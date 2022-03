https://mundo.sputniknews.com/20220323/habitantes-de-localidades-liberadas-de-lugansk-narran-su-convivencia-con-batallon-aidar-1123476318.html

Habitantes de localidades liberadas de Lugansk narran su convivencia con batallón Aidar

Habitantes de localidades liberadas de Lugansk narran su convivencia con batallón Aidar

BOLÓTINNOYE, REPÚBLICA POPULAR DE LUGANSK (Sputnik) — La liberación de los territorios de la República Popular de Lugansk permitió que muchas familias... 23.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-23T15:59+0000

2022-03-23T15:59+0000

2022-03-23T16:13+0000

defensa

ucrania

lugansk

europa

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1123476487_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6dbdac8c4c35ad8bccaeb5e2fb4b66f1.jpg

En la aldea Bolótinnoye, donde viven sus progenitores, hasta hace poco se encontraba desplegado el batallón nacionalista Aidar, proscrito en Rusia.Tatiana vive en Lugansk. Mientras los nacionalistas estuvieron acuartelados en la aldea, la octogenaria pareja Polkóvnikov no podía viajar a esa ciudad. La propia Tatiana tampoco tenía la posibilidad de visitar la casa de sus progenitores, pues en su pasaporte ucraniano había un sello de Lugansk, con el cual no la dejaban pasar por el punto de control de la localidad de Lugánskaya.La mujer solo podía estar en contacto con sus padres por teléfono, pero esta opción desapareció tras la retirada de las tropas ucranianas, cuando dejó de funcionar la telefonía móvil.En cuanto la situación se calmó un poco, Tatiana y su hija de 15 años, Alina, encontraron un transporte que las pudiera llevar a Bolótinnoye. La abuela, como siempre, estaba en casa. Al ver a su hija y su nieta, ella comenzó a llorar.El padre de Tatiana, Alexandr Polkóvnikov, quien acababa de cumplir los 80 años, aseguró que la llegada de su hija y su nieta era su mejor regalo de cumpleaños. Tanto los ancianos como Tatiana y Alina tenían muchas noticias que contarse.La convivencia con Aidar resultaba también bastante peligrosa, porque las fuerzas ucranianas de seguridad habían minado la orilla del río, ya que temían un ataque repentino de las milicias de Lugansk. Es cierto que ellos, afortunadamente, advirtieron a la pareja de ancianos que no fueran a ese sitio.Los ancianos cuentan que los miembros del batallón abusaban de las drogas y del alcohol.Ahora los cónyuges, junto con Tatiana, esperan que sean sus nietos y biznietos quienes escuchen esas historias, que nunca se deben volver a repetir."Lo principal para nosotros es que llegue la paz", dice Alexandr, el cual espera que ahora ellos vean mucho más a menudo a Alina y Tatiana.

https://mundo.sputniknews.com/20220322/supervivientes-de-la-ii-guerra-mundial-cuentan-los-horrores-del-conflicto-ucraniano-1123409643.html

https://mundo.sputniknews.com/20220323/rusia-envio-37-convoyes-de-ayuda-humanitaria-a-donbas-y-ucrania-1123459227.html

ucrania

lugansk

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, lugansk, europa, operación militar especial de rusia en ucrania