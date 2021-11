https://mundo.sputniknews.com/20211118/consejo-electoral-de-venezuela-abre-el-corazon-del-sistema-en-pos-de-la-transparencia-1118410763.html

Consejo electoral de Venezuela "abre el corazón" del sistema en pos de la transparencia

CARACAS (Sputnik) — El Consejo Nacional Electoral de Venezuela reveló el interior de su sistema de votación, para que a diferencia de otros comicios todos los... 18.11.2021, Sputnik Mundo

La también presidenta de la Junta Nacional Electoral del CNE detalló que hasta la fecha ese organismo ha realizado once auditorías."Hemos hecho once auditorías, es un punto importante, parte de las garantías electorales es que cada organización con fines políticos tenga a sus técnicos como auditores en esas auditorías que hemos hecho en estos tiempos", comentó.ObservadoresD´Amelio explicó que para el CNE esta auditoría resultó ser una experiencia importante, pues además han estado presentes los observadores internacionales y misiones que se encuentran en Venezuela para estos comicios.Las auditorías han sido presenciadas por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), los expertos del Centro Carter de EEUU, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Expertos Latinoamericanos (Ceela).El CNE ha realizado auditorías del software de totalización, de producción de máquinas de votación, del registro electoral y de datos electorales, entre otras.La rectora expresó que tras las auditorías, el consejo electoral publica en su página web todas las actas refrendadas por las organizaciones con fines políticos, siendo la primera de estas la del registro electoral, la cual dijo fue avalada y aprobada como transparente por esas organizaciones que participan en los comicios regionales y municipales.D´Amelio dijo que el CNE está preparado a pocos días del día de la elección, y que "tienen la mesa servida" para el 21 de noviembre.La rectora indicó que el CNE y las misiones de observación firmaron acuerdos administrativos donde se comprometieron a ir a su país a presenciar el proceso en el marco del respeto tanto de las normas nacionales como de los convenios internacionales.ModificaciónLa rectora manifestó que Venezuela no recibía la visita de observadores internacionales desde hace muchos años y dijo que para estos comicios el CNE "tiene la mesa servida"."Teníamos tiempo que no recibíamos la visita del panel de expertos del Centro Carter, unos expertos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), los observadores de la Unión Europea, el Ceela (Consejo de Expertos Latinoamericanos), algunas autoridades de otros órganos electorales, nosotros estamos ya preparados a pocos días del día de la elección, tenemos la mesa servida para ese día", expresó D´Amelio.La última observación internacional se realizó en los comicios presidenciales de 2006, debido a que luego el CNE cambió esa figura por acompañamiento electoral, lo que llevó a que misiones como la de la Unión Europea no aceptaran presenciar elecciones en este país sudamericano.En ese sentido, D´Amelio señaló que el CNE decidió para estas elecciones modificar la figura de acompañamiento a la veeduría internacional."Nace la propuesta de que este CNE invitara a la UE. Tomamos una decisión, que ciertamente la denominación es de veeduría internacional, nosotros hicimos una aprobación de una resolución que es de homologación de la denominación, pero contextualizado siempre en nuestra normativa venezolana", expuso.La rectora indicó que a pesar de haberse dado un cambio en la denominación para la observación internacional, las misiones que decidan presenciar elecciones en Venezuela deberán regirse por el principio de la no injerencia.Desde su llegada en octubre pasado, los observadores internacionales han presenciado las auditorías del CNE al sistema electoral, así como las actividades de la campaña electoral.Proceso electoralEl Consejo Nacional Electoral (CNE) ya distribuyó todas las máquinas de votación y el material para los comicios regionales y municipales de este domingo, dijo Tania D´Amelio."Tenemos desplegadas todas las máquinas de votación, los cotillones electorales (material electoral), recordando que tenemos 14.272 centros de votación dispuestos para que el día viernes se haga la instalación de las mesas de votación", expresó la funcionaria.A casi tres días para las elecciones, la presidenta de la Junta Nacional Electoral