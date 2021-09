https://mundo.sputniknews.com/20210922/la-fiscalia-general-de-mexico-contra-el-conacyt-esto-es-lo-que-sabemos-del-caso-1116332751.html

La Fiscalía General de México contra el Conacyt: esto es lo que sabemos del caso

américa latina

seguridad

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

justicia

fgr (fiscalía general de la república)

"El que nada debe, nada teme", dijo durante su conferencia matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al referirse a las acciones judiciales emprendidas por la Fiscalía mexicana contra integrantes de la comunidad científica del país e integrantes del Conacyt. ¿De qué se les acusa? ¿Cuáles han sido los posicionamientos de la comunidad científica y del presidente mexicano? Sputnik Mundo te explica. Más de 30 científicos en la mira de la FGR El caso se dio a conocer el pasado lunes 20 de septiembre por el periodista Raymundo Riva Palacio, quien en su columna para el periódico mexicano El Financiero, señalara que Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, ordenó la aprehensión de 31 científicos y personal administrativo del Conacyt acusados de los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. El pasado 24 de agosto, un juez federal del penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, rechazó conceder las órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía federal al considerar que faltaban elementos para procesar a los acusados, de acuerdo con el portal Animal Político.Pese a la negativa del juez federal, la FGR no quitó el dedo del renglón y pidió por segunda ocasión emitir las órdenes de aprehensión contra los científicos, algunos de ellos de gran relevancia como Luis Mier y Terán Casanueva, exrector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), una de las tres casas de estudio más importantes en México, y Enrique Cabrero Mendoza, director general del Conacyt entre 2013 y 2018. ¿De qué se les acusa? A los científicos se les señala de haber encabezado comités a los que, entre 2013 y 2018, se les autorizaron recursos públicos. El dinero, de acuerdo con la FGR, fue otorgado a una asociación civil llamada Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C la cual realizaba funciones a cargo del Conacyt. Los recursos, indican, ascienden a los 200 millones de pesos (10 millones de dólares). ¿Qué ha dicho AMLO? En su conferencia de prensa del pasado 21 de septiembre, el presidente de México señaló que, al igual que en otras dependencias, en el Conacyt había mafias en donde se estancaban los recursos los cuales no llegaban a donde debían. Al ser cuestionado sobre la denuncia de la FGR, el mandatario confirmó los hechos. La comunidad científica sale a su defensa Ante las acusaciones de la FGR, especialistas e investigadores han salido a la defensa de los 31 científicos en la mira de la Fiscalía. En la plataforma change.org se lanzó una petición para que la FGR detenga lo que, los firmantes, consideran una persecución. "¡Exigimos el fin de la persecución por posturas ideológicas y políticas en contra de distinguidos miembros de la comunidad científica mexicana!", se lee en la solicitud que suma más de 12.000 firmas. Quien también se pronunció al respecto fue el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la casa de estudios más importante del país, quien señaló que perseguir científicos es un despropósito.

