Irán califica de "terrorismo nuclear" un apagón en su instalación atómica

Ali Akbar Salehi, director de la Organización de Energía Atómica de Irán, no culpó directamente a nadie por el incidente. Los detalles seguían siendo pocos

Ali Akbar Salehi, director de la Organización de Energía Atómica de Irán, no culpó directamente a nadie por el incidente. Los detalles seguían siendo pocos sobre lo sucedido, que inicialmente se describió como un apagón.Muchos medios de comunicación israelíes reportaron que un ciberataque apagó Natanz y dañó una instalación que alberga centrifugadoras sensibles. Si bien los informes no ofrecieron fuentes para dicha conclusión, los medios israelíes mantienen una estrecha relación con las agencias militares y de inteligencia del país. Si Israel causó el apagón, se aumentarán aún más las tensiones entre las dos naciones.El suceso también complica los esfuerzos de EEUU, el principal socio de seguridad de Israel, de reincorporarse al acuerdo nuclear, que pretendía limitar el programa iraní para que no pudiera obtener un arma nuclear si así lo deseara.Mientras se hacían públicas las noticias sobre el apagón, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aterrizaba en Israel para reunirse con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Benny Gantz.Todo el complejo de talleres en superficie y salas subterráneas de enriquecimiento de uranio se quedó sin electricidad, indicó a la televisión estatal Behrouz Kamalvandi, portavoz del programa nuclear civil iraní. Sin embargo, por desgracia Kamalvandi resultó herido poco después en las instalaciones al caerse desde una altitud de 7 metros, informa la agencia Mehr. A causa de la caída, el portavoz sufrió varias fracturas. No se especifica la causa del incidente, pero los informes de los medios locales aseguran que "el estado general del portavoz de la Organización de Energía Atómica es favorable".Malek Shariati Niasar, parlamentario y vocero del comité de energía del parlamento iraní, escribió en Twitter que el suceso era "muy sospechoso'' y planteaba temores de un posible "sabotaje e infiltración''. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena y que monitorea el programa iraní, dijo estar "al tanto de los reportes en medios'', aunque declinó hacer comentarios. Natanz se construyó en gran parte bajo tierra para soportar ataques aéreos. Alcanzó un lugar destacado en las preocupaciones de los países occidentales en 2002, cuando imágenes por satélite mostraron que Irán estaba construyendo instalaciones subterráneas de centrifugadoras en el lugar, unos 200 kilómetros al sur de la capital, Teherán.Una misteriosa explosión dañó en julio las instalaciones de ensamblaje de centrifugadoras avanzadas de Natanz. El Gobierno lo describió poco después como un sabotaje. Irán está reconstruyendo esa infraestructura en el corazón de una montaña cercana.Se sospechaba que Israel había lanzado un ataque sobre el lugar, así como otras ofensivas, mientras potencias occidentales negociaban con Teherán en Viena sobre su acuerdo nuclear.Israel no se ha atribuido ninguno de los ataques, aunque Netanyahu ha repetido en las últimas semanas que considera a Irán como la principal amenaza de su país.Natanz acoge la principal instalación de enriquecimiento de uranio en Irán. En sus grandes salas subterráneas, las centrifugadoras hacen girar a gran velocidad gas de hexafluoruro de uranio para enriquecer uranio.El país anunció el 10 de abril que había puesto en marcha 164 centrifugadoras IR-6 en las plantas. Las autoridades también empezaron las pruebas de centrifugadoras IR-9, que según han dicho enriquecerá uranio 50 veces más rápido que la primera generación de centrifugadoras iraníes, las IR-1. El acuerdo nuclear limita a Irán a emplear sólo sus IR-1 para enriquecer uranio.Desde que el entonces presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo en 2018, Teherán ha superado los límites a su almacenamiento de uranio. Ahora enriquece uranio hasta una pureza del 20%, a un paso técnico de conseguir los niveles armamentísticos del 90% de pureza, aseguran Jon Gambrell e Ilan Ben Zion de AP.

