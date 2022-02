https://mundo.sputniknews.com/20220203/cuales-son-las-principales-urgencias-para-la-proteccion-de-periodistas-en-mexico-1121080469.html

¿Cuáles son las principales urgencias para la protección de periodistas en México?

¿Cuáles son las principales urgencias para la protección de periodistas en México?

La grave situación de impunidad en el asesinato de periodistas en México comenzó en 1984, con el asesinato sin consecuencias significativas del columnista más... 03.02.2022, Sputnik Mundo

Con 45 años en el oficio, este comunicador participó en la articulación del Mecanismo de Protección a Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2012, sin embargo, considera que hoy la protección legal al gremio requiere ajustes y renovación.Luego de que en enero de 2022 murieran asesinados tres periodistas y uno más, Roberto Toledo, fuera acribillado y abierto una polémica institucional mediática sobre su participación en el sitio Monitor Michoacán, diferentes integrantes de la comunidad de comunicadores en México han alzado la voz en exigencia de justicia y protección efectiva de su oficio desde el Estado.El 25 de enero, dos días después de la ejecución de la reportera Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California, periodistas de todo el país se movilizaron en 62 ciudades de manera simultánea en reclamo de que la situación mejore, con una concentración frente a las instalaciones de la Segob en la Ciudad de México.En ese marco, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, a cargo de Alejandro Encinas, encabeza foros regionales con miras a escuchar a la comunidad de periodistas y emprender ajustes a la Ley General de Protección a Defensores y Periodistas.Tardanza en atender carencias de protecciónEl reportero Rogelio Hernández López, consultado por Sputnik y autor del libro Zorrilla, el imperio del crimen, en torno al asesinato de Buendía y la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), considera que las tareas de Encinas son tantas que demoró en comenzar a atender la problemática de protección a periodistas."En lo general la medida más fuerte de cambios que tenían que hacer era buscar otro marco legal, que no sólo es con la ley, porque en realidad las leyes que existen para hacer periodismo en México son bastante limitantes a pesar de que se diga que tenemos una amplia libertad de prensa", opina."El marco legal que tenemos está muy rebasado, el mecanismo general de protección está muy rebasado, entre otras cosas no sólo por el caudal de agresiones que hay cotidianamente sino también por los crímenes que no son investigados", lamenta Hernández López.Las actividades periodísticas son vitales para la estabilidad democrática de cualquier país y sin embargo la impunidad en torno a los crímenes que asedian a los periodistas es altísima, señala.Los gobiernos municipales y estatales no sólo son los principales agresores de la prensa, identifica, sino que no asumen sus responsabilidades suscritas con autoridades federales ni existen márgenes legales que los obliguen a abandonar la omisión y atender esta vulnerabilidad."Buscar una nueva ley yo creo que es la medida más acertada", considera y destaca la voluntad de Encinas de someterla a consulta de los involucrados, porque de otra forma, si no se los escucha, se corre el riesgo de generar un documento estático, inerme y sin facultades reales de aplicación, como sucede en unas 14 leyes aprobadas en los estados sin respaldo social ni del gremio periodístico, denuncia."La mayoría de víctimas no trabaja en los grandes medios"La mayoría de los periodistas agredidos en México no trabaja en los grandes medios, donde el índice de hostilidad es bajísimo, apunta el reportero Hernández López.Las empresas pequeñas concentran la mayoría de hechos de violencia contra sus trabajadores, además de ser espacios que incurren en prácticas propias del régimen político anterior, que fomentan complicidades entre la prensa y la administración pública, acusa."Se acostumbraron a malas prácticas periodísticas, una mala práctica periodística es la falta de capacitación personal para ejercer el periodismo, se siguen utilizando esas malas prácticas de vender información, de pedir dinero a cambio de no publicar información", ejemplifica el reportero."Esa es una mala práctica que también conduce a las agresiones", agrega, junto a otras carencias de profesionalización que aumentan la vulnerabilidad de los trabajadores de la prensa.México no ha logrado despojarse de las dinámicas de corrupción ejercidas durante más de medio siglo entre la prensa y los gobiernos en turno, describe Hernández López, como dádivas gubernamentales a empresas, permisión para que las firmas hicieran aportaciones bajas e irregulares al Seguro Social, relaciones de conveniencia.Detrás de esa práctica hay una concepción del periodismo como un servicio de comunicación en favor de los gobernantes, los políticos en turno, reclama Hernández López, en vez de procurar la audiencia de la ciudadanía y quienes buscan información pública.El periodismo es una actividad que necesita a la gente común, que requiere información, pero mientras eso no cambie los colegas de la prensa seguirán confrontándose y fracturándose por sus afinidades de complicidad con fuerzas políticas y por sus conveniencias, estima.Además, acusa que si bien hay un buen sector de colegas que estima a la información como mercancía también existen generaciones de periodistas que asumen el oficio desde la ética y como un servicio social."Sí hay otras nuevas