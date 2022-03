https://mundo.sputniknews.com/20220311/la-libertad-de-prensa-amenazada-la-embajadora-de-ucrania-pide-censura-para-sputnik-y-rt-en-mexico-1122948371.html

¿La libertad de prensa amenazada? La embajadora de Ucrania pide censura para Sputnik y RT en México

La diplomática ucraniana aseguró que el Gobierno de México debería prohibir la difusión de mensajes "propagandísticos" rusos en medio del conflicto que... 11.03.2022, Sputnik Mundo

La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, se reunió con legisladores del partido Movimiento Ciudadano —opositor al presidente López Obrador— para pedir sanciones en contra de Rusia. Dramaretska pidió que el país latinoamericano siguiera el ejemplo de la Unión Europea (UE) al sugerir la censura a dos medios de comunicación rusos que también operan en territorio mexicano: Sputnik y Russia Today (RT). Según ella, si el Gobierno mexicano adopta la postura en contra de estos dos medios rusos, no se estaría incurriendo en un atentado contra la libertad de expresión, "ya que en la misma Rusia simplemente no existe tal libertad". "En ese país [Rusia] acaban de prohibir la prensa libre, amenazando con muchos años de cárcel a todos quienes divulgue opiniones distintas al del régimen del Kremlin", agregó Dramaretska. Sin embargo, en días anteriores, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aclaró que México no bloqueará a ningún medio de comunicación. Además, manifestó que Twitter debe explicar por qué a los medios rusos y las cuentas personales que comparten sus contenidos les impone una etiqueta que indica que pertenecen al Gobierno de Vladímir Putin.Recordemos que en el 2017 Petro Poroshenko, el entonces presidente Ucrania, firmó un decreto por el que se bloquearon una serie de empresas rusas en el territorio ucraniano, entre ellas las redes sociales Vkontakte, Odnoklassniki, Mail.ru y los servicios de Yandex (servicio de búsqueda más popular en los países de la Comunidad de Estados Independientes). El bloqueo de las redes y servicios sociales más populares fue una sorpresa para la comunidad de expertos, por no hablar de los millones de usuarios normales. También se bloquearon los sitios web de las empresas antivirus Kaspersky Lab y DrWeb, los canales de televisión rusos como RBC, TV Centre, VGTRK, NTV Plus, Ren TV y Zvezda.Las peticiones de la embajadora ucraniana Oksana Dramaretska provocaron la inconformidad de algunos periodistas y académicos mexicanos, quienes argumentaron que cualquier acción en contra de Sputnik o RT sí violentaría el principio de libertad de prensa que siempre ha existido en México como derecho constitucional. Amaury Saucedo, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó que el equipo diplomático de Ucrania en México ha tenido comportamientos racistas en contra de un mexicano que cuestionó las acciones del país gobernado por Volodímir Zelenski. Omar Bello Pineda, periodista, activista y desplazado por la violencia, pidió directamente el presidente López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard que no haya represalias en contra de ningún trabajador de un medio ruso en México.

