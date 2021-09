https://mundo.sputniknews.com/20210922/amlo-expone-fake-news-sobre-torre-desnivelada-en-aeropuerto-de-santa-lucia-1116316644.html

AMLO expone 'fake news' sobre torre desnivelada en aeropuerto de Santa Lucía

AMLO expone 'fake news' sobre torre desnivelada en aeropuerto de Santa Lucía

Ciertos medios mexicanos reprodujeron sin verificar una fotografía de redes sociales que presuntamente comprobaba que la torre de control del Aeropuerto Felipe... 22.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-22T14:59+0000

2021-09-22T14:59+0000

2021-09-22T15:22+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

fake news

méxico

nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de méxico (naicm)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116316527_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_d224e24feb722957cbfe3ebcbce832ec.jpg

Espacios periodísticos como Eje Central, La Silla Rota, Grupo Fórmula y Reporte Índigo divulgaron esta información sin corroborarla y a pesar de carecer de sustento, declaró el mandatario federal durante su conferencia matutina."No tiene la culpa el que tomó la foto porque ese quién sabe cómo se colocó o le temblaba mucho la mano, pero lo interesante es esto", dijo López Obrador al momento de que su equipo de prensa exhibía una lámina con los medios que reprodujeron la imagen.El presidente recomendó que en los medios operen comités de ética con facultades independientes y participación externa de ciudadanos para evitar pifias y desinformación.En el país, sostuvo López Obrador, el principal medio de información sigue siendo la televisión, no obstante el crecimiento de las redes sociales.Ejemplificó que en estados como Oaxaca la cobertura de internet no es mayor al 5% y que en el tramo carretero de Salina Cruz a la capital estatal no hay señal. A pesar de esto, dijo el presidente, la prensa escrita atraviesa una situación crítica y enfrenta la pérdida de lectores.Es en este escenario que se necesita fortalecer la credibilidad, apegarse a la verdad y garantizar la objetividad y el profesionalismo, recomendó.La información falsa difundida esta semana sobre la torre de control del aeropuerto de Santa Lucía también fue destacada en la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana", que dirige Ana García Vilchis, de la oficina de la presidencia."Hay medios que toman como fuente las imágenes y lo publicado en las redes sin confirmar la información", acusó la funcionaria federal.Añadió que la inclinación de la torre de control es falsa y carece de sustento técnico, la apariencia de deformidad deriva del punto de vista de la imagen divulgada en redes sociales.García Vilchis subrayó que la torre fue inspeccionada tras el sismo registrado el 7 de septiembre de 2021 con epicentro en Acapulco para descartar daños.

https://mundo.sputniknews.com/20210918/19s-mexicanos-nos-cuentan-como-vivieron-los-terremotos-de-1985-y-2017-1116180038.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrés manuel lópez obrador, fake news, méxico, nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de méxico (naicm)