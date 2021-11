https://mundo.sputniknews.com/20211116/regionales-venezolanas-un-plebiscito-que-reafirmaria-al-liderazgo-del-oficialismo-segun-analista-1118291806.html

Regionales venezolanas, un "plebiscito" que reafirmaría al liderazgo del oficialismo, según analista

Regionales venezolanas, un "plebiscito" que reafirmaría al liderazgo del oficialismo, según analista

Los observadores internacionales que seguirán este 21 de noviembre el desarrollo de las elecciones regionales en Venezuela –y cuya presencia es una muestra de... 16.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-16T14:47+0000

2021-11-16T14:47+0000

2021-11-16T14:47+0000

qué pasa

venezuela

elecciones

partido socialista unido de venezuela (psuv)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1118291781_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_af957a466d31f4dcd83ae29714fd079a.jpg

Regionales venezolanas, un "plebiscito" que reafirmaría al liderazgo del oficialismo, según analista Regionales venezolanas, un "plebiscito" que reafirmaría al liderazgo del oficialismo, según analista

Tortolero, profesor investigador titular en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, insistió en que la nación caribeña cuenta con "la mejor maquinaria electoral que se conozca por lo menos en America Latina", una maquinaria que, de acuerdo con sus palabras, constataría el "indudable" triunfo del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela [PSUV], tal y como demuestran sondeos."La única oportunidad que tiene la oposición [para ganar los comicios] es organizarse y lograr, primero, tener un programa, cosa que no han presentado nunca; segundo, tener un objetivo político claro y una táctica y una estrategia clara para lograr ese objetivo. Ellos no han presentado hasta ahora ningún programa distinto al de tomar el poder por el poder en sí mismo. Lo que quieren es el poder para asaltarlo y para el beneficio de una clase en particular. Contrariamente, la revolución bolivariana tiene un programa, tiene un plan, y tinene un objetivo bien claro", manifestó el analista, al calificar el venidero proceso electoral como un "plebiscito" en cuanto a la evaluación del proyecto bolivariano.

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

venezuela, elecciones, partido socialista unido de venezuela (psuv), аудио