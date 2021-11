https://mundo.sputniknews.com/20211112/fuerza-armada-venezolana-afirma-que-garantizara-la-paz-en-los-comicios-del-21-de-noviembre-1118189071.html

Fuerza Armada venezolana afirma que garantizará la paz en los comicios del 21 de noviembre

Fuerza Armada venezolana afirma que garantizará la paz en los comicios del 21 de noviembre

CARACAS (Sputnik) — La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela aseguró que garantizará la paz y los derechos de los ciudadanos en las elecciones... 12.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-12T21:46+0000

2021-11-12T21:46+0000

2021-11-12T21:46+0000

américa latina

venezuela

la fuerza armada nacional bolivariana (fanb)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1115070525_0:38:937:565_1920x0_80_0_0_deec030fade93055db16a161e17b5f83.jpg

El gran 'pecado' de Venezuela, según EEUU El gran 'pecado' de Venezuela, según EEUU

El 10 de noviembre, el alto mando militar de la FANB se reunió con los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) para afinar los detalles de despliegue del Plan República, que se encarga de la entrega del material y resguardo de los centros de votación.En ese entonces, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, manifestó que su país eligió la democracia como vía para consolidar la paz."Vemos que la democracia vive, respira, vemos que la democracia existe en Venezuela y vemos que el futuro de Venezuela no es la violencia, no es la guerra como se ha pretendido implantar. El pueblo de Venezuela, sus instituciones y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro hemos dicho no a la violencia y nos hemos acogido al rumbo para conseguir la paz", comentó.A nueve días para los comicios, las misiones de observación electoral de la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Centro Carter, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), y expertos de diversos países se encuentran desplegados en Venezuela presenciando las distintas actividades previas a las elecciones.Un total de 21.159.846 de venezolanos fueron habilitados por el CNE para votar en los comicios del próximo 21 de noviembre.

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, la fuerza armada nacional bolivariana (fanb)