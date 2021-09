https://mundo.sputniknews.com/20210927/senadores-de-pan-pt-y-morena-promueven-nueva-bancada-independentista-en-el-senado-1116506595.html

Senadores del PAN, Partido del Trabajo (PT), Morena y un independiente solicitaron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del senado la conformación de... 27.09.2021, Sputnik Mundo

Mediante un oficio dirigido a Ricardo Monreal, titular de la Jucopo, los legisladores aseguraron que impulsan este acuerdo para buscar el diálogo entre actores políticos de distinta orientación sin confrontar de manera estéril a la sociedad mexicana, e identificaron su alianza como "grupo parlamentario plural"."Conscientes de que la gran mayoría de la ciudadanía en México no se siente bien representada es que el Grupo Parlamentario Plural buscará con su conformación mantener en el Senado de la República sus aspiraciones y sentimientos", describe el documento con fecha del 27 de septiembre de 2021."Advertimos que no aspiramos a falsos protagonismos, somos mexicanas y mexicanos dispuestos a hacer política, una buena política animada por la verdad, el encuentro con el otro y motivado (sic) por el servicio a los más vulnerables", añade el texto presentado a Monreal.Gustavo Madero, quien ocupa una curul como senador por el PAN, aseguró que el grupo busca empujar la transición democrática, pacífica e incluyente en México. Los demás impulsores de la iniciativa son Emilio Álvarez Icaza, independiente; Alejandra León Gastélum y Nancy de la Sierra, del PT, y Germán Martínez, de Morena."En ejercicio de nuestra independencia, buscamos desempeñarnos de manera libre de cualquier formación partidista", apuntaron los senadores en la solicitud y argumentaron que impedirles su asociación sería violatorio de sus derechos."La intención de este Grupo Plural de conformarse en el Senado no debiera representar ningún obstáculo, por el contrario, su negativa sería constitutiva de una flagrante violación a los derechos humanos de los que suscriben la presente y actualizaría un grave atentado en contra de la democracia mexicana", defendieron.El grupo deberá contar con estructura orgánica propia y autonomía de presupuesto para garantizar su igualdad y proporcionalidad frente a otros grupos parlamentarios en el senado, sostuvieron los interesados.

