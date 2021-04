https://mundo.sputniknews.com/20210409/putin-dice-a-merkel-que-rusia-es-libre-en-mover-tropas-en-su-propio-territorio-1110980885.html

Putin dice a Merkel que Rusia es libre en mover tropas en su propio territorio

Putin dice a Merkel que Rusia es libre en mover tropas en su propio territorio

Se informó que Merkel había llamado a Putin a no acumular fuerzas militares cerca de las fronteras con Ucrania.

2021-04-09T13:44+0000

2021-04-09T13:44+0000

2021-04-09T13:38+0000

internacional

ucrania

europa

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106898/30/1068983015_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_7027d6ad55dfd702658ecd76eda0fb64.jpg

Se informó que Merkel había llamado a Putin a no acumular fuerzas militares cerca de las fronteras con Ucrania."El presidente dio una aclaración. Es la misma que hemos reiterado muchas veces. Pero sobre todo es que somos absolutamente libres de mover nuestras fuerzas armadas y cualquier unidad en el territorio ruso a nuestra discreción", dijo Peskov al comentar la conversación de los líderes.Peskov afirmó también, en alusión de las declaraciones de la Casa Blanca, que Rusia no debería explicar los parámetros de las agrupaciones en el territorio ruso. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró el jueves 8 que Rusia tiene más tropas en la frontera con Ucrania que en cualquier otro momento desde 2014.Señaló que las medidas que toma Moscú se deben a la creciente tensión en el sureste de Ucrania."La escalada de la tensión en el sureste de Ucrania determina las medidas que está tomando Rusia para garantizar su seguridad", agregó Peskov.La situación en Donbás se volvió tensa en los últimos días: Kiev informó de varias bajas en su ejército y las milicias de Donbás también denuncian infracciones del armisticio.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.

https://mundo.sputniknews.com/20210406/zelenski-condiciona-el-fin-de-la-guerra-en-donbas-al-ingreso-de-ucrania-en-la-otan-1110837324.html

1

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

ucrania, europa, rusia