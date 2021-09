https://mundo.sputniknews.com/20210928/sanchez-cordero-dice-no-a-la-nueva-bancada-en-el-senado-mexicano-1116542265.html

Sánchez Cordero dice no a la nueva bancada en el Senado mexicano

Entrevistada al salir de una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, Sánchez Cordero se refirió a los legisladores que anunciaron que se separarían de sus respectivas bancadas para crear un nuevo grupo político.De acuerdo con El Universal, la exsecretaria de Gobernación explicó que los senadores tienen derecho a presentarse como un grupo, pero éste no podría ser reconocido como grupo parlamentario –lo que les daría acceso a presupuesto y prerrogativas-, pues el reglamento no lo permite.Asimismo, recordó que el Senado establece ciertos plazos para conformar los grupos parlamentarios (durante el primer año de funciones), ya que "son fundacionales" para el trabajo de la Legislatura.Por su parte, Ricardo Monreal declaró que ve con simpatía la unión de los legisladores y respeta su derecho a trabajar en conjunto, pero pidió no "cometer el exceso de violar la ley".El coordinador de los senadores de Morena no descartó que el tema llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero pidió no "satanizar a nadie", ya que "todos son respetables y son legisladores totalmente honestos".Este 27 de septiembre los senadores Germán Martínez (Morena), Gustavo Madero (PAN), Nancy de la Sierra (Partido del Trabajo), Alejandra León (Partido del Trabajo) y Emilio Álvarez Icaza (senador independiente) anunciaron la conformación del Grupo Parlamentario Plural, bajo el argumento de que "la gran mayoría de la ciudadanía en México no se siente bien representada"."El Grupo Parlamentario Plural buscará con su conformación mantener en el Senado de la República sus aspiraciones y sentimientos, en un grupo plural, que busque el diálogo como herramienta para solventar las diferencias, que no confronte estérilmente a la sociedad mexicana y, sobre todo, que aporte a que el país sea un terreno donde reine de igualdad sin privilegios indebidos para nadie", se lee en la solicitud que dicho grupo envió a la Junta de Coordinación Política para su reconocimiento.

