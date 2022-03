https://mundo.sputniknews.com/20220302/presidenta-de-telesur-sobre-la-censura-de-sputnik-y-rt-hace-parte-de-una-accion-de-guerra-1122529945.html

Presidenta de Telesur sobre la censura de Sputnik y RT: "hace parte de una acción de guerra"

Presidenta de Telesur sobre la censura de Sputnik y RT: "hace parte de una acción de guerra"

La periodista y presidenta de la televisora multiestatal Telesur, Patricia Villegas, condenó la censura de Sputnik y RT en la Unión Europea. Expresó su... 02.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-02T16:34+0000

2022-03-02T16:34+0000

2022-03-02T16:34+0000

internacional

sputnik (medio de comunicación)

rt

patricia villegas

comisión europea

google

twitter

facebook (red social)

instagram

unión europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105886/92/1058869269_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_acd355688b844ed3fd0f545d375776f5.jpg

Patricia Villegas lleva 16 años como trabajadora de Telesur, once de ellos como presidenta de esta televisora multiestatal que, desde que nació en el año 2005, se propuso darle voz a los pueblos y a las luchas que eran silenciadas por las grandes corporaciones mediáticas. Desde entonces, este medio de comunicación ha tenido que sortear diversos intentos de censura, amenazas, asedios y agresiones a sus periodistas."Lo que ha vivido Telesur en nuestra región ha sido como el primer paso de lo que ha hecho ahora la Unión Europea contra los medios rusos. Telesur ha tenido que sortear no solamente la censura de su señal en momentos claves y decisivos en América Latina como el golpe de Estado en Honduras, en Bolivia, el intento de golpe en Ecuador contra el presidente Rafael Correa, sino que de manera deliberada muchos otros países y sus sistemas de cable, que son propiedad de quienes producen los contenidos, nunca han permitido que nuestra señal ingrese en las plataformas de sus respectivos países", explica Villegas.Desde esa "voz modesta" de Telesur, Villegas expresó su solidaridad con Sputnik y RT, medios censurados en la Unión Europea por, según la presidenta de la Comisión Europea, ser "maquinarias de propaganda del Kremlin"."Durante años, el Gobierno ruso ha impulsado de una manera muy decidida una política de comunicación pública que nos ha permitido conocer la perspectiva rusa de los hechos, pero también tener coberturas de altísimo impacto global de una factura impecable y que nos ha ampliado la posibilidad de entender el mundo durante estos últimos años. De manera especial en América Latina, uno tiene que reseñar que esta presencia ha sido muy, muy significativa en momentos cruciales de la historia reciente de la región, y ver cómo apagan esa voz ante el público europeo, pues no solamente llena de indignación y tristeza, sino que también genera una reacción de tener que seguir luchando porque estamos viendo el accionar de la dictadura para apagar la sinfonía de voces tan necesaria en cualquier coyuntura, pero mucho más en la guerra", alerta.La letra escarlataY cuando Villegas pronuncia la palabra "guerra" ya no solo lo hace como periodista, sino como colombiana, como ciudadana de un país que ha pasado 60 años en guerra y donde los señalamientos hacia los periodistas han provocado el asesinato de muchos de ellos. Por eso no duda en rechazar y condenar no solo la censura en territorio europeo de Sputnik y RT, sino también el señalamiento y el bloqueo por parte de las empresas tecnológicas estadounidenses como Google, Facebook, Youtube e Instagram.A la acciónVillegas considera que "lo único bueno" que dejan estas situaciones es que se "revela la naturaleza de estas formas de distribución" y permite abrir los ojos para comprender que es necesario actuar en consonancia con los hechos."Hay que pasar de inmediato a la acción y pedir la necesaria articulación entre todos nosotros, los que luchamos por relatos distintos, para así preservar el derecho a la información, para que no solo nos dediquemos a la producción de contenidos, sino que de manera urgente también haya inversiones públicas en la construcción de nuevas plataformas para la distribución de esos contenidos", recomienda.Villegas apunta que, aunque comprende que es "doloroso" que todo el esfuerzo por divulgar los contenidos se pierda de un momento a otro tras una orden de censura, "siempre habrá un camino" para distribuir un contenido que se aparta del discurso hegemónico.Por eso, Villegas insiste que, aunque comprende que "estas cosas duelen y son difíciles, siempre habrá que abrir caminos para que los ciudadanos puedan tener a mano los contenidos que generamos".

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Karen Méndez Loffredo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/74/1090347446_0:0:600:600_100x100_80_0_0_aef268f8296e152ac913dfd742923cf3.png

Karen Méndez Loffredo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/74/1090347446_0:0:600:600_100x100_80_0_0_aef268f8296e152ac913dfd742923cf3.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Karen Méndez Loffredo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/74/1090347446_0:0:600:600_100x100_80_0_0_aef268f8296e152ac913dfd742923cf3.png

sputnik (medio de comunicación), rt, patricia villegas, comisión europea, google, twitter, facebook (red social), instagram, unión europea, kremlin, twitter bloquea todas las cuentas publicitarias de sputnik