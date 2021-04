https://mundo.sputniknews.com/20210413/rusia-recomienda-a-eeuu-mantenerse-lo-mas-lejos-posible-de-sus-costas-en-el-mar-negro-1111099119.html

Rusia recomienda a EEUU mantenerse lo más lejos posible de sus costas en el mar Negro

"Deben entender que los riesgos de que se produzca algún incidente son muy elevados. Ya hemos presenciado algo similar en otras aguas. Advertimos a Estados

2021-04-13T07:58+0000

mar negro

eeuu

rusia

El vicecanciller agregó que "no quisiera profundizar sobre diversas lecturas de lo que es la libertad de navegación". "Solo sé una cosa: los buques de guerra estadounidenses no tienen absolutamente nada que hacer cerca de nuestras costas. Las actividades que llevan a cabo [allí] son provocación pura y dura", puntualizó."Es una prueba de nervios, pero no van a conseguir nada", dijo Riabkov.Una fuente de la Cancillería de Turquía confirmó a Sputnik que Washington notificó a Ankara sobre el paso de dos buques de guerra estadounidenses a través del Bósforo al mar Negro, donde permanecerán del 14 o el 15 de abril hasta el 4 o el 5 de mayo.Según el portavoz del Pentágono, John Kirby, las operaciones de los buques estadounidenses en el mar Negro tienen un "carácter rutinario" y se coordinan con las autoridades de Turquía de acuerdo con la Convención de Montreux.La Convención de Montreux aprobada en 1936 establece la libertad de paso por los estrechos para los barcos comerciales de todos los países en tiempos de paz y de guerra. Pero fija un régimen de paso distinto para los buques militares de los Estados de la cuenca del mar Negro y para los que no lo son. Los buques de los países que no tienen la salida a este mar, pueden permanecer en sus aguas no más de 21 días, además para tales navíos se establecen sustanciales limitaciones en cuanto a la clase y el tonelaje.El canal de televisión CNN, al alegar una fuente militar, comunicó hace un tiempo que EEUU estudiaba la posibilidad de enviar buques al mar Negro las próximas semanas debido al supuesto "aumento de la actividad militar rusa" en la frontera con Ucrania.Tratado de Cielos AbiertosAsimismo, Riabkov declaró que Estados Unidos no está interesado en volver al Tratado de Cielos Abiertos.El vicecanciller apuntó que Rusia siempre ha cumplido con el tratado de buena fe."Pero repetir esto no tiene sentido (...) Tienen tiempo hasta finales de mayo. Si no reconsideran la posición actual, enviaremos una nota sobre la retirada de la Federación de Rusia de este tratado", concluyó.El Tratado de Cielos Abiertos, suscrito en 1992 en Helsinki, permite a los observadores militares realizar vuelos de vigilancia aérea para obtener imágenes de movimientos de tropas y buques en un vasto territorio desde la ciudad canadiense de Vancouver hasta el puerto de Vladivostok, en el Lejano Oriente ruso.El acuerdo, vigente desde 2002, aglutina actualmente a 31 países europeos más Turquía y Canadá. La mayoría son miembros de la OTAN.Rusia comenzó a retirarse del Tratado de Cielos Abiertos en enero, luego de la decisión de Estados Unidos del año pasado de salir del acuerdo. Sin, embargo, Moscú declaró que podría revisar su decisión, si Washington muestra signos de reincorporarse al convenio.

