¿Qué hay detrás de las prohibiciones a Sputnik y RT en la Unión Europea?

¿Qué hay detrás de las prohibiciones a Sputnik y RT en la Unión Europea?

La decisión divulgada por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, de impedir a las empresas estatales de la comunicación RT y Sputnik

De acuerdo con el periodista y director del programa Temas y Debates, Eliezer Mora, la prohibición constituye una manera de coaccionar y paralizar la transmisión objetiva de esos medios de comunicación; así como, encarna la violación al derecho de acceso a la información, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU)."Tienen miedo a quedar expuestos, a la visibilización de realidades y la exposición de sus mentiras. Le temen a la verdad y, obviamente, a que las noticias que venden al mundo, mediante la hegemonía y control de plataformas a su servicio, queden exhibidas ante la comunidad internacional. Pretenden detener el alcance de RT (Russia Today) y Sputnik y silenciar su mensaje", señaló.A juicio del experto nicaragüense, esos canales reflejan la situación real en Ucrania, los motivos de la operación pacificadora impulsada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el objetivo de prevenir una catástrofe a gran escala y frenar la militarización de ese país, el terrorismo y el genocidio impulsado desde el gobierno tras el golpe de Estado de 2014 contra Víktor Yanukóvich.Según Mora, durante todas las invasiones protagonizadas por Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), los gobiernos de esos territorios utilizaron la misma receta de censura para esconder las acciones bélicas, asesinatos, masacres y desgracias provocadas contra los civiles y los patrimonios históricos."Intentaron la intervención en Nicaragua, a partir del financiamiento a la desestabilización interna. Pero el ejecutivo encabezado por Daniel Ortega no cede su soberanía y autodeterminación ante Washington. Como periodista y, desde mi espacio Temas y Debates, condeno el acto bochornoso, vil y calculador de limitar las transmisiones de RT y Sputnik", sentenció.Mordaza a la libertad de expresiónEn declaraciones a Sputnik, Carlos López Tinoco, director del Portal Digital El Tayacán y secretario general de la Confederación Judicial de Nicaragua, argumentó que cualquier iniciativa mediática consagrada a la censura de pensamientos o noticias resulta riesgosa para el libre ejercicio del periodismo objetivo y veraz.Para el comunicador, ambos medios "no poseen intereses injerencistas y maquiavélicos de destrucción psicológica masiva, ni se arrodillan frente a las grandes corporaciones económicas", de ahí la arremetida contra ellos por las potencias y organismos, autodenominados como demócratas y suministradores de armas a Ucrania.Una vez más, aseguró, los grandes emisores corporativos, deciden y producen "lo que debemos saber"; orientan sus políticas hacia la manipulación, desinformación, guiones y líneas prefabricadas, basadas en cuestiones políticas e ideológicas y no en el respeto a la prensa y la veracidad de los hechos y cometen violaciones contra quienes no validan esa estrategia comunicacional."RT y Sputnik transmiten sucesos corroborados en el terreno, asumen coberturas desde la responsabilidad y el empleo de fuentes fidedignas. Asistimos a un episodio sin precedentes en la historia, donde la desesperación de las potencias de la UE, empuja al mutismo y a la contravención de instrumentos como el Convenio Europeo sobre Televisión", aseguró López Tinoco.Decisión hipócrita y peligrosaGiorgio Trucchi, periodista italiano radicado en Centroamérica y analista político, calificó de hipócrita y muy peligrosa la decisión de la Comisión Europea y, a su juicio, ese impedimento contra la fluidez de la tendencia y posición de las estatales rusas "se veía venir", solo buscaron la ocasión más propicia para hacer público algo que ya tenían pensado."Los integrantes del bloque cuando hablan de territorios como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Bolivia, con políticas y gobiernos no alineados a los intereses de Estados Unidos y la UE, refieren que no existe libertad de expresión, aluden a una supuesta persecución a los periodistas y a la obstaculización constante a su trabajo 'independiente', como justificación de sus sanciones", certificó.En resumen, comentó Trucchi, exigen a otros países maneras de actuar con las cuales ellos no son consecuentes y mencionó que esa actitud de cerrar espacios comunicativos afecta en América Latina, por ejemplo, a la multiestatal de noticias Telesur en naciones dirigidas por ejecutivos de derecha o luego de la deposición de administraciones progresistas mediante el uso de la fuerza.El analista italiano describió que lo observado en estos días después del comienzo del conflicto es que las principales fake news, videos y fotos de bombardeos y personas muertas en Ucrania pertenecen a otras situaciones históricas, "ninguna de esas noticias falsas corresponde a medios rusos; es la prensa occidental y estadounidense la que desinforma".¿Qué quieren ocultar?De manera desesperada la Unión Europea y Estados Unidos aplican sanciones contra Moscú con el propósito de asfixiar su economía e, incluso, confiesan que las mismas impactarán también en Cuba, Nicaragua y Venezuela, tres socios significativos de la región, que sufren en carne propia las agresiones unilaterales impuestas desde la Casa Blanca, advirtió la analista Andrea Pérez.La licenciada en relaciones internacionales y derecho, politóloga y militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aseveró que las restricciones a los medios tienen como finalidad el encubrimiento de "la otra cara de la moneda, esa que no presenta la prensa hegemónica, y revela el conflicto de la OTAN y sus aliados, durante casi una década, cerca de la frontera rusa".Los grandes medios "autorizados" por Estados Unidos y la UE no hablan sobre los 8 años durante los cuales Rusia demandó el freno del avance de la OTAN en Europa del Este y la negativa del bloque regional debido a sus intereses geopolíticos y económicos en la zona y su necesidad de crear estados pivotes como Israel.Pérez aludió también a la ausencia en las agendas mediáticas de la masacre de Odesa, acontecida el 2 de mayo de 2014, cuando los nacionalistas ucranianos quemaron vivas a 48 personas e hirieron a 88, sin una investigación eficaz y justa sobre los acontecimientos por las autoridades de Kiev, si bien ese es un reclamo de la ONU y de la propia Rusia."Esos grupos llevan tiempo en apoyo a la desestabilización de Europa del Este. El propio batallón, establecido días después de ese exterminio, forma parte del Regimiento de Policía Especial Azov del Ministerio del Interior. Sumado a ello, los neonazis enaltecen a sus integrantes caídos en combate y alaban las acciones militares en la región del este de mayoría rusófana", dijo.Xavier Díaz Lacayo, especialista en políticas públicas y analista, denunció que la obstaculización de los canales de la nación euroasiática, certificados como fuentes de obligada consulta a nivel internacional, busca la legitimación y predominio de las especulaciones e intenciones sobre una sola parte del conflicto, en este caso las referidas a Ucrania.

