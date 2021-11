https://mundo.sputniknews.com/20211118/venezolanos-creen-que-observacion-internacional-puede-incentivar-al-voto-1118401333.html

Venezolanos creen que observación internacional puede incentivar al voto

Las últimas elecciones que observó la UE en Venezuela fueron las presidenciales de 2006, en las que resultó reelecto Hugo Chávez (1954-2013) con el 62,84% de los votos, frente al opositor Manuel Rosales, que obtuvo el 36,90%, y quien para estos comicios es el candidato a la gobernación del estado Zulia (oeste) por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática.¿Qué cambió?Desde el 2006, la UE se negó a presenciar los comicios venezolanos debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había sustituido la figura de "observación" por "acompañamiento", lo que para el bloque europeo limitaba las tareas de verificación en el proceso electoral.Por ello, para estas elecciones el CNE decidió admitir y regular la presencia de organismos extranjeros con el carácter de "veeduría" internacional, y suscribió acuerdos en los que esas instituciones se comprometen a observar con objetividad, imparcialidad y no injerencia.Mariana García, de 37 años, directora en una empresa de ventas de sistemas de seguridad en el este de Caracas, señaló que la presencia de observadores internacionales permitirá confirmar si hay transparencia en las elecciones de su país.El envío de la Misión de Observación Electoral (MOE) fue aprobado por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien en julio pasado consideró que existe una "posible apertura política" en Venezuela.Dos meses después, el CNE y la UE suscribieron un memorando de entendimiento para garantizar la imparcialidad de la MOE.Desde el mes pasado hasta la fecha han llegado al país más de 70 observadores de la UE, de los 100 que tiene previsto desplegar.Andreina Canchica 30 años, abogada, consideró que la presencia de observación internacional podría contribuir a rescatar el voto que muchos ciudadanos habían dejado de ejercer por desconfiar en el CNE.OtrosEl Centro Carter venía presenciando elecciones en Venezuela desde 1998. Sin embargo, en las presidenciales de 2012 se abstuvo de participar como acompañante electoral, siendo esa la figura que el CNE había establecido a partir del 2006.Las últimas elecciones que presenció esta organización estadounidense fueron las presidenciales de 2013, en las cuales decidió participar como acompañante debido a la situación política que atravesaba esta nación, luego de la muerte de Chávez.Por su parte, la ONU envió un Panel de Expertos Electorales compuesto por tres miembros, que a diferencia de las misiones de observación electoral, que requieren un mandato específico del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General, no emitirán declaraciones públicas de evaluación sobre el desarrollo general del proceso electoral o sus resultados. Por lo que está previsto que entregue un informe interno al secretario general con recomendaciones.Para Octavio González, de 25 años, residente en la urbanización Terrazas del Ávila, en el estado Miranda (norte), la presencia de las misiones de observación podrían ayudar a que los opositores salgan a votar, luego de varios años de no acudir a las urnas por considerar que existía falta de transparencia en los procesos electorales.Entretanto, el CNE ha asegurado que está "todo listo" para las elecciones, y ha llamado a los más de 21.000.000 de ciudadanos habilitados a acudir a las urnas para elegir a un total de 3.082 cargos, entre gobernadores, alcaldes, legisladores de los consejos legislativos y concejales.

