Lavrov: "¿Qué hace EEUU con sus buques y militares en Ucrania?"

Una fuente de la Cancillería de Turquía informó hace poco a Sputnik que Washington notificó a Ankara sobre el paso de sus dos navíos a través del Bósforo al

Una fuente de la Cancillería de Turquía informó hace poco a Sputnik que Washington notificó a Ankara sobre el paso de sus dos navíos a través del Bósforo al mar Negro, donde permanecerán del 14 o el 15 de abril hasta el 4 o el 5 de mayo.Según el portavoz del Pentágono, John Kirby, las operaciones de los buques estadounidenses en el mar Negro tienen un "carácter rutinario" y se coordinan con las autoridades de Turquía de acuerdo con la Convención de Montreux.La Convención de Montreux aprobada en 1936 establece la libertad de paso por los estrechos para los barcos comerciales de todos los países en tiempos de paz y de guerra. Pero fija un régimen de paso distinto para los buques militares de los Estados de la cuenca del mar Negro y para los que no lo son. Los buques de los países que no tienen la salida a este mar, pueden permanecer en sus aguas no más de 21 días, además para tales navíos se establecen sustanciales limitaciones en cuanto a la clase y el tonelaje.El canal de televisión CNN, al alegar una fuente militar, comunicó hace un tiempo que EEUU estudiaba la posibilidad de enviar buques al mar Negro las próximas semanas debido al supuesto "aumento de la actividad militar rusa" en la frontera con Ucrania.

