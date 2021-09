Los puntos clave de la mañanera de AMLO del 29 de septiembre | minuto a minuto

"Es un error demandar un derecho con el uso de la violencia", consideró el presidente López Obrador en referencia a actos vandálicos presentados el martes 28 de septiembre en el marco del Día de Acción Global por acceso al Aborto Legal y Seguro. Las protestas deben ser pacíficas, señaló.

"Desconfío de su autenticidad porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia siendo un rebelde sin causa", evaluó el mandatario. "No veo bien el que se use la violencia, no debe de ser esa la vía. Hay que protestar y hay que manifestarnos y hay que participar, pero sin violencia".

Gandhi, Nelson Mandela y Martin Luther King, entre otros líderes, ejercieron la resistencia civil pacífica y la protesta no violenta, enumeró López Obrador. Golpear a inocentes, como sucedió en la marcha, afecta a las causas en vez de respaldarlas, apuntó. "Los veo muy conservadores estos movimientos", estimó.

Sobre la lucha de las mujeres, destacó el ejemplo de Rosario Ibarra de Piedra, Carmen Serdán, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez. "¿Cómo encapuchados o encapuchadas?", dudó.

Hay que evitar caer en provocaciones, dijo López Obrador, porque el conservadurismo espera que el gobierno reprima a estas manifestantes. "Están provocando y provocando y provocando, pues se van a quedar con las ganas, no vamos a caer en ninguna provocación", abundó.

Las investigaciones respectivas deben hacerse con cuidado para evitar la fabricación de mártires y protagonistas estridentes, señaló López Obrador y solicitó el acompañamiento de los medios.

El presidente agradeció a las mujeres policías por su resistencia ante la tensión de las manifestaciones.

"Una guerrilla, por ejemplo, siempre se apoya en el pueblo", dijo y aseguró que toda lucha social busca el acompañamiento de la base. "Y han logrado triunfar las guerrillas. Muchos gobiernos se constituyeron de esa manera, movimientos revolucionarios con el apoyo del pueblo. Pero acá no, aquí parece que lo que se busca es no tener apoyo popular".

Aseguró que, no obstante, está garantizado el derecho a la protesta y a la libre expresión en el país.