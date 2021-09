https://mundo.sputniknews.com/20210924/lopez-obrador-acusa-a-la-onu-de-actuar-con-lentitud-ante-la-crisis-de-haiti-1116395013.html

López Obrador acusa a la ONU de actuar con lentitud ante la crisis de Haití

López Obrador acusa a la ONU de actuar con lentitud ante la crisis de Haití

Las Naciones Unidas han actuado con lentitud ante la crisis de gobierno, seguridad y migración que atraviesa Haití, acusó el presidente de México, Andrés... 24.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-24T14:47+0000

2021-09-24T14:47+0000

2021-09-24T14:49+0000

américa latina

onu

haití

migración

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1116376952_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_49863c93b762540a15a5cdeb4991aee4.jpg

"La ONU se está tardando" en atender las condiciones de violencia y desgobierno que se viven en el país caribeño, declaró el mandatario federal."[Hay que] buscar la forma de que intervenga Naciones Unidas porque hay un completo desgobierno en Haití, hay muchísima violencia, asesinan al presidente y hay bandas de delincuentes en Haití, no se puede olvidar eso, no es solamente atender a los migrantes haitianos que por necesidad salen de su país, por necesidad y por la violencia", agregó.Además, reprochó la falta de asertividad de los organismos internacionales de defensa de derechos humanos ante la situación haitiana."No es dar la espalda, voltear para otro lado, hay que atender los problemas", declaró.El presidente de Haití Jovenel Moïse fue asesinado el 23 de julio de 2021, un episodio de inestabilidad política que se inscribe en la larga tradición de violencia, autoritarismo y abandono de sectores sociales en el país, uno de los más pobres del hemisferio occidental.Además, los haitianos sufren una crisis migratoria desde hace varios años, agudizada ahora por la decisión del gobierno de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, de deportarlos.Este panorama ha generado, entre muchos otros fenómenos, una aglomeración de haitianos en Ciudad Acuña, Coahuila, punto urbano emplazado en la frontera con la localidad Del Río, Texas.Se trata de alrededor de 3.300 personas ubicadas a ambos lados de la frontera, estimó el 23 de septiembre el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, de acuerdo con un comunicado.López Obrador reiteró que la migración debe atenderse en sus raíces para lograr que las personas dejen de necesitar abandonar sus lugares de origen y para evitar convertir a México en un campamento de migrantes y seguir ubicándolos en albergues."Hay que atender el fondo primero, no queremos que México sea un campamento de migrantes, queremos que se atienda el problema de fondo, que la gente no se vea obligada a migrar porque si no continuamos con lo mismo, es retenerlos, ponerlos en albergues y no enfrentamos el problema de fondo", señaló el presidente.

https://mundo.sputniknews.com/20210920/el-gobierno-de-haiti-se-desmarca-de-la-crisis-migratoria-y-asegura-que-acogera-a-quienes-regresen-1116246774.html

https://mundo.sputniknews.com/20210923/mujeres-ninos-y-adolescentes-haitianos-los-mas-afectados-por-expulsiones-desde-eeuu-1116376978.html

haití

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

onu, haití, migración, méxico