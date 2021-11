https://mundo.sputniknews.com/20211117/observacion-internacional-en-comicios-venezolanos-es-un-avance-electoral-1118366808.html

Observación internacional en comicios venezolanos es un avance electoral

CARACAS (Sputnik) — La presencia de observadores internacionales en Venezuela para los comicios regionales y municipales del próximo domingo 21 de noviembre...

La última observación internacional se realizó en los comicios presidenciales de 2006, debido a que luego el CNE cambió esa figura por acompañamiento electoral, lo que llevó a que misiones como la de la Unión Europea (UE) no aceptaran presenciar elecciones en este país sudamericano.Para estos comicios el CNE decidió admitir y regular la presencia de instituciones y organismos extranjeros con el carácter de observadores internacionales, tras argüir que el "venidero evento electoral se realiza en un momento en el cual se encuentra en desarrollo un amplio proceso de diálogo y entendimiento nacional entre todos los sectores políticos del país".Por ello, la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE-UE) aceptó presenciar los comicios regionales y, tras firmar un acuerdo con el CNE, desde finales de octubre comenzó a desplegar sus observadores en todo el país.Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió un Panel de Expertos Electorales, así como también el Centro Carter de EEUU desplegó una misión técnica para observar estas elecciones.En ese sentido, Díaz consideró que es importante que se dé la observación internacional en todos los procesos electorales.El exrector detalló que la oposición ha ganado importantes gobernaciones en los estados Zulia (oeste), Miranda (norte), Anzoátegui (este), Carabobo (norte), así como las elecciones parlamentarias de 2015.AccionesA juicio de Díaz, la elección de un nuevo CNE abrió la compuerta para que partidos opositores decidieran participar nuevamente en los comicios.En mayo pasado, la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista) eligió a los rectores del CNE, de los cuales dos de los cinco principales están vinculados con la oposición.Por otra parte, Díaz consideró que la eliminación de los llamados "protectores", que eran designados por el presidente Nicolás Maduro en los estados que ganaba la oposición, demuestra que el Gobierno va en la dirección adecuada.Maduro decidió eliminar esa figura pues dijo que "gane quien gane" podrá gobernar en su estado y municipio sin los interventores, quienes cumplían una función paralela a los gobernadores y alcaldes.La Plataforma Unitaria de la oposición, agrupada en la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), no participaba en elecciones desde el 2017, pues en los comicios presidenciales de 2018 y parlamentarios de 2020 decidieron no formar parte al considerar que no existían condiciones electorales.Esa coalición de partidos opositores, creada en el 2008, obtuvo en 2015 la mayoría de los votos con los que logró ganar la Asamblea Nacional.El exrector manifestó que aparte de la observación internacional, las organizaciones políticas designan los llamados testigos electorales, encargados de supervisar el proceso en las mesas de votación.En los comicios participan 70.244 candidatos quienes se disputarán 3.082 para gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y concejos municipales.Un total de 21.159.846 de venezolanos fueron habilitados por el CNE para votar en los comicios de este 21 de noviembre.

