenio Ibarra y lo firma el periodista gráfico Antonio Rodríguez, colaborador del semanario Proceso, Amnistía Internacional y otros espacios.En conversación con Sputnik, el monero comparte sus influencias, sus criterios sobre la libertad de expresión internacional ante un conflicto como el que atraviesan Rusia y Ucrania, su trayectoria y otros aspectos.México ha rechazado la desinformación mediáticaA pesar de las dificultades que implica la confrontación entre Rusia y Ucrania luego de que el primer país lanzara una operación militar especial en el territorio del segundo a partir del 24 de febrero, la audiencia mexicana ha expresado rechazo a la manipulación informativa que pretenden hacer espacios occidentales sobre el conflicto, asevera Rodríguez."Un rechazo a esta cancelación, a esta campaña mediática irreflexiva, a favor de una paz pero sin democracia, a favor de un concepto de paz pero rompiendo todas las reglas democráticas", expuso en entrevista con Sputnik."Y realmente en un sentido tal vez no de apoyo pero sí de reconocimiento al tratamiento que se le dio, al reclamo que se le hizo en este caso a la parte occidental, Estados Unidos, de detener ese avance y la amenaza que estaba haciendo por medio de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)", añade.Además, estimó que la ciudadanía mexicana identifica una campaña mediática en contra de medios de información originarios de Rusia, que transmiten la contraparte sobre el conflicto para ampliar el enfoque occidental."Desde hace años vemos manipulación informática desde Occidente"El monero, quien se dice heredero del grabador mexicano José Guadalupe Posada, inventor de la famosa catrina que adorna el ritual de Día de Muertos en el país, considera que la manipulación mediática de Occidente no comenzó en torno a los Acuerdos de Minsk de 2014, sino que se remonta a mucho atrás."Desde la guerra de Irak recuerdo todo este furor, digamos, por crear una imagen de libertad cuando realmente tenemos el caso de Julian Assange", declara en torno al fundador de Wikileaks que enfrenta un proceso judicial en su contra por divulgar información clasificada de distintos gobiernos del mundo, incluida la administración de George W. Bush, que determinó la invasión a Irak en 2001."Con las vacunas empezó también esta guerra mediática en contra de las vacunas, que de hecho se ofrecieron a países en Europa y que fue rechazado por cuestiones geopolíticas, económicas también", agrega.Este escenario de rechazo a elementos rusos generó en Rodríguez, relata, la necesidad de otorgar contrapartes, información disonante frente al relato mayoritario."Y realmente se ha venido fortaleciendo a través de este momento y ahora que ha sido urgente", estima.El cartón político ante la crisisEn México, la tradición del cartón político es amplia y ha contrapesado al poder oficial desde distintos frentes a lo largo de décadas.Una pequeña muestra de su riqueza se exhibe en la estación Zapata de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, ahora mismo cerrada por las obras de reconstrucción que se desarrollan ahí tras el desplome sufrido en mayo de 2021.Entre sus máximos exponentes figura el monero Rogelio Naranjo, quien también colaboró con Proceso, falleció en 2016 y Rodríguez identifica como una de sus influencias artísticas y políticas."El cartón político siempre ha sido una herramienta de comunicación muy valiosa, de primer impacto, digamos, de tener en una imagen todo este mensaje" en torno a la libertad de expresión y el derecho a informarse."Tenemos el derecho de informarnos, ese derecho que exige la libertad, la democracia y que, curiosamente, no se ejerce de esta manera: cancelando medios", lamenta acerca de la acotación de operaciones contra medios rusos ordenada por la Unión Europea y Estados Unidos en represalia ante las operaciones rusas en Ucrania.En ese contexto, el cartón político puede defender el derecho a la información, estima Rodríguez."Diferentes formas de pensar enriquecen"El monero considera que el periodismo cumple una función en contribuir a construir diálogo en una situación de conflicto y tensión."Y yo creo que sí es ahorita urgente, más allá de las ideologías" y de criterios simplistas que consideran que la situación se explica como una confrontación entre fuertes y débiles, valora.Acerca del cierre de los canales en YouTube, plataforma de videos adquirida por Google, de los medios Russia Today y Sputnik, Rodríguez valora que se trata de una acción terrible."Pero también nos da la oportunidad de fortalecer nuestra posición a favor de la libertad de expresión y la libertad de prensa y de hecho la legitimiza, ayer mismo me pusieron trabas en mi cuenta de Facebook, tuve que hacer muchas cosas para poder abrirla de nuevo", narra."Poco a poco es como un ataque a las voces contrarias a toda esta campaña, entonces yo creo que tenemos ahora la oportunidad de poder buscar las vías alternativas o vías que nos permitan (construir) más allá del mainstream y más allá de los medios tradicionales poderosos", evalúa.Ante el cerco informativo, es necesario que el gremio periodístico y la sociedad fomenten lazos solidarios en torno a voces diferentes, considera el monero y enuncia el ejemplo del medio venezolano Telesur."En mi caso yo haré, por supuesto, lo mismo y yo sé que varios medios y compañeros periodistas vamos a tratar de transmitir por el momento, y se tiene que crear una nueva vía", valora.El problema de México ante el escenario internacionalCuestionado sobre la pertinencia de que los periodistas mexicanos participen de la discusión de problemas políticos internacionales cuando tienen sus propios desafíos locales, como el constante asesinato de comunicadores en Baja California, Michoacán u otras entidades, el monero Rodríguez considera que el mundo demanda esa interacción."El mundo ha cambiado muchísimo, ya es más pequeño, dentro de esta globalización todos estamos conectados y lo que sucede, lo sabemos como periodistas, aun estando en este país, lo que pega en otra parte del mundo va a venir, es un atentado que nos va a repercutir", relaciona."Muchas veces tenemos esa represión por ser la voz contraria o crítica, estamos conectados y debemos de estar atentos a esta situación por nuestra posición geográfica, de hecho, por tener a este imperio cerca de nosotros, pegado, estamos conectados y debemos también ejercer el periodismo más allá de las fronteras", sostiene.La censura contra canales rusos, vaticina, puede adelantar nuevos entorpecimientos contra canales, medios y periodistas que se separen de cierta línea dominante.Además de sus colaboraciones con Proceso, semanario fundado por Julio Scherer García luego de que le fuera arrebatada la directiva del diario Excélsior por intervención del entonces presidente de México Luis Echeverría, el monero Rodríguez ha colaborado con Le Monde, medios de Turquía y otros espacios transfronterizos que lo obligan a una visión global, dice.

