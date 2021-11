https://mundo.sputniknews.com/20211117/el-gobierno-y-la-oposicion-de-venezuela-le-ponen-la-alfombra-a-las-urnas-1118357590.html

El Gobierno y la oposición de Venezuela le ponen la alfombra a las urnas

En la elección de la ya disuelta Asamblea Nacional Constituyente, en 2017, la oposición se abstuvo de participar por considerarla fraudulenta, y solo votó el 41,53% del padrón electoral, una caída significativa si se compara con las parlamentarias de 2015, en las que acudió a votar el 74% del electorado, y en las que la oposición obtuvo mayoría.Luego, en los comicios presidenciales de 2018, en los que ganó Maduro, la abstención fue de 68%.A esto le siguieron las parlamentarias de 2020, en las que la asistencia fue de 31% de los inscritos en el padrón electoral, y el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo la mayoría de los curules de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).Retorno de la MUDDespués de cuatro años pidiendo a sus seguidores quedarse en casa el día de las elecciones, los opositores dieron un revés y a último momento los principales partidos de ese sector decidieron inscribir candidatos.En septiembre, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a partidos contrarios a Maduro, anunció su participación, tras el levantamiento de la prohibición de uso en el tarjetón electoral que fue emitido por el Tribunal Supremo de Justicia en 2017.La MUD, registrada como partido en 2012, en el año 2015 ganó la mayoría de curules de la Asamblea Nacional, y actualmente está conformada por Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y otras organizaciones minoritarias aliadas.Este bloque nació en 2008 como una coalición de una treintena de organizaciones opositoras y que en 2012 se inscribió como partido para presentarse a las legislativas de 2015, en las que el chavismo perdió la Asamblea Nacional por primera vez en 15 años.Llamado a votarEsta decisión de los partidos con mayor fuerza electoral de la oposición se dio en medio de un proceso de diálogo con el Gobierno realizado en México, el cual ahora se encuentra suspendido.Esas negociaciones fueron impulsadas por el dirigente opositor Henrique Capriles, pese a no contar con el visto bueno del exdiputado opositor Juan Guaidó, quien en 2019 se había autoproclamado presidente interino de Venezuela y recibió el apoyo de más de 50 países.En medio de esta rebeldía a la postura abstencionista de Guaidó, Capriles salió a recorrer las calles para impulsar el voto de la oposición y para intentar unir a los partidos de ese sector, con el objetivo de presentar candidatos únicos al menos en los estados con más votantes.Guaidó, aunque no ha llamado a votar y tampoco ha afirmado si ejercerá su derecho, ha decidido mantenerse al margen.Por su parte, el Gobierno venezolano, que a diferencia de la oposición y pese a divisiones internas ha logrado presentar candidatos unitarios, también ha reiterado la importancia de votar en estas elecciones regionales."Le sigo haciendo un llamado a todo el pueblo a prepararse para votar el 21 de noviembre, porque votar el 21 de noviembre es votar por la paz", dijo el mandatario en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.¿Qué buscan?Si se compara con las parlamentarias o las presidenciales, las regionales han sido usualmente las que registran menor cantidad de participantes. Sin embargo, este proceso ha cobrado mayor fuerza, porque es el que, de acuerdo al cronograma, antecede las presidenciales de 2024.La oposición busca ganar espacios perdidos en estos comicios, en alcaldías, gobernaciones y órganos legislativos, con los ojos puestos en la movilización de sus seguidores de cara a las presidenciales, pese a que la división le ha jugado en contra.Este sector asegura que lleva la delantera en las encuestas y que, si sus seguidores salen a votar, lograrán mayoría.El Gobierno, por su parte, ha hecho de todo, incluso invitar a observadores de la Unión Europea, a cambio de demostrar que en Venezuela se realizan elecciones libres y transparentes, especialmente luego de que Estados Unidos y la Unión Europea ofrecieron un levantamiento progresivo de las sanciones si se celebran comicios que ellos consideren confiables.Aunque la crisis económica, la pandemia, y las aún vigentew diferencias entre oposición y Gobierno han provocado que algunos venezolanos sigan en el dilema de votar o no , todo apunta a que estos comicios podrían dar inicio a una etapa de normalización de la política interna y externa de Venezuela, luego de cuatro años de fuertes pugnas.