formas, todavía no son predominantes porque sigue predominando el periodismo de la prensa en las empresas tradicionales, el periodismo que vende la información como si fuera mercancía", apunta.Los grandes corporativos siguen fusionándose, como Televisa y Univisión, y agrupando sus intereses, evalúa Hernández López.Sistema nacional de protección y atención de vulnerabilidadesLos diálogos con Encinas han arrojado la noción de que los gobiernos estatales deberán articular dispositivos de reacción rápida y de protección eficaz de los periodistas en el territorio mexicano, distingue Hernández López.A pesar de que identifica los antecedentes de esta violencia contra la prensa en torno al asesinato de Buendía, señala también que el problema se viene agudizando desde el sexenio del panista Vicente Fox, quien gobernó México entre los años 2000 y 2006.También señala una insistencia desde el gremio para establecer medidas preventivas que vayan más allá de resguardar a los trabajadores de la comunicación de posibles agresiones, sino combatir las debilidades de la actividad."Somos mucho más vulnerables que los defensores porque no estamos organizados en organizaciones fuertes, amplias y de credibilidad social. Entonces la prevención es el próximo tema en el foro que viene", indica el reportero de política."Que la Secretaría de Gobernación sea la rectora de un sistema nacional y ya no sea la parte policiaca (la que se haga cargo de proteger a periodistas), que lo hace mal, lo hace mal porque no está entre sus saberes y entre sus formaciones y capacidades proporcionar protección, (el periodista) tiene que acudir a otro tipo de organismos", apunta.En el tiempo de existencia que lleva el mecanismo de protección a periodistas siete colegas han sido asesinados a pesar de estar adscritos a él, recuerda Hernández López, lo que señala con claridad que es una herramienta insuficiente.Además de que la Segob pretende ampliar las plazas donde se llevan a cabo estos foros, apunta el reportero entrevistado, el resultado debe ser una ley general, que no sólo obligue a las instituciones de carácter federal sino a las de todos los gobiernos en los tres niveles, acompañada de leyes derivadas.Responsabilidad de las empresas de mediosExiste una propuesta entre los periodistas en protesta que exige una adición especial a la Ley Federal del Trabajo que garantice el derecho al empleo, negado en los hechos, además del goce de prestaciones y seguro de desempleo, explica Hernández López, para contrarrestar la precariedad laboral fomentada por los patrones."En los medios también hay mucha irresponsabilidad" a pesar de que hay leyes que las obligan a proteger a los trabajadores, estima el reportero."Ahí viene la otra vulnerabilidad nuestra, no hay organizaciones de periodistas dentro de las empresas, salvo las que les llamamos sindicatos blancos", como el caso del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, similares y conexos de la República Mexicana (Sitatyr), operativo en empresas tan grandes e influyentes como Televisa, recuerda.Las cúpulas de estas dirigencias sindicales llegan a arreglos con los patrones de las empresas sin fomentar la vida sindical y la participación democrática de sus agremiados, acusa Hernández López.Esta ausencia de organizaciones de gremio, valora, contribuye a la vulnerabilidad laboral de los periodistas."Crearon sindicatos blancos que incluso los periodistas desconocen", tras desaparecer agrupaciones en el Canal Once, dependiente del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y otros espacios, señala."En esa parte somos vulnerables porque no hay la organización de autodefensa", critica.También se proponen ajustes a los códigos penales para sancionar de manera especial a quienes atenten contra el ejercicio periodístico en ánimo de proteger la actividad, agrega.Augurio de fortaleza, la protesta del 25 de eneroLa respuesta a la movilización colectiva del 25 de enero, convocada con un día de anticipación, es un buen augurio de la voluntad de los periodistas mexicanos de unirse para proteger sus derechos, declara Hernández López."También porque ya hay distintas identificaciones de que hay que hacer algo", apunta y considera un buen testimonio de intercomunicación la protesta de rechazo al asesinato de Lourdes Maldonado."El que haya más de 440 organizaciones, según el último registro que yo hice hace cuatro o cinco años, y auguro que son más ahora con tantos medios digitales, mientras haya eso no es signo de fortaleza. Sería una fortaleza que pudiéramos unirnos", considera.Sería positivo que estas inquietudes se agruparan en una red de redes de periodistas extendida por todo el territorio nacional, estima, no sólo para tomar medidas de autoprotección sino para capacitar profesionalmente a los miembros de la prensa de manera que sepan hacer frente a las vulnerabilidades que experimentan.Rogelio Hernández López comparte que la Unión de Periodistas Democráticos (UPD), una organización de prensa, defendió al gremio durante 10 o 12 años, sin embargo su líder fue cooptado hacia 1988 para debilitarla."Íbamos bien hasta que en el gobierno federal se dieron cuenta que era muy incómodo tener una organización así y nos cooptó al presidente, Eduardo El Búho Valle, y lo hicieron comandante de la Policía Federal, y luego se empezó a dividir y le empezaron a cooptar a los dirigentes estatales de la UPD, y ahí empezó este fenómeno de la vulnerabilidad también mayor", relata.Pese a las dificultades, considera necesaria la búsqueda de una nueva unión de periodistas en defensa de sus derechos y para contravenir sus vulnerabilidades.

