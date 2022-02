https://mundo.sputniknews.com/20220222/con-el-freno-al-nord-stream-2-alemania-es-la-primera-que-pierde-1122059945.html

Con el freno al Nord Stream 2, Alemania es la primera que pierde

Con el freno al Nord Stream 2, Alemania es la primera que pierde

Luego de calificar como una "grave violación del derecho internacional" el reconocimiento por parte de Moscú de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk... 22.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-22T20:35+0000

2022-02-22T20:35+0000

2022-02-22T20:35+0000

internacional

rusia

alemania

conflicto en el este de ucrania

donbás

nord stream 2

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

gazprom

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1122073848_0:21:1101:640_1920x0_80_0_0_885e472f6468b557987c24fc1be2571c.jpg

Compuesto por dos ramales de 1.230 kilómetros y con una capacidad de 55.000 millones de metros cúbicos al año, el proyecto de operación del gasoducto Nord Stream 2 —que va desde la costa rusa hasta Alemania y pasa el mar Báltico— está "congelado", anunció Alemania, a la par que el país europeo condenó la decisión de Moscú de reconocer a las republicas autoproclamadas. A dicho freno se unió este 22 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien anunció nuevas sanciones contra Rusia, una de ellas parar "a toda costa" el proyecto en conjunto con autoridades alemanas.El freno al inicio de operaciones del Nord Stream 2 representa un duro golpe para las dos naciones, pues Alemania representa para Rusia el principal comprador de gas natural, mientras que Gazprom opera 49 estaciones de gas natural comprimido en territorio alemán. En entrevista con Sputnik, el especialista asevera que la decisión de frenar la entrada de operaciones del Nord Stream 2 es una jugada que deja mucho que desear por parte de la cancillería alemana. "Se nota mucho la ausencia de Angela Merkel. Estoy casi seguro de que si Angela Merkel hubiera seguido con canciller de Alemania no hubiéramos visto lo que sucedió. La diplomacia hubiera tenido un poco más de vida", indica Matos Franco. De acuerdo con cifras de Gazprom, el Nord Stream 2 tiene la capacidad de suministrar gas natural proveniente de Rusia a alrededor de 26 millones de hogares en Europa. Actualmente la Unión Europea importa el 90% del gas que necesita y Rusia sigue siendo su principal proveedor, garantizando un 40% de los envíos del combustible."Una rápida puesta en explotación del Nord Stream 2 contribuiría a estabilizar el mercado de gas de Europa. Además, el uso de 55.000 millones de metros cúbicos de gas que aportaría este gasoducto para la generación de la energía eléctrica, en vez del carbón, permitiría a la UE disminuir un 14% el volumen global de las emisiones de CO2", dijo el vice primer ministro de Rusia, Alexandr Nóvak en días pasados.Saber las implicaciones de las sanciones económicas contra Rusia a largo plazo es difícil; sin embargo, Rainer Matos Franco indica que las medidas impuestas por Estados Unidos no tendrán los efectos que "ellos creen que puedan llegar a tener". "Rusia tiene reservas internacionales, tiene récords en reservas. Las sanciones al sistema financiero ruso, esa sí pueden llegar a afectar, pero no veo mucha creatividad de Occidente a la hora de buscar castigar a Rusia", señaló el especialista.

https://mundo.sputniknews.com/20220222/alemania-el-nord-stream-2-esta-congelado-1122058055.html

https://mundo.sputniknews.com/20220217/moscu-nord-stream-2-puede-estabilizar-los-mercados-energeticos-europeos-1121811933.html

alemania

donbás

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

rusia, alemania, conflicto en el este de ucrania, donbás, nord stream 2, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis, gazprom