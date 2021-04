https://mundo.sputniknews.com/20210407/eeuu-afirma-que-volver-al-tratado-de-cielos-abiertos-enviaria-un-mensaje-errado-a-rusia-1110887579.html

EEUU afirma que volver al Tratado de Cielos Abiertos enviaría un mensaje errado a Rusia

EEUU afirma que volver al Tratado de Cielos Abiertos enviaría un mensaje errado a Rusia

Estados Unidos está "francamente preocupado de que aceptar volver a unirse a un tratado que Rusia continúa violando enviaría un mensaje equivocado a Rusia y

2021-04-07T13:55+0000

2021-04-07T13:55+0000

2021-04-07T14:12+0000

internacional

tratado de cielos abiertos

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108959/01/1089590197_199:0:3840:2048_1920x0_80_0_0_91fc6cdbde856a7b40b9798c1af661ed.jpg

Estados Unidos está "francamente preocupado de que aceptar volver a unirse a un tratado que Rusia continúa violando enviaría un mensaje equivocado a Rusia y socavaría nuestra posición en la agenda más amplia de control de armas", dijo la Administración Biden en la gestión del 31 de marzo a múltiples aliados. La administración Biden no proporcionó detalles sobre sus preocupaciones específicas en el memo, pero acusó a Rusia de participar en un "patrón" de desprecio por sus compromisos, según el documento."Si bien reconocemos que las violaciones de Cielos Abiertos de Rusia no son de la misma magnitud que su incumplimiento material del Tratado INF, son parte de un patrón de desprecio ruso por los compromisos internacionales, en el control de armas y más allá, que plantea preguntas sobre la disposición de Rusia participar cooperativamente en un régimen de fomento de la confianza", dijo.El 6 de abril la fuerza aérea de Estados Unidos anunció que dos aviones OC-135B, que realizaron misiones de monitoreo sobre Rusia durante casi tres décadas, serían retirados.El jefe de la delegación rusa en las negociaciones de seguridad en Viena, Konstantin Gavrilov, dijo a Sputnik el 6 de abril que la decisión de desmantelar los aviones muestra que Washington aún no está listo para volver a unirse al tratado.Estados Unidos abandonó el tratado de 1992 en noviembre, citando presuntas violaciones por parte de Rusia. El 6 de abril el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Ryabkov, dijo a Sputnik que Moscú está completando los procedimientos internos para presentar al Parlamento un proyecto de ley sobre la denuncia del tratado, lo que significa que Washington y sus aliados tienen un mes y medio para decidir sobre el destino del acuerdo de vuelos de vigilancia.Durante la campaña de 2020, el entonces candidato presidencial Joe Biden criticó la decisión de Donald Trump de abandonar el Tratado de Cielos Abiertos. Sin embargo, una oleada de órdenes ejecutivas de Biden que revirtieron algunas de las decisiones de su predecesor no ha incluido movimientos para volver a unirse al acuerdo.

https://mundo.sputniknews.com/20210318/padece-el-presidente-biden-problemas-cognitivos-1110110757.html

eeuu

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

tratado de cielos abiertos, eeuu, rusia