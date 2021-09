https://mundo.sputniknews.com/20210921/amlo-sobre-conacyt-antes-el-presupuesto-era-300-mas-pero-no-les-llegaba-a-los-investigadores-1116279468.html

AMLO sobre Conacyt: "Antes el presupuesto era 300% más pero no les llegaba a los investigadores"

AMLO sobre Conacyt: "Antes el presupuesto era 300% más pero no les llegaba a los investigadores"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que en los gobiernos anteriores los recursos otorgados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología... 21.09.2021, Sputnik Mundo

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que el recorte de alrededor de 11% en los recursos que serán destinados al Conacyt el próximo año no significa quitar protección a los científicos mexicanos, pues durante su administración, aseguró, el dinero sí llega a los becarios y no se queda en las esferas de la intelectualidad."Si pertenecían al grupo de Krauze o Aguilar Camín era más que suficiente para tener buenas calificaciones, becas, premios", apuntó.De acuerdo con el presidente de México, al igual que en otras dependencias, en el Conacyt había mafias en donde se estancaban los recursos los cuales no llegaban a donde debían.Por esta razón, indicó que la reducción al presupuesto destinado a la ciencia no será significativa.El mandatario mexicano aseveró que el trabajo de la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, es "de primera", pues a diferencia de los antiguos titular del consejo, ella sí es científica y no política.

