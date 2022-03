Sigue el minuto a minuto: a 32 días del inicio de la operación militar de Rusia

La demencia se está apoderando de Joe Biden

"La demencia no es una enfermedad específica sino, más bien, un término general para referirse a una alteración de la capacidad para recordar, pensar o tomar decisiones, que interfiere en la realización de las actividades de la vida diaria", así definen el síndrome los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Mientras el actual presidente ya ha obtenido el apodo de sleepy Joe, o Joe durmiente en español, y algunas situaciones curiosas han puesto en evidencia su agudeza mental, como cuando el mandatario se perdió en pleno patio de la Casa Blanca, no pudo leer adecuadamente el texto del teleprónter o confundió a los ucranianos con los iraníes

Todo esto ya es una indicación de que los síntomas de la demencia se están apoderando de Biden, pues esta es "una alteración que interfiere en la realización de las actividades de la vida diaria". Sus últimas declaraciones hacen creer que ya está rozando el cuadro clínico de la demencia.

Y no es para menos, pues no ocurre cada día que un líder de una nación se permite hacer declaraciones que no encuadran de manera alguna en la diplomacia, más aún, en tiempos de máxima tensión. El mandatario estadounidense ya acusó a su homólogo ruso de ser un criminal de guerra , aunque cabría destacar que minutos antes de ello había dicho justo lo contrario.