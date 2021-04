https://mundo.sputniknews.com/20210412/la-agencia-nuclear-irani-asegura-que-la-planta-de-natanz-sigue-enriqueciendo-uranio-1111052320.html

La agencia nuclear iraní asegura que la planta de Natanz sigue enriqueciendo uranio

"El incidente de ayer [11 de abril] en Natanz no obstaculizó el enriquecimiento [de uranio], se activó el suministro eléctrico de emergencia", afirmó Salehi,

"El incidente de ayer [11 de abril] en Natanz no obstaculizó el enriquecimiento [de uranio], se activó el suministro eléctrico de emergencia", afirmó Salehi, citado por la cadena de radio y televisión IRIB.El titular de la OEAI aseguró que las centrifugadoras afectadas por el incidente serán cambiadas en cuestión de días, por otras más potentes, después de lo cual se podrá enriquecer uranio al nivel del 50% en Natanz. La declaración de Salehi se contradice con las estimaciones de funcionarios de inteligencia de Israel y Estados Unidos, según los cuales Irán tardará al menos nueve meses en restablecer la producción en Natanz.Un supuesto acto de sabotaje, del que Irán acusó a Israel y que calificó como "terrorismo nuclear", si bien no hubo víctimas ni contaminación radiactiva, afectó el domingo 11 por la mañana la red eléctrica de la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz.Altos cargos de Teherán prometieron venganza por el incidente y afirmaron que no frenará el desarrollo del programa nuclear iraní.

