Irán promete vengarse de Israel por el supuesto acto de sabotaje en Natanz

El ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, citado por la cadena de televisión estatal, afirmó este lunes 12 de abril que Israel se empeña en frustrar el avance en las negociaciones sobre el futuro del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC)."Los sionistas quieren vengarse por nuestro progreso hacia el levantamiento de las sanciones ... han dicho públicamente que no lo permitirán. Pero nos vengaremos nosotros de los sionistas", manifestó Zarif, refiriéndose a Israel.También el portavoz de la diplomacia iraní, Said Jatibzade, citado por el canal Press TV, dijo que "Irán se vengará del último ataque en el momento pertinente".Un incidente afectó el domingo 11 por la mañana la red eléctrica de la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, según la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI).Según el organismo, que lo atribuyó a un supuesto acto de sabotaje y lo calificó de "terrorismo nuclear", el apagón no causó víctimas ni provocó la contaminación del medio ambiente. La televisión estatal israelí Kan señaló ayer [el 11 de abril] que el incidente ocurrió pocas horas después de que en Natanz se pusieran en marcha nuevas centrifugadoras avanzadas que enriquecen el uranio más rápidamente.Fuentes de la inteligencia de EEUU citadas por The New York Times opinan que en Natanz hubo "una gran explosión que destruyó por completo el sistema de energía interno, autónomo y fuertemente protegido, que abastece a las centrifugadoras subterráneas que enriquecen el uranio".Los iraníes, según estas fuentes, tardarán al menos nueve meses en restablecer la producción en Natanz.Irán había amenazado con reducir de forma progresiva sus compromisos con el acuerdo nuclear, en particular, en lo que atañe a las limitaciones sobre el enriquecimiento de uranio, hasta que Estados Unidos cancele las sanciones impuestas durante el Gobierno de Donald Trump.El incidente del domingo 11, según los medios occidentales, debilita notablemente la posición iraní en las negociaciones que buscan revitalizar el pacto nuclear.