del CNE aseguró que ese organismo ha concretado el 90% de las actividades previstas para este proceso, en el que los ciudadanos escogerán 3.082 cargos."Llevamos el 90% de estas actividades, entendiendo que incluso durante el proceso de las elecciones también tenemos auditorías el día de la elección, luego del proceso electoral continúa todavía el cronograma", comentó.D´Amelio detalló que en estas elecciones están participando organizaciones políticas que no acudieron a las parlamentarias del 2020."Hay 37 organizaciones de partidos nacionales, 41 regionales, tres nacionales indígenas y seis regionales indígenas; considero (que es) un buen número, organizaciones que no habían participado en el proceso de la Asamblea Nacional en este momento están participando", indicó.AcreditacionesDe igual manera, D´Amelio manifestó que en estos momentos el CNE lleva a cabo la acreditación y capacitación de los miembros de mesa, la cual se ha realizado de forma virtual debido a la pandemia.De acuerdo con la normativa venezolana los miembros de mesa son seleccionados a través de la data del registro electoral, y es un servicio de carácter obligatorio.CampañaLa campaña electoral concluirá este jueves y según dijo D´Amelio el CNE está realizando un seguimiento de esa actividad con fiscales desplegados en todo el país."Hemos tenido 2.000 fiscales haciendo recorridos, conversando con las organizaciones con fines políticos, en las campañas; nosotros igualmente hemos hecho llamados de atención pero como en todos los países entendemos la euforia de la campaña", dijo.El pasado 6 de noviembre el CNE anunció que decidió abrir averiguaciones administrativas a cuatro candidatos por violaciones a la regulación de la campaña electoral.En ese entonces, el organismo informó que los candidatos habían sido notificados de las faltas a la normativa y no efectuaron las correcciones solicitadas, por lo que a las averiguaciones administrativas se le sumaría una medida cautelar de suspensión inmediata de propagandas difundidas en televisión.SeguridadEl Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela decidió incrementar la seguridad tras el intento de ataque a sus almacenes, que buscaba afectar los comicios regionales y municipales de este domingo, dijo a Sputnik Tania D´Amelio."Hemos estado redoblando el proceso de seguridad, igualmente en los estados donde se encuentran las máquinas. El pueblo también resguarda su proceso electoral (…) hay personas alertas en los estados porque cualquier cosa pudiera ocurrir", expresó.El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, anunció el 13 de noviembre la detención de un grupo de terroristas que buscaba atentar contra un almacén del CNE ubicado en la localidad Filas de Mariches, en el estado Miranda (norte), donde se encontraba el material y las máquinas de votación que se utilizarán para las elecciones.Ceballos detalló que los detenidos portaban material explosivo y combustible, así como 95 panfletos relacionados con la autodenominada Operación Continente Americano 2020.AtaquesEn marzo de 2020, un incendio producido en los almacenes donde se guardaban las máquinas electorales destruyó toda la infraestructura física y tecnológica de votación del país sudamericano.En ese entonces, el Gobierno aseguró que se trató de un acto "terrorista" y que las pruebas determinaron que el incendio había sido provocado.En ese sentido, D´ Amelio lamentó que la infraestructura electoral se vea afectada por actos violentos.El año pasado el CNE compró nuevas máquinas para las elecciones parlamentarias que se celebraron el 6 de diciembre.De acuerdo con el Gobierno, esta nueva tentativa de ataque contra el CNE está vinculada con el grupo terrorista que en 2020 buscó afectar las elecciones a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), tras intentar cometer actos contra autoridades nacionales y contra la infraestructura estratégica del Estado.Por su parte, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que solicitarán oficialmente a España la detención del opositor Leopoldo López, a quien señaló como el jefe del autor intelectual del fallido ataque al CNE, William Ricardo Sánchez Ramos, alias "Antorcha", quien también se encontraría en ese país europeo.Entretanto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegó a los militares que participan en el Plan República, para la seguridad de los comicios de este domingo 21 de noviembre, en el que los ciudadanos elegirán 3.082 cargos.

